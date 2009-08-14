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AMD-ATi'de DirectX 11 haraketliliği; 384-bit ve 1600x paralel işlemcili kartlar mı geliyor?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,6b
1
60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'de DirectX 11 haraketliliği; 384-bit ve 1600x paralel işlemcili kartlar mı geliyor?
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık geri sayım başladı. Uzunca bir sürdir konuşulduğu üzere DirectX 11 konusunda ilk adımı AMD-ATi'nin yapması beklenirken firma Eylül ayında yapacağı özel bir etkinlikle birlikte endüstri tarafından merakla beklenen yeni kartlarını duyurması bekleniyor. Gelen bilgilere göre firma Evergreen kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı ailesinin ilk örneklerini seçilmiş iş ortaklarına dağırtmaya başladı. Bu gelişmelere ek olarak Dallas, Teksas'da düzenlenecek olan Quakecon etkinliğinde DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını (Radeon HD 5000 veya Radeon 7 serisi olarak isimlendirilebilir?) dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Macci ve K|ngp|n tarafından düzenlenecek bir gösteri de gün ışığına çıkartabilir.

Radeon HD 4000 serisindeki gizliliği DirectX 11 destekli yeni modelleri için de sürdüren AMD-ATi cephesinden yeni modellere ilişkin resmi detaylar henüz açıklanmış olmasa bile ilk örneklerin dağıtımına başlandığı için önümüzdeki günlerde yeni modellere ilişkin detaylı bilgilerin gelmesi beklenebilir. DirectX 11 destekli yeni ekran kartı ailesinin üst modellerinde 256-bit bellek veri yolu desteğini sürdüreceği düşünülen AMD-ATi sürpriz yapabilir zira firmaya yakın kaynakların doğruladığı iddia edilen bazı yeni bilgilere göre AMD-ATi yeni jenerasyonda çift grafik işlemcili X2 modeli için 384-bit, performans segmenti için konumlandırılacak yeni modellerinde 192-bit, daha alt segmentlerde ise 96-bit ve hatta 48-bit bellek veri yolu desteği sunabileceği belirtiliyor.

GDDR5 bellek teknolojisi ile desteklenecek yeni modellerde, yüksek hızlı bellek yongaları kullanılması bekleniyor hatta Hynix'in uzun süredir konuşulan 7Gbps'lik GDDR5 bellek yongalarının da DirectX 11 destekli yeni kartlar ile birlikte kullanılabileceği iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre RV870 GPU'sunun 1600x paralel işlemciye, 80x doku kaplama ünitesine ve 32x ROP birimine, DirectX 11 güncellemesi yapılmış RV770 olarak tanımlanan RV830 GPU'sunun ise 800x paralel işlemciye, 40x doku kaplama ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olacağı iddia ediliyor. Tüm bunlara ek olarak 40nm üretim teknolojisinin katkılarıyla AMD-ATi'nin orta segment için Radeon HD 4850'den daha hızlı aynı zamanda 75 Watt altında güç tüketimine sahip olan model de sunacağı belirtiliyor.


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LOTUS52 10 yıl
BENCE BELLEKLERDEKİ BİTLERİ DÜŞÜRMELERİNİN SEBEBİ PCI EXP 2.0 VERİ YOLUNUN YAVAŞ KALMASI ATI 5000 SERİSİNDE SANİYEDE 150 GB GİBİ VERİ AKACAGINDAN SIKINTI VAR.
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The Force 10 yıl
@*DeJaVu*
Benim 4850 kartım 63 dereceyi ömrü hayatında geçmedi henüz, tamamlayamadığı test falan da yok. Adam gibi soğutucusu olan her Ati kart tamamlar bu testi, Nvidia kartların daha serin çalıştığını söyleyemeyiz zaten.
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*DeJaVu* 10 yıl

