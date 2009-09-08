AMD-ATi uçak gemisinde yapacağı DirectX 11 etkinliğini halka açtı

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Ekran kartı üreticileri arasındaki teknoloji ve performans yarışı etkinliklere de sıçramış durumda. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 10 Eylül'de yapacağı uluslararası bir organizasyonla duyurmaya hazırlanan AMD-ATi'ye karşı Nvidia'nın da aynı tarihte bir tanıtım etkinliğ düzenleyerek GT300 GPU'sunun detaylarını (çalışan örnek olup olmayacağı bilinmiyor) açıklayacağı bir süredir konuşulmakta.

10 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen tanıtım etkinliğini Avrupa için Almanya'da, Amerika içinse USS Hornet uçak gemisinde düzenleyecek olan AMD-ATi'nin organizasyonun Amerika ayağını halka açtığı ve kapasite dahilinde (savaş gemisinde olduğu unutulmamalı) tüm fanlarını DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarının ve henüz çıkmamış oyunların tanıtılacağı bu önemli tanıtım gününe davet ettiği açıklandı.

Yurt dışında öne çıkan bazı teknoloji siteleri tarafından halka açık davetin duyurulmasını takiben gelen yoğun ilgi ile birlikte tüm kontenjanın dolduğu ve teknoloji demolarıyla zenginleştirilecek tanıtım etkinliğinin geniş ölçekli bir katılım ile AMD-ATi tarihinin en büyük organizasyonlarından birisi olacağı belirtilirken, Nvidia'nın nasıl bir karşı-atakta bulunacağı ise şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.