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AMD-ATi'nin mobil ve entegre grafiklerden sorumlu yöneticisi Nvidia'ya geçti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 10 Eylül'de lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'nin grafik operasyonlarında yönetici ayrılığı devam ediyor. En son baş teknolojist Bob Drebin'i Apple'a kaptıran firmanın son dönemde ciddi çıkış yapan ve pazar payını önemli ölçüde arttıran mobil ve çipete entegre grafik çözümlerinden sorumlu yöneticisi Phil Eisler, Nvidia'ya geçti.

AMD-ATi'nin mobil ve entegre grafiklerden sorumlu yöneticisi Nvidia'ya geçti
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Son 15 yılını ATi çatısı altında geçiren ve kıdemli başkan yardımcılığı ile birlikte Mobility Radeon serisi ile entegre grafik çözümlerinden sorumlu olan Phil Eisler, son kullanıcıların 3 boyutlu gözlük teknolojisi olarak ta tanımladığı, Nvidia'nın da ciddi gelecek gördüğü ve yatırımlarına devam ettiği 3DVision operasyonlarından sorumlu genel yöneticisi olarak rakip firmaya geçiş yaptı.


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JeamBeam 10 yıl
zenginin malı züğürt olayı bizimki :D
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kolpaci 10 yıl
nvidia pahalı kart satıyor dolayısıyla kar marjı fazla adama da atinin verdiği maaş dan fazla maaş teklif etmişlerdir adamda gitmiştir :D
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sertacaygun 10 yıl
"Sen bu işi iyi biliyorsun usta, gel bize." mi dediler ?
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KANUNI61 10 yıl
HoLY.oNE
24.08.2009 Saat: 00:35
quote:
Orijinalden alıntı: mamad
Entegre çözümlerde Ati her zaman üstündür. Hem de fark atarak. Bu adamın gidişi bu konuda gerilemeye neden olabilir mi acaba? İlerde görücez.
diyorsun?
ati her zaman ustundur nerde ne zaman hangi şartlarda belgele goster link at vs vs
HoLY.oNE sen nerde yaşıyorsun dostum entegre cözümde ati intel ve nvidia dan her zaman iyi olmuştur biraz donanım haberde sayfa karıştır belgeleri bulursun
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WinteR 10 yıl
Kan değişikliği mi ? Kan kaybı olmasın :) Piyasanın eksperti olmuş bir yöneticiyi en yakın rakibinize vermek hiç hoş birşey değil, hiçbirşey yapmayım sadece 3-4 yıllık planlamaları söylese yeter :)
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mamad 10 yıl
Entegre çözümlerde Ati her zaman üstündür. Hem de fark atarak. Bu adamın gidişi bu konuda gerilemeye neden olabilir mi acaba? İlerde görücez.
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HoLY.oNE 10 yıl

mamad

Entegre çözümlerde Ati her zaman üstündür. Hem de fark atarak. Bu adamın gidişi bu konuda gerilemeye neden olabilir mi acaba? İlerde görücez.


diyorsun?

ati her zaman ustundur nerde ne zaman hangi şartlarda belgele goster link at vs vs
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ULYSES 10 yıl
Yahu adam fazla parayı görünce koşa koşa gitmiş. Hala Ati şöyle Nvidia böyle diye yorum yapıyorsunuz. Profesyonel iş yaşamı bu, sizin gibi duygusal bakmıyor elalem bu işlere.
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dR.cmd 10 yıl
Boşalan kontenjanları genç beyinler doldurur
Hayırlısı Diyelim
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HoLY.oNE 10 yıl
he kesin ajan olarak yollamıstır amd ve nvidia bunu hiç dusunmuyor hatta nvidia bilerek o adama yanlıs bilgiler verecek amd batıcak bolellikle


adamlar dusunemio sanki o olayı valla dakikada prof kesilior burdaki elemanlar
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peaceonearth 10 yıl
Aslında İyi Olmuş Bazen Değişiklikte İyi Gelir Bunun Faydasını Görecez İlerde !!!!!
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Tolgá 10 yıl
ilginç..kesin ajan olarak gitti..gt300 bombasının ayrıntılarını öğrencek
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justbejust 10 yıl
ati'nin en önemli ve değerli olduğu sektör harici masaüstü ekran kartları olduğu için çok da önemsenmeyecek bir durum. ülkemizde mobility 4800 serisini zaten vatandaş doğru dürüst göremedi.
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IgorStravinsky 10 yıl
Zaten çoğu kişi AMD'nin değişiklik yapmasını diliyordu. Ne diyelim, hayırlısı olsun.
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