AMD-ATi'nin mobil ve entegre grafiklerden sorumlu yöneticisi Nvidia'ya geçti

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 10 Eylül'de lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'nin grafik operasyonlarında yönetici ayrılığı devam ediyor. En son baş teknolojist Bob Drebin'i Apple'a kaptıran firmanın son dönemde ciddi çıkış yapan ve pazar payını önemli ölçüde arttıran mobil ve çipete entegre grafik çözümlerinden sorumlu yöneticisi Phil Eisler, Nvidia'ya geçti.

Tam Boyutta Gör

Son 15 yılını ATi çatısı altında geçiren ve kıdemli başkan yardımcılığı ile birlikte Mobility Radeon serisi ile entegre grafik çözümlerinden sorumlu olan Phil Eisler, son kullanıcıların 3 boyutlu gözlük teknolojisi olarak ta tanımladığı, Nvidia'nın da ciddi gelecek gördüğü ve yatırımlarına devam ettiği 3DVision operasyonlarından sorumlu genel yöneticisi olarak rakip firmaya geçiş yaptı.