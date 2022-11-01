AMD: Ryzen 7000 serisinin oyun performansından optimizasyon eksikliği sorumlu

Tam Boyutta Gör AMD’nin Ryzen 7000 serisi artık piyasada ve kullanıcıların sistemlerine girmeye başlamış durumda. Fakat yapılan testlerde yeni işlemcilerin beklenmedik bir şekilde bazı oyunlarda performans eksikliği yaşadığı ortaya çıktı. AMD ise sorunun farkında olduklarını açıkladı ancak bu açıklama pek çözüm odaklı değil gibi duruyor.

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AMD yaptığı açıklamada belirli oyunlardaki performans farkları hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtiyor. Firma ayrıca yine belirli oyunların Windows 11 ile Windows 10 arasında farklı performanslar sunduğuna dair raporlar aldıklarını ancak bugüne kadar yapılan testlere dayanarak, işletim sistemi sürümleri arasında oyun performansında önemli bir fark gözlemlemediklerini aktarıyor.

Sorun optimizasyon kaynaklı

AMD, tüm bu sorunları araştırdığını ve hem üretici hem de geliştiricilerle temasta olduklarını söylemekte. Yaşanan performans sorunlarının ise yeni bir şey olmadığı, yeni işlemci veya ekran kartlarında her zaman yaşanan erken optimizasyon sorunu olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Dikkatli ve ilgili okuyucularımızın bildiği gibi Tek CCD (yonga) Ryzen modellerinin daha fazla çekirdeğe sahip çift CCD modellerinden daha iyi performans gösterdiği senaryolar mevcut. Warhammer 3, Cyberpunk 2077 ve F1 2022, The Riftbreaker, GTA V, Doom Eternal ve Metro Exodus’da bu durum yaşanmakta.

Son olarak bu tür sorunların gerçekten de piyasaya yeni giren ürünlerde yaşandığını söyleyebiliriz. Geliştiriciler oyun motorlarına gerekli optimizasyonu sağladığında işlemciler arasındaki olması gereken performans dengesi yerine oturacaktır. Ancak bu optimizasyonlar biraz zaman alacaktır.

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AMD, Ryzen 7000 işlemcilerin oyun performans sorununu cevapladı