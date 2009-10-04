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AMD-ATi yeni nesil GPU mimarisini hazırlıyor, Radeon 100 serisi 2010'da gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,6b
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53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi yeni nesil GPU mimarisini hazırlıyor, Radeon 100 serisi 2010'da gelebilir
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Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunan AMD-ATi, Radeon HD 5700 serisi ve çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelleri içinse artık son hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki bir aylık süre zarfında lanse edilmesi beklenen yeni ekran kartlarıyla birlikte firma DirectX 11 destekli ürün gamını geliştirerek hemen her segmentte rakibinden önce çözümler sunmayı ve pazar payını arttırmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Radeon HD 5000 serisi yapılan pek çok geliştirmeye rağmen yeni bir mimari değil. Radeon HD 4800 serisini temel alan ancak yeni üretim teknolojisi, optimizasyonlar ve pek çok yeni özellikle donatılan serinin yeni modelleri beklenedursun AMD-ATi, yeni jenerasyon GPU mimarisini geliştirmeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Radeon HD 4800 serisi ile birlikte ciddi bir sıçrama gösteren firma, radikal anlamdaki en önemli mimari güncellemesini ise R600 ile gerçekleştirmişti. 2010 için planlanan yeni mimari ise firmanın son dönemdeki en önemli girişimi olabilir. Sweet Spot stratejisi ile yüksek maliyetli büyük GPU'lar yerine orta-üst segmenti hedefleyen yenilikçi GPU tasarımlarına yoğunlaşan ve yüksek performans segmentinde yeni GPU tasarımının çiftine yer veren firma bu sayede çok daha esnek hareket edebiliyor ve yeni GPU tasarımlarına daha hızlı adapte olabiliyor. Henüz çok fazla bilgi olmasa da önümüzdeki yılın yaz dönemine hazır olacağı belirtilen yeni nesil mimarinin şu an için Radeon 100 serisi olarak telaffuz edilen yeni jenerasyon Radeon ekran kartlarına güç vereceği yönünde bilgiler olduğunu da belirtelim.


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benben2009 10 yıl
bana göre amd-atinin önü açık artk etraftaki yormlara ve çıkardığı teknolojilere göre
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muuzoo 10 yıl
c++ olayında önemli olan derleyici arkadaşlar. Desteklendiği müddetçe herhangi bir ortam için c++ ile kod yazarsınız sorun değil. Açıkçası ben de nvidia'nın bu c++ desteğini öen çıkarıp ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Elinizde derleyici olduktan sonra PIC serisi mikrodenetleyicilerden tutunda, arm serisi işlemcilere, güncel olarak kullandığımız bilgisayar mimarisine kadar her ortama kod yazarsınız. Şu anki durumda yazdığınız c++ kodları derleyici ile x86 mimarisinin makine kodlarına çevriliyor. Aynı şey arm serisi çekirdekler içinde geçerli.
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Agababangida 10 yıl
Nvidia geçmeyi daha beceremediği yeni mimariye ATI yeni mimarisi ile destekli karşılık vereceğini sanırım burdaki Nvidia'boylar hala anlamadı


Nvidia'yı Oyun firmalarına açıktan para vermekte kurataramayacak sanırım
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scutaro 10 yıl
Hangi yeni mimari ben ortada birşey göremiyorum. GT300'ler ise gerçekten yeni bir mimari hayal değil. Becerememek ise duyduğum en komik laf A0 revizyon tasarımı çoktan tamamlandı. Gecikmesi kime ne kazandırır. Ati'nin 2010 sonunda yeni bir mimari yarattığını ve GT300'lerden daha iyi olduğunu farzedelim. Ne olucak sokağa çıkıp Ati bayrağımı sallıyacaksınız. Kendi ettiğin laflar daha fazla fanatiklik içeriyor. Madem Ati bu işte daha iyi neden Nvidia kart kullanıyorsunuz.
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gerbay 10 yıl
zaten 2009 un nerdeyse sonlarına geldik, adamların böyle birşey açıklamış olmaları kendi 58xx satışlarını olumsuz etkilemez mi?
siz ATI yerinde olsanız piyasaya 58xx leri soktuktan kısa süre sonra yakın bir gelecek için böyle bir açıklama yaparmıydınız?
