AMD: Ryzen 7000 serisinin oyun performansından optimizasyon eksikliği sorumlu

AMD yaptığı açıklamada belirli oyunlardaki performans farkları hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtiyor. Firma ayrıca yine belirli oyunların Windows 11 ile Windows 10 arasında farklı performanslar sunduğuna dair raporlar aldıklarını ancak bugüne kadar yapılan testlere dayanarak, işletim sistemi sürümleri arasında oyun performansında önemli bir fark gözlemlemediklerini aktarıyor.
Sorun optimizasyon kaynaklı
AMD, tüm bu sorunları araştırdığını ve hem üretici hem de geliştiricilerle temasta olduklarını söylemekte. Yaşanan performans sorunlarının ise yeni bir şey olmadığı, yeni işlemci veya ekran kartlarında her zaman yaşanan erken optimizasyon sorunu olduğu belirtiliyor.
Son olarak bu tür sorunların gerçekten de piyasaya yeni giren ürünlerde yaşandığını söyleyebiliriz. Geliştiriciler oyun motorlarına gerekli optimizasyonu sağladığında işlemciler arasındaki olması gereken performans dengesi yerine oturacaktır. Ancak bu optimizasyonlar biraz zaman alacaktır.Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-7000-performance-advisory https://wccftech.com/amd-responds-to-game-performance-issues-with-ryzen-7000-cpus-blames-new-technology-inconsistencies/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: