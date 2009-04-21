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AMD-ATi'nin Radeon HD 477O modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,1b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin Radeon HD 477O modeli gün ışığına çıktı
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AMD-ATi'nin kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni ekran kartı Radeon HD 4770 için artık geri sayım başladı. Firmanın masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk ekran kartı olarak dikkat çekmesi ve pazara giriş yapacağı 99$ seviyesinde ses getirmesi beklenen Radeon HD 4770, Hong Kong'da görüntülendi. En iyi ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde (28 Nisan) lanse edilerek kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen ekrna kartı, Nvidia'nın GeForce 9800GT modelini rakip alacak.

Sahip olduğu yeni nesil üretim teknolojisi ile alanında bir ilki gerçekleştirmesi beklenen Radeon HD 4770, 99$ seviyesine GDDR5 bellek teknolojisini getiren ilk ekran kartı olarak ta sıkça konuşulacak gibi görünüyor. Radeon HD 4830 modelinin yerine konumlandırılması ve 128-bit bellek veri yolu desteğini sürdürmesi beklenen grafik kartı aynı zamanda 640x paralel işlem birimiyle gelecek. Grafik işlem biriminin 750MHz'de çalışacağı belirtilen DirectX 10.1 destekli ekran kartının bellekleri ise 3200MHz'de görev yapacak.

AMD-ATi'nin iddialarına göre GeForce 9800GT modelinden oyununa göre %50'ye varan oranda daha hızlı olabileceği ifade edilen kartın referans tasarımında da çift slotlu soğucu kullanılıyor. HIS'in modelinde de görüldüğü gibi üreticiler tarafından smanı takiben hız aşırtmalı ve özel tasarımlı versiyonlarının da pazara giriş yapacağı ATi Radeon HD 4770'e karşı rakip Nvidia'nın ise ilk etapta GeForce GTS 250 modelinde fiyat indirimine gitmesi takip eden süreçte de 40nm GPU'larını duyurması beklenebilir.


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sadtneverdie 10 yıl
dx11 hayalı neden kurmayayım g300 le geliyor dx11 unutmamak lazım desteklenmese bıle teknolojının adı o ürünün satmasına yeter ;)
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iktyas 10 yıl
9800gt den %50 nasıl daha ıyı oluyor onu anlamadım
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Pandemic 10 yıl
4770+4770 crossfire = GTX 260
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Timeguard 10 yıl
bakalım
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BlackBeasT 10 yıl
Ben yeni Ekran Kartı alıcam büyük olasıkla ATİ olucak ,Şuan için beklemenden yanayım,40nm 4770 vitrinlere görunmesınden sonra,Yıl sonu gibi ATİnin 5xxx,serisi ekran kartları çıkacakdir,hal bööle olursa ben bu ekran kartını ne zaman alırım Haha....
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bilgisayarın var derdin var arkadaş ya en ufak yenilikte yeni donanım çıkartıyolar piyasaya
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sadtneverdie 10 yıl
keşke 200 lıraya satılsa gerçi dx 11 in çıkmasına birşey kalmadı. bu kartı alanlar sene sonuna ikinci elde satmaya başlar. hele nvidia bu fiyata yakın dx11 destekli bir kart çıkartırsa ati de mecburen karşılık verirse 4770 in ömrü 6 ayı geçmez.
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jay jay justified 10 yıl
DirectX 11'in hayalini kurma hocam. Daha çoooook var o günlere. Kart 40 NM, yani yenit teknoloji ve ömrü de epeyce uzun olur
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Her yönden çok başarılı olacak. Güç tüketimini de yabana atmamak gerek.
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gurkan113 10 yıl
477O yazıyo ?
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arda1811 10 yıl

Orjinalden alıntı: gurkan113

477O yazıyo ?



evet ben de farkettim ...



bu arada ürünle ilgili ise hd4830 ların ucuzlayacagının acık bir kanıtı oldu bu model.. bir de şu sogutucu çok kötü ya görünüm iğrenç ya da resmi çok kötü çekmişler ne lan o öyle gecekondu gibi
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Batuist 10 yıl
o kart burada o fiyata satılır mı sizce???
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RevidaL 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

o kart burada o fiyata satılır mı sizce???


+50$ fazla olur.
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multeci 10 yıl
standart tasarımı bumu olacak acaba. bakır heatsink kullanmışlar çok iyi bu. zaten az ısınır soğutucuda iyi olursa güzel oyuncak olur.
pcb side çok şık tasarımı beğendim soğutucunun arkaya fazla uzamaması da iyi, desteksiz yere çok yük bindiği için yamuluyor bir süre sonra uzun kartlar.
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max975 10 yıl
zaten hep düşük seviyede düşük nmleri cıkarıyor daha sonra üst seviye geliyor..
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taner11 10 yıl
4770 cf yap keyfine bak.gtx 260 a kafa tut
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kaptan666 10 yıl
128-bit DDR5, orta sınıf kart. İlginç...
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DarkSidesOfMe 10 yıl
oldukça iddalı bir kart geliyor
4830 un bu kadar kısa süreli olacağını da tahmin etmezdim
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: kaptan666

128-bit DDR5, orta sınıf kart. İlginç...

128bit'ler için düşünülen önyargı ddr5'ler ile tarihe gömülüyor ama ddr5'i görüp 4830'daki ddr3'ler ile karşılaştırma yanılgısına düşmesin kimse
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