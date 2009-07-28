AMD-ATi profesyoneller için FirePro V8750 grafik kartını duyurdu

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını Eylül ayında duyurması beklenen AMD-ATi, grafik endüstrisi için hazırladığı FirePro serisi profesyonel ekran kartı ailesini yeni bir model ile güncelledi. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni FirePro V8750 modeli özellikle iş istasyonlarını hedef alıyor ve başta CAD uygulamaları olmak üzere dijital içerik yaratım (DCC) uygulamalarıyla çalışan profesyonellere göz kırpıyor. Stream teknolojisi üzerinden GPGPU desteği ile destek veren mühendislik uygulamalarında işlemci odaklı çalışan geleneksel sistemlere kıyasla ciddi zaman kazanımı vaat eden yeni model teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor zira 800x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan profesyonel grafik kartı 115.2GB/sn'lik bellek bant genişliği sunuyor.

Yüksek bellek kapasitesi, dikkat çekici bant genişliği ve 800x paralel işlem birimiyle profesyoneller tarafından kullanılan Autodesk 3DS Max OGL'de %118'e varan performans kazanımı, Siemens PLM platformu kapsamında kullanılan UG NX4 yazılımında ise %56'ya varan performans kazanımları elde edilebiliyor. İşlem kaynaklarının akıllı kullanımıyla birlikte grafik işlemci kapasitesinin doğru yönlendirilmesi sayesinde karmaşık model ve sahnelerin gerçek zamanlı dönüştürülebilmesinine olanak tanıyan FirePro V8750, AMD-ATi'nin şimdiye kadar pazara sunduğu en güçlü profesyonel grafik kartı olarak dikkat çekerken, firmanın açıklamalarına göre FirePro V8750 ile rakip çözümlere kıyasla 4 kata varan oranda daha yüksek işlem gücü sunuluyor.

İki adet DisplayPort ve çift-link DVI konnektörü ile donatılan ATi FirePro V8750, 1799$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.