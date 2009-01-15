AMD-ATi'ye HD 4870 ve Nintendo Wii için patent ihlal davası açıldı

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Yarıiletken endüstrisindeki "patente ihlal" davalarına bir yenisi daha eklendi. Lonestar isimli bir firmanın iddiasıyla açılan dava, Teksas bölge mahkemesinde başladı. İddiaya göre Lonestar'ın 4 Mayıs 1993 tarihinde Osman E. Akcasu isimli çalışanı tarafından alınan patenti, ATi tarafından ihlal edildi. Yarıiletken cihazlarındaki yüksek kapasitans yapısı ile ilgil olan patentin Nintendo Wii'de kullanılan AMD-ATi yonga seti ve ATI 215-0669049 ve kodlu grafik işlemci ile Radeon HD 4870'de ihlal edildiği, hatta durumun AMD-ATi'ye bildirilmesine rağmen ihlal'in devam ettiği iddia ediliyor. İddia önemli zira ATi Radeon HD 4870 ve Nintendo Wii gibi kendi kulvarlarında yüksek satış rakamlarına ulaşan iki önemli cihazı içeriyor. Lonestar firmasının iddialarında ne kadar haklı olduğunu ve sürecin nasıl işleyeceğini ise zaman gösterecek.

http://www.itexaminer.com/amd-sued-over-graphics-chips.aspx