Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 10000 serisi Zen 6 işlemcilerde Computex 2026 hazırlığı

    AMD’nin Ryzen 10000 serisi Zen 6 işlemcileri için AIDA64 yazılımına destek eklendi. Aktarılanlara göre bu durum, olası bir Computex 2026 lansmanına işaret ediyor.

    AMD Ryzen 10000 serisi Zen 6 işlemcilerde Computex 2026 hazırlığı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemcileriyle ilgili heyecan yaratacak ilk işaretler, popüler sistem teşhis yazılımı AIDA64'ün en son beta sürümünde ortaya çıktı. Finalwire tarafından yayınlanan bu beta sürümde, “AMD’nin masaüstü, sunucu ve mobil platformlardaki yeni nesil işlemcilerine ön destek” sağladığı belirtildi. Bu gelişme, henüz resmi tanıtımı yapılmamış Ryzen 10000 serisi, yani Zen 6 mimarisine dayalı işlemcilerin detaylarının yazılım geliştiricileriyle paylaşılmaya başlandığını gösteriyor.

    Computex 2026’ya işaret

    AIDA64’ün geçmiş takvimine bakıldığında, bu tür “ön destek” güncellemeleri genellikle işlemci lansmanlarından yaklaşık 1 yıl önce yayınlanıyor. Dolayısıyla, Ryzen 10000 serisinin resmi tanıtımının 2026 yılında, özellikle de teknoloji dünyasının buluşma noktası olan Computex’te gerçekleşmesi muhtemel.

    Sızıntılar, AMD’nin Zen 6 mimarili Ryzen 10000 masaüstüMedusa Ridge” işlemcilerinin AM5 soketiyle uyumluluğunu koruyacağını ortaya koyuyor. Bu, halihazırda AM5 platformuna yatırım yapmış PC kullanıcıları için büyük bir avantaj. Ayrıca yeni nesilde 12 çekirdekli chiplet tasarımına geçiş yapılması bekleniyor. Bu, performans ve çoklu görev verimliliği açısından önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

    Üretim tarafında ise AMD’nin TSMC’nin 3 nanometre sınıfı N3P teknolojisini kullanacağı tahmin ediliyor. Bu sayede Zen 6 işlemciler, performans ve enerji verimliliğinde önemli artışlar sunabilir. Öte yandan, 3D V-Cache teknolojisini kullanan X3D serisinin de yeni modellerle geleceği konuşuluyor.

    Mobil tarafta ise Zen 6 tabanlı “Medusa Point” kod adlı Ryzen 10000 serisi işlemciler dikkat çekiyor. Bu yeni mobil işlemcilerin, hibrit mimarisi sayesinde 22’ye kadar çekirdeğe sahip olması bekleniyor. Ancak mobil platformdaki bu işlemciler masaüstü kardeşlerinden biraz daha geç, yani 2026’nın sonları veya 2027’nin başlarında piyasaya çıkabilir. Çünkü AMD, öncelikle mevcut “Gorgon Point” serisi ve Strix Point yenilemeleri üzerinde çalışıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fucidin krem sivilce için kullanılır mi temu dolandırıcılığı araba kapı değişimi fiyatı ateş nasıl çıkarılır esenler otogardan küçükçekmece'ye nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum