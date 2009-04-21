AMD-ATi'nin Radeon HD 477O modeli gün ışığına çıktı

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AMD-ATi'nin kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni ekran kartı Radeon HD 4770 için artık geri sayım başladı. Firmanın masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk ekran kartı olarak dikkat çekmesi ve pazara giriş yapacağı 99$ seviyesinde ses getirmesi beklenen Radeon HD 4770, Hong Kong'da görüntülendi. En iyi ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde (28 Nisan) lanse edilerek kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen ekrna kartı, Nvidia'nın GeForce 9800GT modelini rakip alacak.

Sahip olduğu yeni nesil üretim teknolojisi ile alanında bir ilki gerçekleştirmesi beklenen Radeon HD 4770, 99$ seviyesine GDDR5 bellek teknolojisini getiren ilk ekran kartı olarak ta sıkça konuşulacak gibi görünüyor. Radeon HD 4830 modelinin yerine konumlandırılması ve 128-bit bellek veri yolu desteğini sürdürmesi beklenen grafik kartı aynı zamanda 640x paralel işlem birimiyle gelecek. Grafik işlem biriminin 750MHz'de çalışacağı belirtilen DirectX 10.1 destekli ekran kartının bellekleri ise 3200MHz'de görev yapacak.

AMD-ATi'nin iddialarına göre GeForce 9800GT modelinden oyununa göre %50'ye varan oranda daha hızlı olabileceği ifade edilen kartın referans tasarımında da çift slotlu soğucu kullanılıyor. HIS'in modelinde de görüldüğü gibi üreticiler tarafından smanı takiben hız aşırtmalı ve özel tasarımlı versiyonlarının da pazara giriş yapacağı ATi Radeon HD 4770'e karşı rakip Nvidia'nın ise ilk etapta GeForce GTS 250 modelinde fiyat indirimine gitmesi takip eden süreçte de 40nm GPU'larını duyurması beklenebilir.