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AMD-ATi, RV790 tabanlı HD 4950, 4970 ve 4995 X2 modellerini mi hazırlıyor?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,6b
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61
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, RV790 tabanlı HD 4950, 4970 ve 4995 X2 modellerini mi hazırlıyor?
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Kullanıma sunduğu GeForce GTX 285 ve GTX 295 modelleriyle tek ve çift GPU'lu ekran kartı arenasında liderliği eline alan Nvidia'ya karşı AMD-ATi'nin nasıl bir girişimde bulunacağı merakla bekleniyor. Bir yandan DirectX 11 desteği sunacak R8xx serisi yeni nesil grafik işlemcileri üzerinde çalışmalarına devam eden firma öte taraftan mevcut GPU teknolojisini 40nm üretim teknolojisine adapte ederek hem maliyetleri aşağı çekmeyi hem de daha düşük güç tüketiminde daha yüksek performans sunabilen çözümler hazırlamayı hedefliyor.

Firmanın 40nm üretim teknolojisine yönelik çalışmaları RV740 ve RV790 olmak üzere iki GPU ekseninde devam ediyor. 128-bit bellek veri yoluna ve 640x paralel işlem birimine sahip olacağı söylenen RV740 GPU'su, orta segmente yönelik bir çözüm olacak ve muhtemelen Radeon HD 4700 serisişne güç verecek. RV740'dan sonra gelmesi beklenen RV790 ise firmanın performans segmentine yönelik yeni hamlesi olacak ve RV770 GPU'sunun yerini alacak. Peki RV790 hangi modellere güç verecek ve hangi özelliklerle gelecek?

AMD-ATi cephesinden henüz RV790 hakkında yapılmış herhangi bir resmi açıklama olmasa da 40nm üretim teknolojisiyle üretileceği belirtilen RV790 GPU'su, Radeon HD 4900 serisine güç verebilir. Gelen bilgilere göre, firmanın RV790 Pro GPU'su Radeon HD 4950 modeline, RV790XT GPU'su HD 4970 modeline ve RV790XT GPU'sunun çifti de HD 4995 X2 modeline güç verebilir. Peki RV790 hangi özelliklere sahip olacak? Mevcut bilgilere göre RV790'ı, yerini alacağı RV770'den saat hızları, güç tüketimi ve maliyetleri ayıracak.

RV790 GPU'sunun muhtemelen 3900-4000MHz'de çalışan GDDR5 bellek yongalarını kullanacağı ve daha yüksek çalışma frekansına sahip olacağı ifade ediliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan GPU'nun paralel işlemci sayısı ise cevabı merak edilen belki de en önemli soru. Zira kimi kaynaklar RV790'da sadece saat hızı arttırımına gidileceğini iddia ederken kimileriyse AMD-ATi'nin bir kez daha sürpriz yaparak, 40nm üretim teknolojisinin avantajlarıyla paralel işlemci sayısını arttıracağını da gündeme getiriyor.

AMD-ATi'nin çalışmaları devam eden RV790 GPU'su ve güç vereceği kartlar hakkında henüz resmi bir açıklama ya da doğrulama yapılmış olmasa da Mart ayında Hannover'de yapılacak CeBIT '09 fuarında yeni modellerin görücüye çıkabileceği üzerinde duruluyor.


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N-0NE 9 yıl
HD5xxx serisinden sonra bide HD4995x2 çıkartıcak ati....İmkansız
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***Leopard*** 9 yıl

N-0NE
HD5xxx serisinden sonra bide HD4995x2 çıkartıcak ati....İmkansız

Yorum yapmadan önce haberin tarihine bak istersen...
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St Batuhan 10 yıl
K-Ci malesef öyle direk atlamak gibi bir durum yok zaten sınırlara yaklasıyorlar türler üzerinden :( yavas yavas ayrıca aaaaaa ben nm kücülttüm para kazanmalıyım mantıgı da var reklam yapabiliyorlar bunlarla cünkü ;)
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TiesTorN 10 yıl
Bir anda en küçük nm'ye geçilse, bir daha geçilecek nm bulunamaz ve teknoloji durur
(en azından uzun süre durur)
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mamad 10 yıl
Açıkcası çok da büyük farklılıklar getirmesini beklemiyorum. Yukarda millet shader işlemci sayısı artar, rop'ları artar vs. gibi yorumlarda bulunmuş ancak bence ati saat hızlarını artırıp, biraz daha soğuk bir gpu koyabcaktır karşımıza. Hd4xxx serisi ile büyük bir ilerleme kaydettiler zaten. Daha ilerisi için ati bence rv800'ü bekletecektir. Şuan bilemeyiz ama benim görüşüm bu. Çok büyük farklılık beklemek yersiz olur.

