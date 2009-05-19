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AMD-ATi, Radeon HD 4770'in satışlarından memnun

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, Radeon HD 4770'in satışlarından memnun
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Resmi lansmanı geçtiğimiz haftalarda yapılan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dünyanın ilk masaüstü ekran kartı unvanına sahip olan Radeon HD 4770'in satış rakamlarıyla AMD-ATi'yi memnun ettiği belirtiliyor. 99$ seviyesinden pazara giriş yapan ve kendi fiyat seviyesinde GDDR5 bellek teknolojisini kullanan ilk ekran kartı olarak ta dikkat çeken Radeon HD 4770, düşük güç tüketimi ve yüksek hız aşırtma başarımı gibi detaylarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Radeon HD 4830 modelinin yerine konumlandırılan ve yaptığımız çalışmalarda 1GHz GPU hızına çıkabildiğini tespit ettiğimiz Radeon HD 4770 satışlarının çok iyi olduğu belirtiliyor. Bu noktada AMD-ATi de hedeflerine ulaşacak gibi görünüyor zira firma, 40nm üretim teknolojisine ilk defa orta segment bir GPU ile geçiş yapacaklarını çünkü küresel ekonomideki kötü gidişten ötürü özellikle rekabetin yüksek olduğu segmentlerde daha rekabetçi fiyat ve yüksek performansın iş yapacağına inandıklarını açıklamıştı.

ATi Radeon HD 4770, satış başarısının yanı sıra mühendislik anlamında da AMD için son derece önemli bir model. Zira Radeon HD 4770, 40nm üretim teknolojisine geçiş çalışmaları doğrultusunda firmanın masaüstü sistemler için hazırladığı ilk kart ve bu kartta kullanılan RV740 GPU'suna ilişkin elde edilen tecrübe ile alınan geri bildirimler, aynı üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenen DirectX 11 destekli RV870 GPU'su hacimli üretimi için de adeta önemli bir rol gösterici görevi üstlenecek.


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alcon11 10 yıl
Bu kartın 1gb versiyonunu bulursanız kaçırmayın.512 lik versiyon kesinlikle bir kandırmacadan ibaret.
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Rizeli55 10 yıl
fiyatlar konusunda yapılan yorumlara cevaben;
-ülkemizdeki birçok teknolojik haber sitesi çıkan ürünleri fiyatını verirken genelde ABD deki sanal alışveriş mağazalarını kullanıyor.Bu bazı yanlış anlaşılmalara da neden oluyor.Yanlış bilmiyorsam ülkemize gelen mallar Avrupa üzerinden geliyor.yani ABD deki fiyatlardan alamazsınız.Zaten söz konusu alışveriş şirkeleri de DİKKATİNİZİ çekerim ABD dışına ürün genelde yollamıyor.niye acaba?...uluslar arası ticarette "coğrafi sınırlamalar" diye bişey var da ondan.Fiyatlarla hemen ülkemizdeki satıcılara laf atmayın...
alın size örnek...
Sapphire 4770 512 mb. ekran kartı
-amazon.com da 99$ amazon.com/...
-amazon.de de 100.4 Avro amazon.de/...
-amazon.co.uk da 89.95 Sterlin amazon.co.uk/...
Aynı durum yazılımlar ve oyunlarda da var.yurdum insanı ABD deki alışveriş sitesindeki fiyatlarla ülkemizdeki satıcılardaki orjinal oyunları karşılaştırıyor..haliyle arasında fark var.Aslında UK veya Avrupa daki bir siteye baksa fark olmadığını anlayacak ama sanırım ABD ile kendimizi aynı coğrafyada zannediyoruz...
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natmaca 10 yıl
haLA 128 bit diyen akıllı yurdum insanlareı bulunuyor ! bu ulkenin hali ne oalcak yahu ?
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dark_town 10 yıl
ya su premium dedikleri ozel tasarim ne zaman cikacak haberi olan varmi iki tane almayi dusunuyorum ama diger modeli var her yerde yada cikti da satilmiyormu her hangi bir yerde ilgim var bur kartlara ama bir turlu premium modelinden bulamadim xfx cikaracakti ama o da gecikti gibi biraz
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K.Kahriman 10 yıl
170 liraya hd4830 var alın 700/2200 kullanın. hd4770 iyi bir kart ama çok büyütüldü
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sertacaygun 10 yıl
Yani bu kart 40nm. için hem deneme , hem de gelir kapısı oldu adamlara...
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Mars Portakalı 10 yıl
allahım halen 128 bit olan bi kartı napçam diyolar arkadaşım ddr5 koymuş adamlar donanım a giriyosunuz 4770 in video incelemesini izleyin hey allahım
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esav 10 yıl
almak isteyen bulur hepsiburda da powercolor vardı 2 gün önce sipariş ettim siparişten 1 saat sonra baktım kalmamıştı.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Kart Türkiye'ye gelse burda da çok satacak da işte

C.tesi günü Kadıköy'e gittim. Birkaç mağazaya 4770' var mı dedim ?

Adam dedi; yok bekliyoruz bizde, ne iş yahu herkes onu soruyor dedi.


Yani şu anda millet tetikte. Kart piyasaya bir gelse, içecekler resmen piyasanın kanını
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Empyrium 10 yıl

Orjinalden alıntı: esav

almak isteyen bulur hepsiburda da powercolor vardı 2 gün önce sipariş ettim siparişten 1 saat sonra baktım kalmamıştı.

ben powercolora güvenmem
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hærun 10 yıl
HIS bunun iceq4 ünü çıkarırsa 4000 de yeme de yanında yat
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Rizeli55 10 yıl
kartı geçen hafta aldım.hızını düşürdüm ve pasif soğutmayla soğutuyorum...turbo modülü almadım.
idle modda 41C falan kullandığım fan Artic cooler accelero S1 rev2.
karttaki gpu nun vidalarının arası 43mm. dir. fakat gpu ile DVI çıkışları arasındaki mesafe biraz az o nedenle fanın o kısmından 1-2 cm kesmek zorunda kaldım.
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Empyrium 10 yıl
hangi markalar var şu an türkiyede?
ve 1 gb ne zaman gelir sizce?
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*cparty* 10 yıl
kullanıcı memnun olursa üreticide memnun olur tabi.bu arada 4770 9.5 vista ve win 7 sürücüleri atinin sitesinde mevcut.
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sadtneverdie 10 yıl
hala bit geyiği yapılıyor :) alet neredeyse 4850 hızında vay 128 bit diyorsunuz :) bu arada düşük güç tüketimi denmiş ama daha dün baktığım bir teste pekte düşük güç tüketmediğini gördüm. gts 250 4830 4850 4770 neredeyse aynılar. alette dx11 olsa ati deli satış yapardı. bu fiyata ilk alanda ben olurdum.
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yagami131 10 yıl
Ne zaman gelicek bu kart yaa bilgisi olan varmı
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