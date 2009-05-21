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AMD Business serisi işlemcilerini Phenom II ile güncelliyor

10 yıl
5,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Business serisi işlemcilerini Phenom II ile güncelliyor
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Phenom II işlemci ailesiyle son kullanıcı cephesinde yakaladığı başarıyı kurumsal pazara da yansıtmak isteyen AMD, profesyonel kullanıcıları ve kurumları hedef alan Business serisi işlemci ailesini Phenom II modelleriyle güncellemeye hazırlanıyor. Güncel seri dahilinde 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom işlemcilerini müşterilerine sunan AMD, yılın üçüncü çeyreği ile birlikte Business serisi işlemci çözümlerini Phenom II modelleriyle güncellemeyi planlıyor.

Gelen bilgilere göre AMD'nin Phenom II tabanlı Business işlemcilerinin en hızlı temsilcisi 3GHz'de çalışan Phenom II X4 B95 olacak. 3GHz'de çalışan ve 6MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak dört çekirdekli işlemcinin 95 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olması bekleniyor. Bilindiği üzere mevcut Phenom II işlemcilerinde ısıl güç tasarımı 125 Watt olan AMD, üçüncü çeyrekle birlikte revizyon güncellemesine giderek ısıl güç tasarımını 95 Watt'a çekmeyi planlıyor.

Business serisini güncellemek için revizyon güncellemesiyle TDP seviyesinin düşürmeyi bekleyen AMD'nin 3. çeyrekle birlikte "iş" odaklı yeni işlemcilerini pazara sürmesi bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
@.45 ACP , aynen... Doğru düzgün AMD çeşitleri göremiyoruz ki zaten Business serisi görelim...
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Wilson Fisk 10 yıl
tr'ye gelmeyen aletler..
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TELESCOPE 10 yıl
iyi planlamalar
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