@Fettah34

Hocam düşündüğünüz fiyatlar iyi de, ati de ekmek yiyor bu işten. Yani biraz kâr yapmalı.
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Açıkcası çok da büyük farklılıklar getirmesini beklemiyorum. Yukarda millet shader işlemci sayısı artar, rop'ları artar vs. gibi yorumlarda bulunmuş ancak bence ati saat hızlarını artırıp, biraz daha soğuk bir gpu koyabcaktır karşımıza. Hd4xxx serisi ile büyük bir ilerleme kaydettiler zaten. Daha ilerisi için ati bence rv800'ü bekletecektir. Şuan bilemeyiz ama benim görüşüm bu. Çok büyük farklılık beklemek yersiz olur.

@Fettah34

Hocam düşündüğünüz fiyatlar iyi de, ati de ekmek yiyor bu işten. Yani biraz kâr yapmalı.



Yahu sen bana ne bakıyorsun?
Ben buradan sıcak odamda bilgisayarın başında üfürüyorum.
Orada durum nedir bilemiyorum...
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lastingend 10 yıl
atinin kartları donanımsal olarak güçlü özelliklere sahip ama malesef yazılımsal anlamda sorunlar var. işlem hacmini tam kullanamıyor böyle olunca. umarım bu durumu düzeltirler.
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laserion 10 yıl
ATI önce Yazılım kısmına bi çare bulsun. Donanım olarak zaten önde değilmi. Rakibine kart yetiştireceğine yazılıma gereken deteği versin önce dandik driver'lar artık çok can sıkıcı olmaya başladı. Bir ATI kullanıcısı olarak driver sorunu oldukça bir daha ATI kullanmayacağım.Nvidia kart aldım çokta memnunum şimdi en azından kafam rahat Nvidia driver'ları sık sık güncelleniyor ATI'a kalsa 3 ayda 1 yayınlayacak driver'ları
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V2 10 yıl
sadece gta4 de sorun çıktı diğer oyunlarda sorun yaşamadım. Biraz abartılıyor sanki driver sorunu ...
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buraoca2 10 yıl
Yani HD48xx mimarisine geçiş gibi bir yenilik beklememek gerekiyor. Bakalım Ati bu yönde geliştirecek; acaba Nvidia Ati'ye nasıl karşılık vericek? Sanki AMD-Intel karşılaşmasına döndü bu olay yine. AMD hem ekran kartı bölümünde, hem işlemci bölümünde Fiyat-performans'a oynuyor. Umarım AMD için iyi bir yıl olur, yeni gelicek PII 990'ı da bekliyoruz ;)
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showstopper41 10 yıl
ATI illaki RV770 i geliştirerek GTX295 e karşılık vermeyi düşünüyor. Bir sonraki kapışma GT300 le RV870 arasında olacak.
Bu modellerin gelişiyle HD 48xx serisin fiyatlarında düşüş olur diye tahmin ediyorum.
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eneshatipoglu 10 yıl
ıyı yaa cıksın bakam dort gozle beklıyoruz hazıranda 4870 x2 almayı dusunuyordum eger bırıktırdım para 4995 modelıne yeterse onadn alırım tabıkıde 850 900 cıvarlarını asmadıgı surece cıktıgında eger ıyı bı fıyat olmassa 4870x2 nın fıyatı duser onu alırım hadı hayırlısı
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PeGaSuS@01 10 yıl
DX11 destıklerse 4970 i alabilirim
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Castle Bravo 10 yıl
Orjinalden alıntı: ugacomtr

kesin paralel işlemci birimi artar.. rop da artarsa gelgör ki performansta gene kral olur...


Neden ROP? Rakiplerine bakıp 16*750 olarak bakarak, şu anki serilerde ROP'un bir sıkıntı yarattığını mı düşünüyorsunuz?

