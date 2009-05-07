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AMD-ATi, Windows 7 için WHQL sertifikalı ilk sürücüsünü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, Windows 7 için WHQL sertifikalı ilk sürücüsünü yayımladı
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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un kullanıcılar tarafından uzunca bir süredir merakla beklenen Windows 7 işletim sisteminin Yayımlanmaya Aday versiyonunu kullanıma sunmasıyla birlikte donanım üreticileri arasında yeni bir sürücü yarışının da fitili alevlenmiş oldu. Bir süre önce Windows 7 uyumlu sürücülerini kullanıcılarla buluşturmaya başlayan AMD-ATi, ekran kartları için Windows Hardware Quality Lab (WHQL) sertifikasına sahip Windows 7 sürücülerini yayımladı.

Windows 7 sertifika programının ilk gününde yayımlanan sürücünün hem 32-bit hem de 64-bit Windows 7 versiyonlarına sahip olduğu belirtiliyor. Versiyon numarası 8.612 olan yeni Windows 7 sürücüsünün Radeon HD 2000, 3000 ve 4000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabildiği ifade edilirken, WDDM (Windows Display Driver Model) 1.1için tam destek sunduğu öte yandan destek veren uygulamalarda GPU tabanlı hızlandırma için ATi Stream teknolojisiyle de uyumlu olduğu bildiriliyor.

AMD-ATi'nin WHQL sertifikalı Windows 7 sürücülerini indirmek için ilgili adresler; 32bit - 64bit


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saqwert 10 yıl
win 7 çıktığı andan beri kullanıyorum.şu driver sorunları en yakın zamanda ortadan kalkar artık ve rahatlarız.vistayı sevmedm ama win 7 xp den kurtuluş sebebim oldu :D
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mustafa_550 10 yıl
1000 serisine destek vermemesi benim için hayal kırıklığı oldu galiba çıkarmayacaklar win 7'de 1000 serisine vista driver'ı kurup deneyen varmı çalışıyomu aceba ?
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sertacaygun 10 yıl
Şu Windows 7 sistem gereksinimlerini en küçük haline getirmeye çalışsalar, çok daha fazla satacaktır.
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Applejack 10 yıl
Catalyst 9.4 den daha yeni bir versiyon numarası var. Ben kurdum, şuan sorunsuz çalışıyor.

Performans olarak pek deneme yapmasamda, Catalyst 9.4 ile DMC 4 ilk sahnede ortalama 450 kare/ saniye alıyordum, bu sürücü ile de aynı kare/ saniye oranını alıyorum.

DMC 'de değişiklik olmadı yani. (:
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MaxZone 10 yıl
Güzel oldu da bizim 1250 için halen sürücü yok :( Gerçi şikayetim de yok ama sürücüler yayınlansa biraz daha performansı artar gibime geliyor pcnin.
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