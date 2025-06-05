AMD Ryzen 10000 serisi Zen 6 işlemcilerde Computex 2026 hazırlığı

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemcileriyle ilgili heyecan yaratacak ilk işaretler, popüler sistem teşhis yazılımı AIDA64'ün en son beta sürümünde ortaya çıktı. Finalwire tarafından yayınlanan bu beta sürümde, “AMD’nin masaüstü, sunucu ve mobil platformlardaki yeni nesil işlemcilerine ön destek” sağladığı belirtildi. Bu gelişme, henüz resmi tanıtımı yapılmamış Ryzen 10000 serisi, yani Zen 6 mimarisine dayalı işlemcilerin detaylarının yazılım geliştiricileriyle paylaşılmaya başlandığını gösteriyor.

Computex 2026’ya işaret

AIDA64’ün geçmiş takvimine bakıldığında, bu tür “ön destek” güncellemeleri genellikle işlemci lansmanlarından yaklaşık 1 yıl önce yayınlanıyor. Dolayısıyla, Ryzen 10000 serisinin resmi tanıtımının 2026 yılında, özellikle de teknoloji dünyasının buluşma noktası olan Computex’te gerçekleşmesi muhtemel.

Sızıntılar, AMD’nin Zen 6 mimarili Ryzen 10000 masaüstü “Medusa Ridge” işlemcilerinin AM5 soketiyle uyumluluğunu koruyacağını ortaya koyuyor. Bu, halihazırda AM5 platformuna yatırım yapmış PC kullanıcıları için büyük bir avantaj. Ayrıca yeni nesilde 12 çekirdekli chiplet tasarımına geçiş yapılması bekleniyor. Bu, performans ve çoklu görev verimliliği açısından önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

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Üretim tarafında ise AMD’nin TSMC’nin 3 nanometre sınıfı N3P teknolojisini kullanacağı tahmin ediliyor. Bu sayede Zen 6 işlemciler, performans ve enerji verimliliğinde önemli artışlar sunabilir. Öte yandan, 3D V-Cache teknolojisini kullanan X3D serisinin de yeni modellerle geleceği konuşuluyor.

Mobil tarafta ise Zen 6 tabanlı “Medusa Point” kod adlı Ryzen 10000 serisi işlemciler dikkat çekiyor. Bu yeni mobil işlemcilerin, hibrit mimarisi sayesinde 22’ye kadar çekirdeğe sahip olması bekleniyor. Ancak mobil platformdaki bu işlemciler masaüstü kardeşlerinden biraz daha geç, yani 2026’nın sonları veya 2027’nin başlarında piyasaya çıkabilir. Çünkü AMD, öncelikle mevcut “Gorgon Point” serisi ve Strix Point yenilemeleri üzerinde çalışıyor.

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AMD Ryzen 10000 serisi Zen 6 işlemcilerde Computex 2026 hazırlığı

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