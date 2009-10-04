AMD-ATi yeni nesil GPU mimarisini hazırlıyor, Radeon 100 serisi 2010'da gelebilir

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Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunan AMD-ATi, Radeon HD 5700 serisi ve çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelleri içinse artık son hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki bir aylık süre zarfında lanse edilmesi beklenen yeni ekran kartlarıyla birlikte firma DirectX 11 destekli ürün gamını geliştirerek hemen her segmentte rakibinden önce çözümler sunmayı ve pazar payını arttırmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Radeon HD 5000 serisi yapılan pek çok geliştirmeye rağmen yeni bir mimari değil. Radeon HD 4800 serisini temel alan ancak yeni üretim teknolojisi, optimizasyonlar ve pek çok yeni özellikle donatılan serinin yeni modelleri beklenedursun AMD-ATi, yeni jenerasyon GPU mimarisini geliştirmeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Radeon HD 4800 serisi ile birlikte ciddi bir sıçrama gösteren firma, radikal anlamdaki en önemli mimari güncellemesini ise R600 ile gerçekleştirmişti. 2010 için planlanan yeni mimari ise firmanın son dönemdeki en önemli girişimi olabilir. Sweet Spot stratejisi ile yüksek maliyetli büyük GPU'lar yerine orta-üst segmenti hedefleyen yenilikçi GPU tasarımlarına yoğunlaşan ve yüksek performans segmentinde yeni GPU tasarımının çiftine yer veren firma bu sayede çok daha esnek hareket edebiliyor ve yeni GPU tasarımlarına daha hızlı adapte olabiliyor. Henüz çok fazla bilgi olmasa da önümüzdeki yılın yaz dönemine hazır olacağı belirtilen yeni nesil mimarinin şu an için Radeon 100 serisi olarak telaffuz edilen yeni jenerasyon Radeon ekran kartlarına güç vereceği yönünde bilgiler olduğunu da belirtelim.