AMD-ATi, Radeon HD 4770'in satışlarından memnun

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Resmi lansmanı geçtiğimiz haftalarda yapılan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dünyanın ilk masaüstü ekran kartı unvanına sahip olan Radeon HD 4770'in satış rakamlarıyla AMD-ATi'yi memnun ettiği belirtiliyor. 99$ seviyesinden pazara giriş yapan ve kendi fiyat seviyesinde GDDR5 bellek teknolojisini kullanan ilk ekran kartı olarak ta dikkat çeken Radeon HD 4770, düşük güç tüketimi ve yüksek hız aşırtma başarımı gibi detaylarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Radeon HD 4830 modelinin yerine konumlandırılan ve yaptığımız çalışmalarda 1GHz GPU hızına çıkabildiğini tespit ettiğimiz Radeon HD 4770 satışlarının çok iyi olduğu belirtiliyor. Bu noktada AMD-ATi de hedeflerine ulaşacak gibi görünüyor zira firma, 40nm üretim teknolojisine ilk defa orta segment bir GPU ile geçiş yapacaklarını çünkü küresel ekonomideki kötü gidişten ötürü özellikle rekabetin yüksek olduğu segmentlerde daha rekabetçi fiyat ve yüksek performansın iş yapacağına inandıklarını açıklamıştı.

ATi Radeon HD 4770, satış başarısının yanı sıra mühendislik anlamında da AMD için son derece önemli bir model. Zira Radeon HD 4770, 40nm üretim teknolojisine geçiş çalışmaları doğrultusunda firmanın masaüstü sistemler için hazırladığı ilk kart ve bu kartta kullanılan RV740 GPU'suna ilişkin elde edilen tecrübe ile alınan geri bildirimler, aynı üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenen DirectX 11 destekli RV870 GPU'su hacimli üretimi için de adeta önemli bir rol gösterici görevi üstlenecek.