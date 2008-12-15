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AMD-ATi'den 40nm öncesi yeni bir performans GPU'su gelmeyebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'den 40nm öncesi yeni bir performans GPU'su gelmeyebilir
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Resmi lansmanının önümüzdeki ay Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği 2009 fuarında yapılması beklenen 55nm GT200 GPU'lu GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerine karşı AMD-ATi'nin nasıl bir pozisyon alacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bir süredir üzerinde konuşulan ve RV770XT'nin güncellenmiş varyasyonu olarak değerlendirilen paralel işlemci takviyeli, saat hızları arttırılmış RV775 GPU'sunun AMD-ATi'nin gündeminde olmadığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre firma 40nm üretim teknolojisine geçiş öncesinde yüksek performans segmenti için herhangi bir yeni model anons etmeyi planlamıyor. Önümüzdeki aylarda mevcut ürün gamı için yine 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan orta segment odaklı yeni bir GPU duyurmayı planladığı bildirilien AMD-ATi, rakibi Nvidia'nın mevcut GeForce GTX 200 serisine göre hem daha hızlı hem de kısmen daha ucuz olması beklenen GeForce GTX 285 ve R700'ü hedef alacak olan GeForce GTX 295'e karşı yeni bir fiyat indirimine gitmesi de beklenebilir.

En azından Ocak ayında yeni bir performans GPU'su duyurmayacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisine geçiş öncesinde Radeon HD 4000 serisi için nasıl bir strateji takip edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.


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01Mrt 10 yıl
demekki 775 leri 8 serisi çıkınca çıkaracak, ucuz olur mu ki onlar yahu...
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laserion 10 yıl
ATI En Doğrusunu yapıyor bence Nvidia'nın işi zaten hep aynısını piyasaya farklı isim altında sunması.Nvidia'nın en beğendiğim tarafı PhsyX'e hayat vermiş oldu yoksa Aegia çoktan batmıştı.Nvidia'nın yaptığı en akıllıca iş denebilir. İki sene öncesine kadar PhsyX destekli oyunlar bir elin beş parmağını geçmezken şimdi en büyük oyun şirketleri PhsyX'e destek veriyor ve giderekte yaygınlaşıyor. ATI bu konuda ne yapacak en merak ettiğim suskunluğunu bozacakmı?
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max975 10 yıl
evet zaten üst seviye bir kart beklemiyorum tek gpu da
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After_Dark 10 yıl
Çok iyi bir hareket oldu ATİ için;)
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kuruwa 10 yıl
40 nm re tamamlandı zaten ve hazırda arada indirimle bile yeni bir şey çıkarmasına gerek yokki 40 nm reye geçis öncesi de tatlı indirimler yapılacak eminim işte o zaman 4850 yada 4830 işimi çok güzel görür
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TiesTorN 10 yıl
nm zaten nanometre demek, re yazmana gerek yok.. bu arada bence de 40nm'den önce herhangi bir ara model çıkarıpta ortalığı karıştırmasına lüzum yok.
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dellino 10 yıl
Nvidia'nın G92 ye yaptığı gibi.
Rv770 i allayıp pulllayıp- ısıtıp ısıtıp önümüze sürmesin de?
Böyle bir durumda kullanıcılardan tepki çekebilir.
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: kuruwa

40 nm re tamamlandı zaten ve hazırda arada indirimle bile yeni bir şey çıkarmasına gerek yokki 40 nm reye geçis öncesi de tatlı indirimler yapılacak eminim işte o zaman 4850 yada 4830 işimi çok güzel görür


çıkarsa ucuza çıkar maliyet düşmüyormu nm düştükçe
ama dediğin gibi bize yarar
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DeathComesSlow 10 yıl
bencede artık rv770 gpusuyla uğraşmaması daha iyi olur ATI için mevcut 48xx serisi kartlarıyla gayet iyi bir iş çıkardı daha fazla bu gpu ile uğraşmadan 40 nm ile üretilcek gpusu üzerinde çalışmasının ATI için daha faydalı olcağını düşünüyorum..
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