The Force

@*DeJaVu*

Benim 4850 kartım 63 dereceyi ömrü hayatında geçmedi henüz, tamamlayamadığı test falan da yok. Adam gibi soğutucusu olan her Ati kart tamamlar bu testi, Nvidia kartların daha serin çalıştığını söyleyemeyiz zaten.

ozaman elindeki ekran kartının kıymetini bil
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MrSilence 10 yıl
bit, rop, shader, stream processor, tmu ...
hepsi hikaye, ati önce doğru düzgün driver çıkarsın!
yoksa yine "1 nvidia sp = 4 ati sp" eşitliği olacak...
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mav1li 10 yıl

MrSilence

bit, rop, shader, stream processor, tmu ...

hepsi hikaye, ati önce doğru düzgün driver çıkarsın!
yoksa yine "1 nvidia sp = 4 ati sp" eşitliği olacak...



Yok öyle bir eşitlik. Mimari farklılıklar var. Bilmeyenleri yanıltıyorsunuz.

Nvidia kartların shader hızları atinin yaklaşık 2 katı hızında çalışıyor.

Ayrıca nvidia nın MADD + MULL hesabınıda hesaba katın bakalım.
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artenis 10 yıl
192 = ye dusurulmesinin sebebi PCIeX 16x ile ilgili olmasi muhtemel= yuksek frenkasli ramlar ve 40nm islemcili kartlarin islem kapasitesi pci baglantisindan tam anlamiyla desteklenmeyebilir= gerci arkadaslar PCIeX in bile tam kullanilmadigini soylemislerdi ama= PCIeX=3.0 yada 24-32 X e kadar ATI 512 ye gecmiyecek muhtemelen= PCIeX yeni nesiliyle 512bit veriyolu guzel bir reklam olacak
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buraoca2 10 yıl
İyi hoşta Rop birimlerini de arttırır insan. Neyse 192 bit bile olsa, ben gayet iyi kartların geleceğini düşünüyorum. Tabi bakalım; grafik dünyasında gelişme olupda 4850'yi değiştirmeye gerek kalacak mı? Eğer grafiklerde gelişme olmazsa bu seriyi es geçeceğim demektir ;)
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Confusion 10 yıl
Haber editörümüzün emek ve zaman harcayarak açtığı konuyu üyeler arası tartışmaya çevirenlere ceza puanı verilmiştir



iyi forumlar
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tanak 10 yıl
ekran kartları yakında işlemcilerin yerine de kullanılacak bu gidişle
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Kénan 10 yıl

tanak

ekran kartları yakında işlemcilerin yerine de kullanılacak bu gidişle

O kadar abartmamak gerek
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Godolphin 10 yıl
İşler güzelleşmeye başlıyor :D
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MÜŞAVİR 10 yıl
Enteresan kartlar gelecek sanırım. Bekleyip görmek lazım. 75W güç tüketimöinde ve HD4850 den daha performanslı olacak kartı merak etmemek elde değil. Artık herkes pusuya yatar ama yinede nvidianın dx11 destekli kartları çıkmadan balıklama atlamamak lazım. Biraz daha sabır.
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natmaca 10 yıl
k.kahriman


cok saglam bi yorum tebrikler cok ileri goruslu bilgili bir insansın dSA:dAS:D:SA:D
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natmaca 10 yıl
ve yurdum insanı her zamanki gibi konusmus :D
yahu eskiden erkan kartın kac mb denirdi
neyse astılar bunu bit falan da ogrenildi ama simdide bunun suyu cıktı
adam 7 gbps g-ddr5 kullanacak alt segmentte hemde tabi tahminen bunlar 192 bit koydu die laf edior eleman ya sakamısınız nesin hey allahım ????? anlamak cok guc turk milletini
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yc#1 10 yıl
Yoksa ATI de Nvidia'ya uyup abidik gubidik bit değerlerine sahip kart mı çıkaracak ? Bekleyip görelim. DX11 destekli oyunlar piyasaya çıkana dek yeni nesil kartlara atlamamak lazım.
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