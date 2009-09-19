AMD-ATi: Radeon HD 5870, Core i7 975'ten 17x kadar daha verimli

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ATi Radeon HD 4800 serisi ile birlikte 1 TeraFLOP barajını aşan AMD, 23 Eylül'de satışa sunulacak Radeon HD 5850 ve 5870 modelleri ile birlikte çıtayı yukarı çekmeye hazırlanıyor. Firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 40nm RV870 GPU'sunun güç verdiği, 1600x paralel işlemcili Radeon HD 5870 modeli 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücünü de beraberinde getirecek. TeraScale 2 motoru ile 3 TeraFLOP'a yakın bir işlem gücü sunmayı başaran firma, tüm bu gücü 188 Watt'lık TDP değeri ile sunarak FLOP/Watt değerlendirmesinde bu alandaki iddiasını pekiştirecek gibi görünüyor.

Firmanın gün ışığına çıkan yeni bir dökümanına göre Radeon HD 5870, masaüstü sistemler için satılmakta olan en hızlı işlemci ünvanına sahip Intel Core i7 975 EE'e kıyasla 17 kata varan oranda daha verimli olduğu iddia ediliyor. Paralel işlem yeteneklerinden ötürü yüksek işlem gücü sunabilen GPU'lar ile CPU karşılaştırması yapmak pek mümkün olmasa da AMD, ısıl güç tasarımı 188 Watt olan Radeon HD 5870 modelinin 2.72 TeraFLOP'luk işlem gücüyle 17 kata kadar daha verimli olduğunun altını çizerken, özellikle yüksek işlem gücüyle HPC sistemlerde Stream teknolojisi ile ATi GPU'ların kullanılması gerektiğini belirtiyor.