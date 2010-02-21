AMD C3 revizyonlu 12 Athlon II işlemcisini pazara sürmeyi planlıyor

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AMD güncel işlemci gamında ciddi bir güncellemeye hazırlanıyor. Hali hazırda C2 ve C3 revizyonlu işlemcilere sahip olan firma, mevcut modellerinde revizyon güncellemesine hazırlanıyor. Phenom II X4 965 Black Edition modeliyle C3 revizyonlu işlemcilerini pazara sunmaya başlayan AMD, Athlon II işlemcilerin önemli bir kısmında ise ağırlıklı olarak C2 revizyonlu çekirdek tasarımlarına yer veriyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, C3 revizyonlu Athlon II işlemcileriyle maliyet odaklı ürün gamını tazelemeyi ve daha rekabetçi çözümlere sahip olmayı umuyor. Gigabyte'ın internet sitesinden elde edilen bilgilere göre AMD'nin kullanıma sunmayı planladığı C3 revizyonlu işlemciler; dört çekirdekli Athlon II X4 640/635/630/605e, üç çekirdekli Athlon II X3 445/440/435/415e/405e ve çift çekirdekli Athlon II X2 255/250/245 modelleri olacak.

Daha düşük işlemci çalışma gerilimine (vCore) sahip olan C3 revizyon çekirdek tasarımları aynı zamanda çift kanal bellek desteğini dört DIMM için 1333MHz'e yükseltiyorlar. Enerji verimli işlemci modellerinin hazırlanışına ciddi katkı sağlaması beklenen C3 revizyonu baz alan thlon II işlemcilerinin daha yüksek hız aşırtma başarımına sahip olmaları ve C2 revizyonlu modellerle benzer (ya da aynı) fiyat seviyesinden satışa sunulmaları bekleniyor.