AMD-ATi: Radeon HD 5870, Core i7 975'ten 17x kadar daha verimli

ATi Radeon HD 4800 serisi ile birlikte 1 TeraFLOP barajını aşan AMD, 23 Eylül'de satışa sunulacak Radeon HD 5850 ve 5870 modelleri ile birlikte çıtayı yukarı çekmeye hazırlanıyor. Firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 40nm RV870 GPU'sunun güç verdiği, 1600x paralel işlemcili Radeon HD 5870 modeli 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücünü de beraberinde getirecek. TeraScale 2 motoru ile 3 TeraFLOP'a yakın bir işlem gücü sunmayı başaran firma, tüm bu gücü 188 Watt'lık TDP değeri ile sunarak FLOP/Watt değerlendirmesinde bu alandaki iddiasını pekiştirecek gibi görünüyor.
Firmanın gün ışığına çıkan yeni bir dökümanına göre Radeon HD 5870, masaüstü sistemler için satılmakta olan en hızlı işlemci ünvanına sahip Intel Core i7 975 EE'e kıyasla 17 kata varan oranda daha verimli olduğu iddia ediliyor. Paralel işlem yeteneklerinden ötürü yüksek işlem gücü sunabilen GPU'lar ile CPU karşılaştırması yapmak pek mümkün olmasa da AMD, ısıl güç tasarımı 188 Watt olan Radeon HD 5870 modelinin 2.72 TeraFLOP'luk işlem gücüyle 17 kata kadar daha verimli olduğunun altını çizerken, özellikle yüksek işlem gücüyle HPC sistemlerde Stream teknolojisi ile ATi GPU'ların kullanılması gerektiğini belirtiyor.
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ATI 5xxx
Ya arkadaşlar adamlar kartı yapmış güçlü oldugunuda söylüyorlar hesap degeri acayip yüksek e reklamıda yapılsın artık reklamın iyisi kötüsü olurmu yani
Ayrıca yukarda bazıları atiye laf atmıs ama dönüp baksalar nvidia da zamanında cuda icin aynı reklamları yapıyordu. Heh kötü mü değil tabiki. Acıkcası bu reklamdan cpu yu bırakın diye bir mantık cıkartmakta kendilerine has herhalde o bazı kisilerin. Video encoding falan yaptırmak cpuya uzun is. Aynı isi daha hızlı-verimli olarak gpuya yaptırabilmek gibi bir fırsat oldugunu anlatan güzel bir reklam olayı. Ayrıca bu isin ucu acık ve yapılacak cok sey var ama en basta 3dsmax icin render olayını saglasınlar lütfen ;)
ikincisi ati yada nvidia olsun gpuların özelliği belli amaç için üretilmiş olmalarıdır. cpu bambaşka birşeydir yapabilse zaten amd yapar bole bir cpu intelin peşinden koşup durmaz..
o yüzden fanlık yaparkende mantığımızı kullanalım PAPAĞANLIK yapmayın burda..
HD 5870 x2 falan düşünemiyorum bile.
not: yanlış anlaşılmasın nvidia daha iyi kart çıkartıp atiyi geride bırakır falan demedim, iyi veya kötü benzer bir rakipleri olunca kartı şişirmelerinin bir anlamı kalmayacak.
not2: ben de bir "okuduğunu anlamıyor" damgası yememek için ; yahu banane ki watt başına düşen performanstan? ekran kartıyla karşılaştırsa neyse.. normal bir işlemciyle ekran kartı gpusu aynı şekilde çlaışıp aynı görevi mi yapıyor.. uçağın yanına mercedes koyup "bak bizimki de hızlı gidiyo hem de 100 kat daha az benzin yakıyor" gibi birşey olmuş bence
gerçekten okuduğunu anlamayanlar var bu forumda
ewt adamlar bunu anlatmaya açlışmışlar ama artık sinir olmaya başladım nerde testler ....