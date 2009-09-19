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AMD-ATi: Radeon HD 5870, Core i7 975'ten 17x kadar daha verimli

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,8b
1
62
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi: Radeon HD 5870, Core i7 975'ten 17x kadar daha verimli
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ATi Radeon HD 4800 serisi ile birlikte 1 TeraFLOP barajını aşan AMD, 23 Eylül'de satışa sunulacak Radeon HD 5850 ve 5870 modelleri ile birlikte çıtayı yukarı çekmeye hazırlanıyor. Firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 40nm RV870 GPU'sunun güç verdiği, 1600x paralel işlemcili Radeon HD 5870 modeli 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücünü de beraberinde getirecek. TeraScale 2 motoru ile 3 TeraFLOP'a yakın bir işlem gücü sunmayı başaran firma, tüm bu gücü 188 Watt'lık TDP değeri ile sunarak FLOP/Watt değerlendirmesinde bu alandaki iddiasını pekiştirecek gibi görünüyor.

Firmanın gün ışığına çıkan yeni bir dökümanına göre Radeon HD 5870, masaüstü sistemler için satılmakta olan en hızlı işlemci ünvanına sahip Intel Core i7 975 EE'e kıyasla 17 kata varan oranda daha verimli olduğu iddia ediliyor. Paralel işlem yeteneklerinden ötürü yüksek işlem gücü sunabilen GPU'lar ile CPU karşılaştırması yapmak pek mümkün olmasa da AMD, ısıl güç tasarımı 188 Watt olan Radeon HD 5870 modelinin 2.72 TeraFLOP'luk işlem gücüyle 17 kata kadar daha verimli olduğunun altını çizerken, özellikle yüksek işlem gücüyle HPC sistemlerde Stream teknolojisi ile ATi GPU'ların kullanılması gerektiğini belirtiyor.


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DoNotClick 10 yıl

ATI sapıttı. Yakında 5870 e tapmaya başlayacaklar
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JrMaster 10 yıl









ATI 5xxx











Ya arkadaşlar adamlar kartı yapmış güçlü oldugunuda söylüyorlar hesap degeri acayip yüksek e reklamıda yapılsın artık reklamın iyisi kötüsü olurmu yani
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St Batuhan 10 yıl
öncelikle kofonur pes diyorum. Kalkıp 512bit mi olucak diyorsun. 1. si bu acıklanan bir olay 256bit oldu kartlar [dikkat et oldu!] 2. si bit ne alaka simdi.
Ayrıca yukarda bazıları atiye laf atmıs ama dönüp baksalar nvidia da zamanında cuda icin aynı reklamları yapıyordu. Heh kötü mü değil tabiki. Acıkcası bu reklamdan cpu yu bırakın diye bir mantık cıkartmakta kendilerine has herhalde o bazı kisilerin. Video encoding falan yaptırmak cpuya uzun is. Aynı isi daha hızlı-verimli olarak gpuya yaptırabilmek gibi bir fırsat oldugunu anlatan güzel bir reklam olayı. Ayrıca bu isin ucu acık ve yapılacak cok sey var ama en basta 3dsmax icin render olayını saglasınlar lütfen ;)
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yekoo 10 yıl
iyi herşey atiboyların dediği gibi ama neden core i7 kaşılaştırılmış? phenom2 yok ortada?
ikincisi ati yada nvidia olsun gpuların özelliği belli amaç için üretilmiş olmalarıdır. cpu bambaşka birşeydir yapabilse zaten amd yapar bole bir cpu intelin peşinden koşup durmaz..
o yüzden fanlık yaparkende mantığımızı kullanalım PAPAĞANLIK yapmayın burda..
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*-*WEHWET*-* 10 yıl
hep bu atı önce nvıdıa yı geçmek için kart çıkarıyo yılın ortalarında nvıdıa atı ye yine fark atıo . her sene boyle oluo ama ATI akıllanmıyo. NVIDIA farkı atar eninde sonunda atı ye.
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kieslowski 10 yıl
i7'lere bile darboğaz yapacak bu ekran kartı görünüşe göre.


HD 5870 x2 falan düşünemiyorum bile.
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max975 10 yıl
işlemçiyle karşılaştırmak pek mantıklı olmamış ama yine de iyi şuda var daha rakibi gt300 piyasaya sürmedi
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kofonur 10 yıl
Arada öyle uçurum bir fark yok . o yüzden nvidia'yıda abartmaya da gerek yok.
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kofonur 10 yıl
nvidia'cılara sesleniyorum bırakın anca hile yapsın bencmarkmış bilmem ne . ati'nin resim kalitesi ve video decoder'ı her zaman daha iyidir. benchmarklarda biraz daha iyi puan almış die nvidia tercih etmek mantıksız. herkes nvidia'nın firmalara rüşvet vererek öne geçtiğini biliyor olmalı.
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sertacaygun 10 yıl
Grafik kartının bir işlemciye göre verimli olması doğaldır tabi...
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kofonur 10 yıl
bu yeni GPU lar 512 bitmi olacak bilen arkadaslar?
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archvile 10 yıl
ulan ne 5870miş be kardeşim.. yakında "2 5870 alın birini ekran kartı birini de işlemci olarak kullanın, en iyi işlemciden daha iyi!!!111" derlerse şaşırmayacağım. nvidia daha yok ortalıkta tabi daha şişirdikçe şişiriyorlar, 300 serisi çıkınca sönecek tabi havası.

not: yanlış anlaşılmasın nvidia daha iyi kart çıkartıp atiyi geride bırakır falan demedim, iyi veya kötü benzer bir rakipleri olunca kartı şişirmelerinin bir anlamı kalmayacak.

not2: ben de bir "okuduğunu anlamıyor" damgası yememek için
; yahu banane ki watt başına düşen performanstan? ekran kartıyla karşılaştırsa neyse.. normal bir işlemciyle ekran kartı gpusu aynı şekilde çlaışıp aynı görevi mi yapıyor.. uçağın yanına mercedes koyup "bak bizimki de hızlı gidiyo hem de 100 kat daha az benzin yakıyor" gibi birşey olmuş bence
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kofonur 10 yıl
artık cpu yapmayı bıraksınlar , ama işlerine gelmez :D cpu devrini kapatmak lazım artık ne varsa GPU da var. Hatta GPu dan PC toplayalim :D
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firtinax 10 yıl
Bu tamamen watt başına alınan performans için yapılan bir değerlendirme...
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sulo61gun 10 yıl

firtinax

Bu tamamen watt başına alınan performans için yapılan bir değerlendirme...



gerçekten okuduğunu anlamayanlar var bu forumda
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eric13 10 yıl

firtinax

Bu tamamen watt başına alınan performans için yapılan bir değerlendirme...


ewt adamlar bunu anlatmaya açlışmışlar ama artık sinir olmaya başladım nerde testler ....
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fatihcanery 10 yıl
Ya iyi güzel ama mesela masaüstünde çalışan proğramları felan gpu yüklense bilgisayarlarımız uçar,inşallah cuda ile streami bir an önce yaygınlaştırırlarda herkes derin bir oh çeker.
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