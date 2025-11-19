Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bellek krizi nedeniyle AMD ve Nvidia giriş seviyesi ekran kartı üretimini durdurabilir

    AMD ve Nvidia, DRAM krizinin etkisiyle bütçe dostu GPU üretimini durdurabilir. Giriş seviyesi kartların üretiminin azalabileceği söylenirken fiyatların da yükselebileceği belirtiliyor.

    AMD ve Nvidia giriş seviyesi ekran kartı üretimini durdurabilir Tam Boyutta Gör
    PC oyuncuları için kötü haberler gündemden düşmüyor. Kore merkezli Hankyung’un haberine göre, AMD ve Nvidia’nın bütçe dostu ekran kartı üretimini durdurmayı planladığı öne sürülüyor. Sebep ise GDDR bellek modüllerinde yaşanan ciddi fiyat artışları ve DRAM tedarikinde oluşan sıkıntılar.

    Ekran kartlarını sıkıntılı günler bekliyor

    Raporda, hangi modellerin bu durumdan etkileneceği net olarak belirtilmese de uzmanlar Nvidia’nın 50 ve 60 serisi kartlarının öncelikli risk grubunda olduğunu tahmin ediyor. Belirtilen temel sorun, bileşen maliyetlerinde son haftalarda yaşanan dramatik yükseliş. Bu durum, üreticilerin kaynaklarını daha kârlı segmentlere kaydırmasına yol açıyor.

    DRAM fiyatlarındaki ani artış ve tedarik zincirinin bu duruma ayak uyduracak zamanı bulamaması, sektörde bir “panik alımı” dönemine yol açtı. Özellikle veri merkezleri için üretilen bellek miktarının artması, oyun kartları üretiminde kısıtlamalara neden oluyor. Bu koşullar altında kâr marjı düşük olan giriş seviyesi ve orta segment GPU’ların üretimi geri planda kalabilir.

    Bellek kıtlığı nedeniyle zaten RAM fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmış durumda. Ancak görünüşe göre bu kıtlık, GPU gibi diğer bağıl ürünlerde de yaşanabilir ve önümüzdeki haftalarda fiyatlar yükselebilir. ASUS gibi üreticiler, DRAM tedarik sıkıntısının devam etmesi halinde tüketici cihazlarında fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını şimdiden dile getiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    steam taksitle oyun alma 2025 modem çekim gücü arttırma kapının arkasında kalan anahtar nasıl düşürülür çamaşır makinesi sıkma nedir torres evx kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum