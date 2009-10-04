AMD-ATi yeni nesil GPU mimarisini hazırlıyor, Radeon 100 serisi 2010'da gelebilir

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunan AMD-ATi, Radeon HD 5700 serisi ve çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelleri içinse artık son hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki bir aylık süre zarfında lanse edilmesi beklenen yeni ekran kartlarıyla birlikte firma DirectX 11 destekli ürün gamını geliştirerek hemen her segmentte rakibinden önce çözümler sunmayı ve pazar payını arttırmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Radeon HD 5000 serisi yapılan pek çok geliştirmeye rağmen yeni bir mimari değil. Radeon HD 4800 serisini temel alan ancak yeni üretim teknolojisi, optimizasyonlar ve pek çok yeni özellikle donatılan serinin yeni modelleri beklenedursun AMD-ATi, yeni jenerasyon GPU mimarisini geliştirmeye devam ediyor.
Hatırlanacağı üzere Radeon HD 4800 serisi ile birlikte ciddi bir sıçrama gösteren firma, radikal anlamdaki en önemli mimari güncellemesini ise R600 ile gerçekleştirmişti. 2010 için planlanan yeni mimari ise firmanın son dönemdeki en önemli girişimi olabilir. Sweet Spot stratejisi ile yüksek maliyetli büyük GPU'lar yerine orta-üst segmenti hedefleyen yenilikçi GPU tasarımlarına yoğunlaşan ve yüksek performans segmentinde yeni GPU tasarımının çiftine yer veren firma bu sayede çok daha esnek hareket edebiliyor ve yeni GPU tasarımlarına daha hızlı adapte olabiliyor. Henüz çok fazla bilgi olmasa da önümüzdeki yılın yaz dönemine hazır olacağı belirtilen yeni nesil mimarinin şu an için Radeon 100 serisi olarak telaffuz edilen yeni jenerasyon Radeon ekran kartlarına güç vereceği yönünde bilgiler olduğunu da belirtelim.
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Nvidia'yı Oyun firmalarına açıktan para vermekte kurataramayacak sanırım
siz ATI yerinde olsanız piyasaya 58xx leri soktuktan kısa süre sonra yakın bir gelecek için böyle bir açıklama yaparmıydınız?
hocam C++ da yazılmış kodun derlenip makina koduna çevrilmesi gerekiyor. Örneğin bizim kullandığımız bilgisayarlar için x86 makina koduna çevriliyor ve işlemci bu kodu çalıştırıyor. nVidia intel den x86 lisansı alamadı, (keşke) alabilseydi o zaman direk işlemci çıkaracaktı ve bu da bizim için iyi olacaktı. nVidia nın herhangi bir x86 kodunu çalıştırması lisans ihlaline girer ve nVidia çok büyük cezalar alır.
Ben teknik olarak düşündüğümde, mesela nVidia nın ARM lisansı var, kendi GPU su içerisinde ARM opcode ları çalıştırabilir ama bu durumda da hiç bir pratikliği olmaz ve normal x86 pc lerde çalıştırdığımız kodların içerisine nVidia kartlar için ayrıca (örneğin) ARM makina dili derlenip bunun GPU ya atılması gerekir. Bu benim en iyimser bu iş nasıl olabilir düşüncesi ile yazdığım bir senaryo ve ben adamların C++ desteği falan gibi şeyler yazmalarını ve bunu bir üstünlük gibi göstermelerini sadece bu işleri çok iyi bilmeyen son kullanıcılar üzerinde psikoljik etki yaratan bir reklam taktiği olarak görüyorum.
keşke intel x86 lisansı verseydi de, nVidia da x86 işlemci üretseydi o zaman biz son kullanıcılar için çok iyi olurdu.. neyse konu AMD-ATI konusu, daha fazla uzatmadan yazdıklarıma son vereyim...
Donanımsal, doğal C++ desteği nedir? bu yazdıklarınızı bilerek mi yazıyorsunuz hocam. öyle birşey yok, bunlar hepsinde aynı. Satış artırmak için reklam taktikleri bunlar..