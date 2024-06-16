AMD benzersiz bir "Multi-Chiplet" GPU tasarımı üzerinde çalışıyor

AMD, RDNA mimarisinde büyük değişiklik yapabilir
MCM (Multi-Chiplet Module - Çok Yongalı Modül) kavramının özellikle monolitik, yani her parçanın tek yongada toplandığı tasarımların sınırlamaları nedeniyle giderek daha fazla trend haline geldiğini görüyoruz. AMD, bir süredir bu tasarımı veri merkezlerinde ve tüketici sınıfı ürünlerinde kullanıyor. Ancak keşfedilen patent, yaklaşımda önemli değişikliklerin yolda olduğuna işaret ediyor.
AMD’nin patenti kaynakların nasıl tahsis edildiği ve daha sonra nasıl yönetildiği konusunda farklılaşan üç ayrı kalıba sahip çok çipli bir GPU'yu tanımlıyor. Bu hem performansı artırabilecek hem de üretim maliyetlerini azaltabilecek bir şey.
Bu modların ilki günümüz GPU'larının işleyişine oldukça benzeyen "tek GPU" modu. İkinci mod ise "bağımsızlık modu" olarak adlandırılıyor ve burada işler ilginçleşiyor. Bu moddda her bir chiplet bağımsız olarak hareket ediyor. Her GPU kendi shader motorları içinde kendi görev planlamasını yapıyor ve diğer chipletlerle etkileşime girmiyor.
Üçüncü mod ise bazı GPU chipletlerinin tek bir GPU olarak çalıştığı, diğerlerinin ise bağımsız GPU'lar olarak işlev gördüğü esnek bir yapılandırmayı daha doğrusu diğer iki modun karışımını ortaya koyuyor. AMD bunu hibrit mod olarak tanımlıyor. Bu mod en basit haliyle hem birleşik hem de bağımsız işlemenin avantajlarından yararlanarak ölçeklenebilirlik ve verimli kaynak kullanımı vadediyor. Bu patent genel olarak AMD'nin veri merkezi GPU tasarımlarını hedefliyor gibi görünüyor.
Patent eğer AMD’nin yaklaşımını değiştirdiği anlamına geldiğini varsayarsak o halde yeni nesil RDNA mimarileriyle birlikte AMD'nin kendi özel Shader motorlarına sahip çoklu GCD'lerle (Graphics Compute Die) çoklu chiplet paketlemesine daha da ağırlık vermesini bekleyebiliriz. Ancak bu muhtemelen RDNA 5 veya sonrasında göreceğimiz bir şey olacak. Bu yöndeki adımın da esasında High-NA ekipmanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte atılması daha olası görünüyor. High-NA litografi araçlarıyla birlikte yarıya indirilmiş pozlama alanının çok çipli tasarımlara önayak olacağını söyleyebiliriz.Kaynakça https://wccftech.com/amd-patent-unique-multi-chiplet-gpu-approach-future-rdna-architectures-three-dies/ https://www.freepatentsonline.com/20240193844.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.