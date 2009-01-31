AMD-ATi, RV790 tabanlı HD 4950, 4970 ve 4995 X2 modellerini mi hazırlıyor?

Kullanıma sunduğu GeForce GTX 285 ve GTX 295 modelleriyle tek ve çift GPU'lu ekran kartı arenasında liderliği eline alan Nvidia'ya karşı AMD-ATi'nin nasıl bir girişimde bulunacağı merakla bekleniyor. Bir yandan DirectX 11 desteği sunacak R8xx serisi yeni nesil grafik işlemcileri üzerinde çalışmalarına devam eden firma öte taraftan mevcut GPU teknolojisini 40nm üretim teknolojisine adapte ederek hem maliyetleri aşağı çekmeyi hem de daha düşük güç tüketiminde daha yüksek performans sunabilen çözümler hazırlamayı hedefliyor.
Firmanın 40nm üretim teknolojisine yönelik çalışmaları RV740 ve RV790 olmak üzere iki GPU ekseninde devam ediyor. 128-bit bellek veri yoluna ve 640x paralel işlem birimine sahip olacağı söylenen RV740 GPU'su, orta segmente yönelik bir çözüm olacak ve muhtemelen Radeon HD 4700 serisişne güç verecek. RV740'dan sonra gelmesi beklenen RV790 ise firmanın performans segmentine yönelik yeni hamlesi olacak ve RV770 GPU'sunun yerini alacak. Peki RV790 hangi modellere güç verecek ve hangi özelliklerle gelecek?
AMD-ATi cephesinden henüz RV790 hakkında yapılmış herhangi bir resmi açıklama olmasa da 40nm üretim teknolojisiyle üretileceği belirtilen RV790 GPU'su, Radeon HD 4900 serisine güç verebilir. Gelen bilgilere göre, firmanın RV790 Pro GPU'su Radeon HD 4950 modeline, RV790XT GPU'su HD 4970 modeline ve RV790XT GPU'sunun çifti de HD 4995 X2 modeline güç verebilir. Peki RV790 hangi özelliklere sahip olacak? Mevcut bilgilere göre RV790'ı, yerini alacağı RV770'den saat hızları, güç tüketimi ve maliyetleri ayıracak.
RV790 GPU'sunun muhtemelen 3900-4000MHz'de çalışan GDDR5 bellek yongalarını kullanacağı ve daha yüksek çalışma frekansına sahip olacağı ifade ediliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan GPU'nun paralel işlemci sayısı ise cevabı merak edilen belki de en önemli soru. Zira kimi kaynaklar RV790'da sadece saat hızı arttırımına gidileceğini iddia ederken kimileriyse AMD-ATi'nin bir kez daha sürpriz yaparak, 40nm üretim teknolojisinin avantajlarıyla paralel işlemci sayısını arttıracağını da gündeme getiriyor.
AMD-ATi'nin çalışmaları devam eden RV790 GPU'su ve güç vereceği kartlar hakkında henüz resmi bir açıklama ya da doğrulama yapılmış olmasa da Mart ayında Hannover'de yapılacak CeBIT '09 fuarında yeni modellerin görücüye çıkabileceği üzerinde duruluyor.
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@Fettah34
Hocam düşündüğünüz fiyatlar iyi de, ati de ekmek yiyor bu işten. Yani biraz kâr yapmalı.
Yahu sen bana ne bakıyorsun?
Ben buradan sıcak odamda bilgisayarın başında üfürüyorum.
Orada durum nedir bilemiyorum...
Bu modellerin gelişiyle HD 48xx serisin fiyatlarında düşüş olur diye tahmin ediyorum.
Neden ROP? Rakiplerine bakıp 16*750 olarak bakarak, şu anki serilerde ROP'un bir sıkıntı yarattığını mı düşünüyorsunuz?
Öyleyse, HD 4870, ROP tabanlı pixel fillrate testlerinde örneğin, düz 260'ın biraz ötesinde sonuçları nasıl alabiliyor? (4800 serisinin ROP yapısı bayağı bir gelişti. Pek çok alanda 3800 serisinden ROP birim başına iki kat güçlü. Ayrıca konumlandırma anlamında da daha verimli.)
Veya yüksek çözünürlükte + AA'da ROP kaynaklı gibi görünen acayip bir yavaşlama da gözükmüyor; tersine daha iyi duruma gelebiliyorlar.
Kaldı ki, ROP'un rolü iki mimari arasında değişiyor olabilir.
Yani bilemem, bir 260'ın ROP konusunda gene de bazı avantajları olabilir. Eski serilerine göre ciddi geliştirmeleri vardı, belki o alanlarda bir üstünlüğü olabilir.
Ama sonuç olarak: 28*576 - 16*750 gibi bakmanın oldukça yanlış olacağı kesin.
Bence doku birimlerinin paralel işlemci artışındakinden daha da yüksek oranda artması, bilhassa belli durumlarda öne çıkabilir getiri olarak.
Bir şeyi devirdiği yok. Bu sürücü sorunları - uyumsuzluklar devam ettikçe (ki bunlar ayrıca başarımı da belirliyor. Örneğin, Prince of Persia'nın en başındaki tozlu sahneyi ele alalım: 1280x1024 - 4x MSAA'da[AF uygulama denetlemeli, bu durumda kapanıyor olabilir], düz 9.1 WHQL 4870 buranın en zorlayıcı kısmında 39 kare gibi bir değer verirken; düz 181.22 WHQL GTX 260 G200-100[192-64 olan] 59 kare gibi bir değer veriyor. Üstelik, shader saat hızını arttırmak 260'teki getirinin neredeyse tamamını sağlıyor burada. Yani meselâ 1512 MHz'ye çıkarsanız kare/sn 70 seviyesine ulaşıyor. ALU gücü 260 G200-100 için o kadar önemli yani. Ve böyle bir yerde, 9.1 4870 sürünüyor. Oyunun geneli için düşünmeyin bu farkı, bu sahneyi duruma örnek olarak verdim. Ayrıca farklı ayarlarda farklar değişecektir; ama sonuçta bu durum yeterince gariptir ve optimize sorunu olduğu çok çok açık.
Bizim esas meselemiz sürücü sorunları. Hani AA açılamayan oyunlar sorunları, alt - tab'la aşağı inen bazı oyunların tekrar yukarı çıkamaması, birçok ekran değişimi, yükleme anının Radeon varken daha uzun sürmesi vs. vs[örnekler çoğaltılır. Şimdi işgal etmeyeyim konuyu]. Ama optimize sorunlu başarım anlamında da bunu örnek gösterdim.) zaten bir şeyi deviremez, ATi.
Oluşan beklentilerdekilerden çok daha iyi bir cevaptı 4870; ancak şu durum altında devirmek maalesef kesinlikle söz konusu değil.
40nm RV870 --- 40nm GT300 -->DX11
bakalım artık , gelsin görücez.