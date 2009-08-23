AMD-ATi'nin mobil ve entegre grafiklerden sorumlu yöneticisi Nvidia'ya geçti

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 10 Eylül'de lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'nin grafik operasyonlarında yönetici ayrılığı devam ediyor. En son baş teknolojist Bob Drebin'i Apple'a kaptıran firmanın son dönemde ciddi çıkış yapan ve pazar payını önemli ölçüde arttıran mobil ve çipete entegre grafik çözümlerinden sorumlu yöneticisi Phil Eisler, Nvidia'ya geçti.
Son 15 yılını ATi çatısı altında geçiren ve kıdemli başkan yardımcılığı ile birlikte Mobility Radeon serisi ile entegre grafik çözümlerinden sorumlu olan Phil Eisler, son kullanıcıların 3 boyutlu gözlük teknolojisi olarak ta tanımladığı, Nvidia'nın da ciddi gelecek gördüğü ve yatırımlarına devam ettiği 3DVision operasyonlarından sorumlu genel yöneticisi olarak rakip firmaya geçiş yaptı.
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24.08.2009 Saat: 00:35
quote:
Orijinalden alıntı: mamad
Entegre çözümlerde Ati her zaman üstündür. Hem de fark atarak. Bu adamın gidişi bu konuda gerilemeye neden olabilir mi acaba? İlerde görücez.
diyorsun?
ati her zaman ustundur nerde ne zaman hangi şartlarda belgele goster link at vs vs
HoLY.oNE sen nerde yaşıyorsun dostum entegre cözümde ati intel ve nvidia dan her zaman iyi olmuştur biraz donanım haberde sayfa karıştır belgeleri bulursun
diyorsun?
ati her zaman ustundur nerde ne zaman hangi şartlarda belgele goster link at vs vs
Hayırlısı Diyelim
adamlar dusunemio sanki o olayı valla dakikada prof kesilior burdaki elemanlar