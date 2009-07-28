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AMD-ATi profesyoneller için FirePro V8750 grafik kartını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi profesyoneller için FirePro V8750 grafik kartını duyurdu
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DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını Eylül ayında duyurması beklenen AMD-ATi, grafik endüstrisi için hazırladığı FirePro serisi profesyonel ekran kartı ailesini yeni bir model ile güncelledi. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni FirePro V8750 modeli özellikle iş istasyonlarını hedef alıyor ve başta CAD uygulamaları olmak üzere dijital içerik yaratım (DCC) uygulamalarıyla çalışan profesyonellere göz kırpıyor. Stream teknolojisi üzerinden GPGPU desteği ile destek veren mühendislik uygulamalarında işlemci odaklı çalışan geleneksel sistemlere kıyasla ciddi zaman kazanımı vaat eden yeni model teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor zira 800x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan profesyonel grafik kartı 115.2GB/sn'lik bellek bant genişliği sunuyor.

Yüksek bellek kapasitesi, dikkat çekici bant genişliği ve 800x paralel işlem birimiyle profesyoneller tarafından kullanılan Autodesk 3DS Max OGL'de %118'e varan performans kazanımı, Siemens PLM platformu kapsamında kullanılan UG NX4 yazılımında ise %56'ya varan performans kazanımları elde edilebiliyor. İşlem kaynaklarının akıllı kullanımıyla birlikte grafik işlemci kapasitesinin doğru yönlendirilmesi sayesinde karmaşık model ve sahnelerin gerçek zamanlı dönüştürülebilmesinine olanak tanıyan FirePro V8750, AMD-ATi'nin şimdiye kadar pazara sunduğu en güçlü profesyonel grafik kartı olarak dikkat çekerken, firmanın açıklamalarına göre FirePro V8750 ile rakip çözümlere kıyasla 4 kata varan oranda daha yüksek işlem gücü sunuluyor.

İki adet DisplayPort ve çift-link DVI konnektörü ile donatılan ATi FirePro V8750, 1799$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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haso10 9 yıl

letibit
29.07.2009 Saat: 04:49
milleti kandirmaktan baska bisey degil bu kartlar
biliyondamı konuşuyon, yoksa bilyondamı konuşuyon
:)))
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Applejack 9 yıl
ulan haaso
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Momo-Oz 10 yıl
Off bu kartın üstündeki stickerden bitane yaptırıp kartıma yapıştırmam lazım çok asil duruyo :D
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karayulun 10 yıl
soran arkadaşlara cevap vermek istiyorum. bu kart iş istasyonu ve sunucu sistemler için kullanılan kartlardan biri. yani konuyu masaüstüne taşımak mantıklı olmayacaktır. çünkü alakası yok.
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sadtneverdie 10 yıl
@KANUNI61 prof kartlarda nvidia hep öndedir. sallamaya yorum yazma
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F.@.T.İ.H 10 yıl

sadtneverdie

@KANUNI61 prof kartlarda nvidia hep öndedir. sallamaya yorum yazma


profesyonel kartlarda hep öndedir cumlesi biraz yanlıs olmus..

genelde bi quardo öne geciyor bi firestream ama sunada ati nin son kartları quardo serisine göre biraz daha fazla islem gucune sahib...
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eric13 10 yıl

sadtneverdie

@KANUNI61 prof kartlarda nvidia hep öndedir. sallamaya yorum yazma

sende yavaş salla hep öndeymiş
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KANUNI61 10 yıl
amd ati e grafikde rakip yok sanırım hattasanmakdan öte tek lider hep lider
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musandia 10 yıl
Bunla oyun oynamayacan oyun yapacaksın
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winnerS 10 yıl
@letibit
Sebebini sorabilir miyim? Herkes bilgisayarini senin gibi oyun amaçlı mı kullanıyor sanıyorsun?
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artenis 10 yıl
render etmemeden gorme isi cok etkili gercekten'
Bu arada sanki ustte CF koprusumu war?
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Bünyan 10 yıl
Yaygın bir yanlış bilgiyi henüz kimse paylaşmamışken düzelteyim.
GPU lar Rendering işlemi için uygun değildir.
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letibit 10 yıl
milleti kandirmaktan baska bisey degil bu kartlar
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TiesTorN 10 yıl

letibit

milleti kandirmaktan baska bisey degil bu kartlar

hıhı evet, tabi
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Porno Graffitti 10 yıl

letibit

milleti kandirmaktan baska bisey degil bu kartlar


senin gibi gençleri COD4'lerde hile yapmazken görmek isteriz, uyanık avarel seni.
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mc.kork 10 yıl

letibit

milleti kandirmaktan baska bisey degil bu kartlar

Kullandınmı
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yc#1 10 yıl
Temelde Radeon'lardan çok farklı olmamakla beraber grafik/tasarım uygulamaları için özelleştirilmiş bir seridir. Nvidia cephesinde rakibi Quadro serisidir. Bu kartlarla günümüzün modern oyunlarını oynamaya kalktığınızda alacağınız 10-15 FPS ile gözyaşlarıza hakim olmazsınız. Kısacası iş için üretilmiş bir karttır, eğlence için değil.
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TiesTorN 10 yıl
4870'in aynısı yaw bu, özellikleri aynı gibi
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fatihcanery 10 yıl
bu kartların normal ekran kartlarından ne farkı var,bunu alan biri oyun oynasa mesela ne gibi artısı olur?
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