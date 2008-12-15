AMD-ATi'den 40nm öncesi yeni bir performans GPU'su gelmeyebilir

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Resmi lansmanının önümüzdeki ay Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği 2009 fuarında yapılması beklenen 55nm GT200 GPU'lu GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerine karşı AMD-ATi'nin nasıl bir pozisyon alacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bir süredir üzerinde konuşulan ve RV770XT'nin güncellenmiş varyasyonu olarak değerlendirilen paralel işlemci takviyeli, saat hızları arttırılmış RV775 GPU'sunun AMD-ATi'nin gündeminde olmadığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre firma 40nm üretim teknolojisine geçiş öncesinde yüksek performans segmenti için herhangi bir yeni model anons etmeyi planlamıyor. Önümüzdeki aylarda mevcut ürün gamı için yine 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan orta segment odaklı yeni bir GPU duyurmayı planladığı bildirilien AMD-ATi, rakibi Nvidia'nın mevcut GeForce GTX 200 serisine göre hem daha hızlı hem de kısmen daha ucuz olması beklenen GeForce GTX 285 ve R700'ü hedef alacak olan GeForce GTX 295'e karşı yeni bir fiyat indirimine gitmesi de beklenebilir.

En azından Ocak ayında yeni bir performans GPU'su duyurmayacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisine geçiş öncesinde Radeon HD 4000 serisi için nasıl bir strateji takip edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

