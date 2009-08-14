AMD-ATi'de DirectX 11 haraketliliği; 384-bit ve 1600x paralel işlemcili kartlar mı geliyor?

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık geri sayım başladı. Uzunca bir sürdir konuşulduğu üzere DirectX 11 konusunda ilk adımı AMD-ATi'nin yapması beklenirken firma Eylül ayında yapacağı özel bir etkinlikle birlikte endüstri tarafından merakla beklenen yeni kartlarını duyurması bekleniyor. Gelen bilgilere göre firma Evergreen kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı ailesinin ilk örneklerini seçilmiş iş ortaklarına dağırtmaya başladı. Bu gelişmelere ek olarak Dallas, Teksas'da düzenlenecek olan Quakecon etkinliğinde DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını (Radeon HD 5000 veya Radeon 7 serisi olarak isimlendirilebilir?) dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Macci ve K|ngp|n tarafından düzenlenecek bir gösteri de gün ışığına çıkartabilir.

Radeon HD 4000 serisindeki gizliliği DirectX 11 destekli yeni modelleri için de sürdüren AMD-ATi cephesinden yeni modellere ilişkin resmi detaylar henüz açıklanmış olmasa bile ilk örneklerin dağıtımına başlandığı için önümüzdeki günlerde yeni modellere ilişkin detaylı bilgilerin gelmesi beklenebilir. DirectX 11 destekli yeni ekran kartı ailesinin üst modellerinde 256-bit bellek veri yolu desteğini sürdüreceği düşünülen AMD-ATi sürpriz yapabilir zira firmaya yakın kaynakların doğruladığı iddia edilen bazı yeni bilgilere göre AMD-ATi yeni jenerasyonda çift grafik işlemcili X2 modeli için 384-bit, performans segmenti için konumlandırılacak yeni modellerinde 192-bit, daha alt segmentlerde ise 96-bit ve hatta 48-bit bellek veri yolu desteği sunabileceği belirtiliyor.

GDDR5 bellek teknolojisi ile desteklenecek yeni modellerde, yüksek hızlı bellek yongaları kullanılması bekleniyor hatta Hynix'in uzun süredir konuşulan 7Gbps'lik GDDR5 bellek yongalarının da DirectX 11 destekli yeni kartlar ile birlikte kullanılabileceği iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre RV870 GPU'sunun 1600x paralel işlemciye, 80x doku kaplama ünitesine ve 32x ROP birimine, DirectX 11 güncellemesi yapılmış RV770 olarak tanımlanan RV830 GPU'sunun ise 800x paralel işlemciye, 40x doku kaplama ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olacağı iddia ediliyor. Tüm bunlara ek olarak 40nm üretim teknolojisinin katkılarıyla AMD-ATi'nin orta segment için Radeon HD 4850'den daha hızlı aynı zamanda 75 Watt altında güç tüketimine sahip olan model de sunacağı belirtiliyor.