AMD-ATi, RV790 tabanlı HD 4950, 4970 ve 4995 X2 modellerini mi hazırlıyor?

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Kullanıma sunduğu GeForce GTX 285 ve GTX 295 modelleriyle tek ve çift GPU'lu ekran kartı arenasında liderliği eline alan Nvidia'ya karşı AMD-ATi'nin nasıl bir girişimde bulunacağı merakla bekleniyor. Bir yandan DirectX 11 desteği sunacak R8xx serisi yeni nesil grafik işlemcileri üzerinde çalışmalarına devam eden firma öte taraftan mevcut GPU teknolojisini 40nm üretim teknolojisine adapte ederek hem maliyetleri aşağı çekmeyi hem de daha düşük güç tüketiminde daha yüksek performans sunabilen çözümler hazırlamayı hedefliyor.

Firmanın 40nm üretim teknolojisine yönelik çalışmaları RV740 ve RV790 olmak üzere iki GPU ekseninde devam ediyor. 128-bit bellek veri yoluna ve 640x paralel işlem birimine sahip olacağı söylenen RV740 GPU'su, orta segmente yönelik bir çözüm olacak ve muhtemelen Radeon HD 4700 serisişne güç verecek. RV740'dan sonra gelmesi beklenen RV790 ise firmanın performans segmentine yönelik yeni hamlesi olacak ve RV770 GPU'sunun yerini alacak. Peki RV790 hangi modellere güç verecek ve hangi özelliklerle gelecek?

AMD-ATi cephesinden henüz RV790 hakkında yapılmış herhangi bir resmi açıklama olmasa da 40nm üretim teknolojisiyle üretileceği belirtilen RV790 GPU'su, Radeon HD 4900 serisine güç verebilir. Gelen bilgilere göre, firmanın RV790 Pro GPU'su Radeon HD 4950 modeline, RV790XT GPU'su HD 4970 modeline ve RV790XT GPU'sunun çifti de HD 4995 X2 modeline güç verebilir. Peki RV790 hangi özelliklere sahip olacak? Mevcut bilgilere göre RV790'ı, yerini alacağı RV770'den saat hızları, güç tüketimi ve maliyetleri ayıracak.

RV790 GPU'sunun muhtemelen 3900-4000MHz'de çalışan GDDR5 bellek yongalarını kullanacağı ve daha yüksek çalışma frekansına sahip olacağı ifade ediliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan GPU'nun paralel işlemci sayısı ise cevabı merak edilen belki de en önemli soru. Zira kimi kaynaklar RV790'da sadece saat hızı arttırımına gidileceğini iddia ederken kimileriyse AMD-ATi'nin bir kez daha sürpriz yaparak, 40nm üretim teknolojisinin avantajlarıyla paralel işlemci sayısını arttıracağını da gündeme getiriyor.

AMD-ATi'nin çalışmaları devam eden RV790 GPU'su ve güç vereceği kartlar hakkında henüz resmi bir açıklama ya da doğrulama yapılmış olmasa da Mart ayında Hannover'de yapılacak CeBIT '09 fuarında yeni modellerin görücüye çıkabileceği üzerinde duruluyor.