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AMD-ATi uçak gemisinde yapacağı DirectX 11 etkinliğini halka açtı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,7b
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76
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi uçak gemisinde yapacağı DirectX 11 etkinliğini halka açtı
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Ekran kartı üreticileri arasındaki teknoloji ve performans yarışı etkinliklere de sıçramış durumda. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 10 Eylül'de yapacağı uluslararası bir organizasyonla duyurmaya hazırlanan AMD-ATi'ye karşı Nvidia'nın da aynı tarihte bir tanıtım etkinliğ düzenleyerek GT300 GPU'sunun detaylarını (çalışan örnek olup olmayacağı bilinmiyor) açıklayacağı bir süredir konuşulmakta.

10 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen tanıtım etkinliğini Avrupa için Almanya'da, Amerika içinse USS Hornet uçak gemisinde düzenleyecek olan AMD-ATi'nin organizasyonun Amerika ayağını halka açtığı ve kapasite dahilinde (savaş gemisinde olduğu unutulmamalı) tüm fanlarını DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarının ve henüz çıkmamış oyunların tanıtılacağı bu önemli tanıtım gününe davet ettiği açıklandı.

Yurt dışında öne çıkan bazı teknoloji siteleri tarafından halka açık davetin duyurulmasını takiben gelen yoğun ilgi ile birlikte tüm kontenjanın dolduğu ve teknoloji demolarıyla zenginleştirilecek tanıtım etkinliğinin geniş ölçekli bir katılım ile AMD-ATi tarihinin en büyük organizasyonlarından birisi olacağı belirtilirken, Nvidia'nın nasıl bir karşı-atakta bulunacağı ise şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.


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St Batuhan 10 yıl
Türkiye icin dakikalar kaldı yeni güne ama tabi onlar icin daha var ve sonrasında günün ortası falanda var ee saat kacta yapılcak lansman tr saatiyle
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darel-x 10 yıl
Herhalde bizde sitelere haberin düşmesi akşam saatlerini bulur.
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yekoo 10 yıl
uçak gemisinde uçaklar bulunur bizim kartlarımızda öyle...
demek istemiş ati bakalım çıksın şu uçaklar görelim tabi ben uçuramam ama eski modeller ucuzlar en azından...
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CoreXXX 10 yıl
nvidianın aynı gün traşdan bir tanıtım yapıp baltalaması hiç etik değil, ne kadar çamur bir firma bu nvidia. ati fanatiği demeyin çünkü değilim, ama neden bu çirkeflikleri nvidia yapıyor, bir zamanlarda atinin tanıtımını aşağıladı,iğrenç bir durum
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musandia 10 yıl
Güzel reklam, helal AMD


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DISTURBED 10 yıl

CoreXXX

nvidianın aynı gün traşdan bir tanıtım yapıp baltalaması hiç etik değil, ne kadar çamur bir firma bu nvidia. ati fanatiği demeyin çünkü değilim, ama neden bu çirkeflikleri nvidia yapıyor, bir zamanlarda atinin tanıtımını aşağıladı,iğrenç bir durum

aç gözlülük olabilir.
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StreamRolleR 10 yıl
nvidia da gt300 ü boeing 747 de hava yapmasas neyim uçak kadar hızlı sloganıyla ahanda buraya hazıyorum
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Deathbringer 10 yıl

StreamRolleR

nvidia da gt300 ü boeing 747 de hava yapmasas neyim uçak kadar hızlı sloganıyla ahanda buraya hazıyorum

Güzel tahmin hocam
.Nvidia kartlarının lansman tarihi gelesiye kadar hem biz üyeler hemde Nvidia çalışanları dahada uçuk fikirler üretebilecek miyiz acaba ?


ATi çok para yatırmış gibi bu lansmana.Bakalım karşılığını alabilecekler mi
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yugams 10 yıl
dünyanın en büyük derbisi ATİ vs NVİDİA maca çok az bi zaman kaldı heycab dorukta :)))))
bizde burdan bakarız anca elin oglu malı götürür bizde kavgasını yaparız dx11 Raund 1 hadi buyrun kavgaya. :)))
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tolgacem 10 yıl
gözlerinize inanamıyacaksınız diyorlarya insallah performansı kötu cıkıp inanamıyorum bumuydu dedirtmezler


bukadar iddalıysa amd vardır bi hikmeti

bekliyoruz seni hd5xxx serisi
gelde ucuzlat kartları iicene
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fatihcanery 10 yıl
benim tahminim savaş gemisiyle nvidianın tesislerini vuracaklar :D :D
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Dan-ger 10 yıl

fatihcanery

benim tahminim savaş gemisiyle nvidianın tesislerini vuracaklar :D :D




olabilir
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renklem 10 yıl
intel yerine nvidia olacaktı :)
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IgorStravinsky 10 yıl
O uçak gemisi amerikanlar için önemliymiş galiba. Savaştan kalma olduğu için tarihî bi değeri var diye tahmin ediyorum
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murettep 10 yıl
mesut abiye karaborsadan bilet alalım o da gitsin gemiye:D 28 dakikalık video isteriz ama hee:D
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KovenanT 10 yıl
Uçak gemisini ekran kartı ile kontrol edecek Amd-Ati sanırım. Bizde "İnanamıyorum aman Tanrım" diyeceğiz. Yoksa ne alaka uçak gemisi
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Master_Evil 10 yıl
ah o gemide bende olsaydım
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chakra 10 yıl
İşin lansman kısmına bu kadar para harcarlar ve tabi ki fiyatlara da yansıtırlar.
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renklem 10 yıl
"you won't believe your eyes" adlı başlıkta gözlerimize inanılamayacağı söyleniyor bunu iki şekilde düşünelim birisi muhakkak herkesin istediği şekilde kartların düşünülenden daha hızlı değil daha daha hızlı olduğu, diğeri de kartların 4xxx serilerinden ramak farkla daha iyi olduğu ve bizi hayal kırıklığına uğratması. inşa'allah 2. durumu yaşamayız, son zamanlarda yaşıyoruz. sonuçta Ati'nin güzel iş çıkartıp intel'e nazaran daha alınaklı fiyata satması demek intel'in fiyatları düşürmesi demek.
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TiesTorN 10 yıl

renklem

sonuçta Ati'nin güzel iş çıkartıp intel'e nazaran daha alınaklı fiyata satması demek intel'in fiyatları düşürmesi demek.

ati ile intel'in ne alakası var?
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cakolas 10 yıl
renklem

sonuçta Ati'nin güzel iş çıkartıp intel'e nazaran daha alınaklı fiyata satması demek intel'in fiyatları düşürmesi demek.


ati? intel?

sen yenisin galiba?


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rider30 10 yıl
uçak gemisi ne alaka anlamadım? Çok gereksiz bana göre.
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