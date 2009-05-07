AMD-ATi, Windows 7 için WHQL sertifikalı ilk sürücüsünü yayımladı

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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un kullanıcılar tarafından uzunca bir süredir merakla beklenen Windows 7 işletim sisteminin Yayımlanmaya Aday versiyonunu kullanıma sunmasıyla birlikte donanım üreticileri arasında yeni bir sürücü yarışının da fitili alevlenmiş oldu. Bir süre önce Windows 7 uyumlu sürücülerini kullanıcılarla buluşturmaya başlayan AMD-ATi, ekran kartları için Windows Hardware Quality Lab (WHQL) sertifikasına sahip Windows 7 sürücülerini yayımladı.

Windows 7 sertifika programının ilk gününde yayımlanan sürücünün hem 32-bit hem de 64-bit Windows 7 versiyonlarına sahip olduğu belirtiliyor. Versiyon numarası 8.612 olan yeni Windows 7 sürücüsünün Radeon HD 2000, 3000 ve 4000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabildiği ifade edilirken, WDDM (Windows Display Driver Model) 1.1için tam destek sunduğu öte yandan destek veren uygulamalarda GPU tabanlı hızlandırma için ATi Stream teknolojisiyle de uyumlu olduğu bildiriliyor.

AMD-ATi'nin WHQL sertifikalı Windows 7 sürücülerini indirmek için ilgili adresler; 32bit - 64bit