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gerbay 10 yıl
@Father Torque
hocam C++ da yazılmış kodun derlenip makina koduna çevrilmesi gerekiyor. Örneğin bizim kullandığımız bilgisayarlar için x86 makina koduna çevriliyor ve işlemci bu kodu çalıştırıyor. nVidia intel den x86 lisansı alamadı, (keşke) alabilseydi o zaman direk işlemci çıkaracaktı ve bu da bizim için iyi olacaktı. nVidia nın herhangi bir x86 kodunu çalıştırması lisans ihlaline girer ve nVidia çok büyük cezalar alır.
Ben teknik olarak düşündüğümde, mesela nVidia nın ARM lisansı var, kendi GPU su içerisinde ARM opcode ları çalıştırabilir ama bu durumda da hiç bir pratikliği olmaz ve normal x86 pc lerde çalıştırdığımız kodların içerisine nVidia kartlar için ayrıca (örneğin) ARM makina dili derlenip bunun GPU ya atılması gerekir. Bu benim en iyimser bu iş nasıl olabilir düşüncesi ile yazdığım bir senaryo ve ben adamların C++ desteği falan gibi şeyler yazmalarını ve bunu bir üstünlük gibi göstermelerini sadece bu işleri çok iyi bilmeyen son kullanıcılar üzerinde psikoljik etki yaratan bir reklam taktiği olarak görüyorum.
keşke intel x86 lisansı verseydi de, nVidia da x86 işlemci üretseydi o zaman biz son kullanıcılar için çok iyi olurdu.. neyse konu AMD-ATI konusu, daha fazla uzatmadan yazdıklarıma son vereyim...
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Father Torque 10 yıl
Ben de ilk senin gibi düşünüyordum, yani x86 desteği olmadan C++'ın bir getirisi olmayacağını. Sonra C++ ile program yazan bir arkadaşla konuştum, C++ desteklediği sürece x86'nın şart olmadığını söylemişti bana. GT300'ü özellikle evde amatör olarak C++ ile program yazan kişilerin çok seveceğini de.
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CoreXXX 10 yıl
daha 5870 leri doğru dürüst göremedik radeon 100 haberleri çıkdı yuh yani cılkını çıkardılar, utanmasalar 3 ayda bir yeni seri çıkaracaklar yaw:) beynim sulandı valla 5870 alacaktım kafam karıştı
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VenomS 10 yıl
bence ati sağlam gidiyor ve yeni Radeon (100) serisi ile shader hızlarını gpudan ayırsa bence yeterli olur 1Ghz Gpu 2Ghz shader(3200sp) hızıyla çalışırsa al sana GT400 serisi ne tek gpuda bile geçme ihtimali var
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gerbay 10 yıl
@Father Torque
Donanımsal, doğal C++ desteği nedir? bu yazdıklarınızı bilerek mi yazıyorsunuz hocam. öyle birşey yok, bunlar hepsinde aynı. Satış artırmak için reklam taktikleri bunlar..
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Father Torque 10 yıl
Donanımsal dediğim, GT300 GPU'su C++ dilinde yazılmış komutları direkt olarak çalıştırabiliyor. Yani C++ ile özel olarak yazılmış yazılımı hiç CPU ile uğraşmadan direkt olarak GPU'da işleyebiliyor. Tam detayını bilmiyorum ama elbette bu tür bir işlem paralel komut destekli örneğin bir Ati kartta da yapılabilir, ancak C++ ile hazırlanmış yazımının GPU'da işlenmesi için oraya sürücü üzerinden (yani eninde sonunda CPU'ya uğrayarak) gönderilmesi gerekir, bir nevi emülasyon oluyor ve performans kaybı sözkonusu.
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yekoo 10 yıl
3xxx, 4xxx ve 5xxx zaten aynı mimariydi yeni mimari gelmesi şart artık ati için kaçınılmaz birşey yoksa rekabette geriye düşerler...
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sulo61gun 10 yıl
komik komik yorumlara devam ediyor bazı şahıslar(daha doğrusu yazıp silenler)
.sanki burda herkes gt300 ün 5870 i geçeceğini tahmin edemeyecek kadar gerizekalı. geçemezse(ki öyle bir ihtimal yüzde 1) zaten nvidia kepenkleri kapatsın.Allah bilir bu vatandaş gt300 çıktığında bak dememişmiydim der.
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mav1li 10 yıl
5000 serisi Tsmc nin sorunları yüzünden geç çıktı yoksa kartlar mayısta çıkacaktı. 2010 mayıs haziran gibi yeni seri gelirse şaşırmamak lazım.
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