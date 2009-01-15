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AMD-ATi'ye HD 4870 ve Nintendo Wii için patent ihlal davası açıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'ye HD 4870 ve Nintendo Wii için patent ihlal davası açıldı
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Yarıiletken endüstrisindeki "patente ihlal" davalarına bir yenisi daha eklendi. Lonestar isimli bir firmanın iddiasıyla açılan dava, Teksas bölge mahkemesinde başladı. İddiaya göre Lonestar'ın 4 Mayıs 1993 tarihinde Osman E. Akcasu isimli çalışanı tarafından alınan patenti, ATi tarafından ihlal edildi. Yarıiletken cihazlarındaki yüksek kapasitans yapısı ile ilgil olan patentin Nintendo Wii'de kullanılan AMD-ATi yonga seti ve ATI 215-0669049 ve kodlu grafik işlemci ile Radeon HD 4870'de ihlal edildiği, hatta durumun AMD-ATi'ye bildirilmesine rağmen ihlal'in devam ettiği iddia ediliyor. İddia önemli zira ATi Radeon HD 4870 ve Nintendo Wii gibi kendi kulvarlarında yüksek satış rakamlarına ulaşan iki önemli cihazı içeriyor. Lonestar firmasının iddialarında ne kadar haklı olduğunu ve sürecin nasıl işleyeceğini ise zaman gösterecek.


http://www.itexaminer.com/amd-sued-over-graphics-chips.aspx Yorum Yaz
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sendomi 10 yıl
ne saçmalık bu yav 4 mayıs 1993'de alınan patent diyor çüş yani yıl olmuş 2009 15 yıl sonra bunu çalıp 4870demi kullanmışlar bırak wii çıkalı kaç sene oluyor amd'de buna karşılık davayı çoktan açmıştır tazminatınıda bir güzel alır
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K.Kahriman 10 yıl
nasıl patent neyin patenti ?

1993 te hd teknolojisimi varmış ekran kartları zaten adam gibi yok hd4870 diye patent almak kimin aklına gelir adam geçmişe dönüp belkide patent almıştır
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pipoTTi 10 yıl
Bencede baltalama amaçlıdır.
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VMTX 10 yıl
bence amd-ati nin yüksek satış rakamları için çıkarılmış baltalama.hd4870 tekini anladım.nintendo wi çıkalı uzun zaman oldu şimdiye kadar aklı nerdeymiş bu vatandaşın.madem böyle birşey vardı daha bu ürünleri piayasa çıkardığı gün gerekli yerlere bildirip dava açabilirdi.

saçmalık bence
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max975 10 yıl
hemen fantik olmayalım belki gerçektir
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01Mrt 10 yıl
Lonestar firması ne üzerine hizmet veriyor... :)
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ULYSES 10 yıl
Osman E. Akcasu 3dlabs çalışanı değilmiydi?
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Huzur_02 10 yıl
patent ihlalleri haberlerini genelde İntel aleyhine duyardık alışılmadık bi durum
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StreamRolleR 10 yıl
yaw kaldıramaz amd ati bunları düzelsin hemen sallanmasın neme lazım :P
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