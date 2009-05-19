AMD-ATi, Radeon HD 4770'in satışlarından memnun

Resmi lansmanı geçtiğimiz haftalarda yapılan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dünyanın ilk masaüstü ekran kartı unvanına sahip olan Radeon HD 4770'in satış rakamlarıyla AMD-ATi'yi memnun ettiği belirtiliyor. 99$ seviyesinden pazara giriş yapan ve kendi fiyat seviyesinde GDDR5 bellek teknolojisini kullanan ilk ekran kartı olarak ta dikkat çeken Radeon HD 4770, düşük güç tüketimi ve yüksek hız aşırtma başarımı gibi detaylarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.
Radeon HD 4830 modelinin yerine konumlandırılan ve yaptığımız çalışmalarda 1GHz GPU hızına çıkabildiğini tespit ettiğimiz Radeon HD 4770 satışlarının çok iyi olduğu belirtiliyor. Bu noktada AMD-ATi de hedeflerine ulaşacak gibi görünüyor zira firma, 40nm üretim teknolojisine ilk defa orta segment bir GPU ile geçiş yapacaklarını çünkü küresel ekonomideki kötü gidişten ötürü özellikle rekabetin yüksek olduğu segmentlerde daha rekabetçi fiyat ve yüksek performansın iş yapacağına inandıklarını açıklamıştı.
ATi Radeon HD 4770, satış başarısının yanı sıra mühendislik anlamında da AMD için son derece önemli bir model. Zira Radeon HD 4770, 40nm üretim teknolojisine geçiş çalışmaları doğrultusunda firmanın masaüstü sistemler için hazırladığı ilk kart ve bu kartta kullanılan RV740 GPU'suna ilişkin elde edilen tecrübe ile alınan geri bildirimler, aynı üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenen DirectX 11 destekli RV870 GPU'su hacimli üretimi için de adeta önemli bir rol gösterici görevi üstlenecek.
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-ülkemizdeki birçok teknolojik haber sitesi çıkan ürünleri fiyatını verirken genelde ABD deki sanal alışveriş mağazalarını kullanıyor.Bu bazı yanlış anlaşılmalara da neden oluyor.Yanlış bilmiyorsam ülkemize gelen mallar Avrupa üzerinden geliyor.yani ABD deki fiyatlardan alamazsınız.Zaten söz konusu alışveriş şirkeleri de DİKKATİNİZİ çekerim ABD dışına ürün genelde yollamıyor.niye acaba?...uluslar arası ticarette "coğrafi sınırlamalar" diye bişey var da ondan.Fiyatlarla hemen ülkemizdeki satıcılara laf atmayın...
alın size örnek...
Sapphire 4770 512 mb. ekran kartı
-amazon.com da 99$ amazon.com/...
-amazon.de de 100.4 Avro amazon.de/...
-amazon.co.uk da 89.95 Sterlin amazon.co.uk/...
Aynı durum yazılımlar ve oyunlarda da var.yurdum insanı ABD deki alışveriş sitesindeki fiyatlarla ülkemizdeki satıcılardaki orjinal oyunları karşılaştırıyor..haliyle arasında fark var.Aslında UK veya Avrupa daki bir siteye baksa fark olmadığını anlayacak ama sanırım ABD ile kendimizi aynı coğrafyada zannediyoruz...
C.tesi günü Kadıköy'e gittim. Birkaç mağazaya 4770' var mı dedim ?
Adam dedi; yok bekliyoruz bizde, ne iş yahu herkes onu soruyor dedi.
Yani şu anda millet tetikte. Kart piyasaya bir gelse, içecekler resmen piyasanın kanını
ben powercolora güvenmem
idle modda 41C falan kullandığım fan Artic cooler accelero S1 rev2.
karttaki gpu nun vidalarının arası 43mm. dir. fakat gpu ile DVI çıkışları arasındaki mesafe biraz az o nedenle fanın o kısmından 1-2 cm kesmek zorunda kaldım.
ve 1 gb ne zaman gelir sizce?