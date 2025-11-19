Bellek krizi nedeniyle AMD ve Nvidia giriş seviyesi ekran kartı üretimini durdurabilir

Ekran kartlarını sıkıntılı günler bekliyor
Raporda, hangi modellerin bu durumdan etkileneceği net olarak belirtilmese de uzmanlar Nvidia’nın 50 ve 60 serisi kartlarının öncelikli risk grubunda olduğunu tahmin ediyor. Belirtilen temel sorun, bileşen maliyetlerinde son haftalarda yaşanan dramatik yükseliş. Bu durum, üreticilerin kaynaklarını daha kârlı segmentlere kaydırmasına yol açıyor.
DRAM fiyatlarındaki ani artış ve tedarik zincirinin bu duruma ayak uyduracak zamanı bulamaması, sektörde bir “panik alımı” dönemine yol açtı. Özellikle veri merkezleri için üretilen bellek miktarının artması, oyun kartları üretiminde kısıtlamalara neden oluyor. Bu koşullar altında kâr marjı düşük olan giriş seviyesi ve orta segment GPU’ların üretimi geri planda kalabilir.
Bellek kıtlığı nedeniyle zaten RAM fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmış durumda. Ancak görünüşe göre bu kıtlık, GPU gibi diğer bağıl ürünlerde de yaşanabilir ve önümüzdeki haftalarda fiyatlar yükselebilir. ASUS gibi üreticiler, DRAM tedarik sıkıntısının devam etmesi halinde tüketici cihazlarında fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını şimdiden dile getiriyor.