Öyleyse, HD 4870, ROP tabanlı pixel fillrate testlerinde örneğin, düz 260'ın biraz ötesinde sonuçları nasıl alabiliyor? (4800 serisinin ROP yapısı bayağı bir gelişti. Pek çok alanda 3800 serisinden ROP birim başına iki kat güçlü. Ayrıca konumlandırma anlamında da daha verimli.)
Veya yüksek çözünürlükte + AA'da ROP kaynaklı gibi görünen acayip bir yavaşlama da gözükmüyor; tersine daha iyi duruma gelebiliyorlar.

Kaldı ki, ROP'un rolü iki mimari arasında değişiyor olabilir.


Yani bilemem, bir 260'ın ROP konusunda gene de bazı avantajları olabilir. Eski serilerine göre ciddi geliştirmeleri vardı, belki o alanlarda bir üstünlüğü olabilir.

Ama sonuç olarak: 28*576 - 16*750 gibi bakmanın oldukça yanlış olacağı kesin.


Bence doku birimlerinin paralel işlemci artışındakinden daha da yüksek oranda artması, bilhassa belli durumlarda öne çıkabilir getiri olarak.


4870 ile gtxleri deviren ati şimdi bir gömlek daha kendini üste çıkarır ve farkı açar


Bir şeyi devirdiği yok. Bu sürücü sorunları - uyumsuzluklar devam ettikçe (ki bunlar ayrıca başarımı da belirliyor. Örneğin, Prince of Persia'nın en başındaki tozlu sahneyi ele alalım: 1280x1024 - 4x MSAA'da[AF uygulama denetlemeli, bu durumda kapanıyor olabilir], düz 9.1 WHQL 4870 buranın en zorlayıcı kısmında 39 kare gibi bir değer verirken; düz 181.22 WHQL GTX 260 G200-100[192-64 olan] 59 kare gibi bir değer veriyor. Üstelik, shader saat hızını arttırmak 260'teki getirinin neredeyse tamamını sağlıyor burada. Yani meselâ 1512 MHz'ye çıkarsanız kare/sn 70 seviyesine ulaşıyor. ALU gücü 260 G200-100 için o kadar önemli yani. Ve böyle bir yerde, 9.1 4870 sürünüyor. Oyunun geneli için düşünmeyin bu farkı, bu sahneyi duruma örnek olarak verdim. Ayrıca farklı ayarlarda farklar değişecektir; ama sonuçta bu durum yeterince gariptir ve optimize sorunu olduğu çok çok açık.
Bizim esas meselemiz sürücü sorunları. Hani AA açılamayan oyunlar sorunları, alt - tab'la aşağı inen bazı oyunların tekrar yukarı çıkamaması, birçok ekran değişimi, yükleme anının Radeon varken daha uzun sürmesi vs. vs[örnekler çoğaltılır. Şimdi işgal etmeyeyim konuyu]. Ama optimize sorunlu başarım anlamında da bunu örnek gösterdim.) zaten bir şeyi deviremez, ATi.

Oluşan beklentilerdekilerden çok daha iyi bir cevaptı 4870; ancak şu durum altında devirmek maalesef kesinlikle söz konusu değil.
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gordon01 10 yıl
40nm RV790 --- 40nm GT212

40nm RV870 --- 40nm GT300
-->DX11
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kamikazeden 10 yıl
bence shader sayısını hiç artırıp zarı büyütmesinler, 40nm zaten ramler de hızlanmış , 1GB varsayılan boyut olsun 4950-70 için ,100-200mhz de gpu hızını artırsınlar yeterli. biraz daha az güç tüketen ve daha az ısınan bi seri yapsalar yeter , zaten ara model bu,performans da %15 civarı artıp fiyata oynasalar , ben şahsen 4950'yi düşünürdüm.

bakalım artık , gelsin görücez.
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SupermanPrime 10 yıl
Geforce 40 nm tek gpulu kart çıkartır yine koskocaman bi gpu eskisi gibi yine tek gpu ile çift gpu karşılaştırmayın yazılarını görürürz :)
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V2 10 yıl
Ekran kartı firmaları bu hızla giderse pci-e nin sonu pek uzak görünmüyor.
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