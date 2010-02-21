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AMD C3 revizyonlu 12 Athlon II işlemcisini pazara sürmeyi planlıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD C3 revizyonlu 12 Athlon II işlemcisini pazara sürmeyi planlıyor
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AMD güncel işlemci gamında ciddi bir güncellemeye hazırlanıyor. Hali hazırda C2 ve C3 revizyonlu işlemcilere sahip olan firma, mevcut modellerinde revizyon güncellemesine hazırlanıyor. Phenom II X4 965 Black Edition modeliyle C3 revizyonlu işlemcilerini pazara sunmaya başlayan AMD, Athlon II işlemcilerin önemli bir kısmında ise ağırlıklı olarak C2 revizyonlu çekirdek tasarımlarına yer veriyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, C3 revizyonlu Athlon II işlemcileriyle maliyet odaklı ürün gamını tazelemeyi ve daha rekabetçi çözümlere sahip olmayı umuyor. Gigabyte'ın internet sitesinden elde edilen bilgilere göre AMD'nin kullanıma sunmayı planladığı C3 revizyonlu işlemciler; dört çekirdekli Athlon II X4 640/635/630/605e, üç çekirdekli Athlon II X3 445/440/435/415e/405e ve çift çekirdekli Athlon II X2 255/250/245 modelleri olacak.

Daha düşük işlemci çalışma gerilimine (vCore) sahip olan C3 revizyon çekirdek tasarımları aynı zamanda çift kanal bellek desteğini dört DIMM için 1333MHz'e yükseltiyorlar. Enerji verimli işlemci modellerinin hazırlanışına ciddi katkı sağlaması beklenen C3 revizyonu baz alan thlon II işlemcilerinin daha yüksek hız aşırtma başarımına sahip olmaları ve C2 revizyonlu modellerle benzer (ya da aynı) fiyat seviyesinden satışa sunulmaları bekleniyor.


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KASIMOGLU 9 yıl
Artık buldozer mi yaparsınız kamyonet mi bilmiyorum ama artık amd nin işlemciye daha fazla yüklenmesi gerekiyor.intel core 7 ile kapışabilicek f/p ürünleri istiyoruz. i7 gecmesi gerekmiyor yakınlarda olsun yeter. ben halen AMD Athlon 64 bit x2 6000+ işlemcimi kullanıyorum değiştirmeye ihtiyac duymuyorum çünki daha yeni 3.4 Ghz e ulaşabildiler zaten benim işlemcimde stock fanı ile 3.4 GHZ ile calışıyor :) not:oyunlarda bir sıkıntım yok.
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dirokzan 9 yıl
benim söylemek istediğim de bu zaten kaç defa revizyona tabi tutulmuş bir ürünün tekrar güncellenmesi yerine yeni birşeyler istiyorum bu kadr basit
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Public_Enemy 9 yıl
dirokzan,
revisyon farkı kullanıcıdan çok üreticiyi ilgilendiren bir konu, çünkü daha yeni üretim tekniği ile maliyetleri aşağı çekmek sözkonusu, yoksa tüketiciye ulaşan ürünler ufak değişiklikler hariç benzer performans ve fiyatta olacak.
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dirokzan 9 yıl
bilmem kaç yılda bir yeni mimari çıkarırsanız revizyon diye aynı ürünü böyle defalarca ısıtıp ısıtıp kullanıcıya yedirmeye çalışırsınız...
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Confusion 9 yıl

dirokzan

bilmem kaç yılda bir yeni mimari çıkarırsanız revizyon diye aynı ürünü böyle defalarca ısıtıp ısıtıp kullanıcıya yedirmeye çalışırsınız...


revizyon üzerine yanlış bir yorum olmuş

haberde elindeki modller üzerinde uzmanlaşan firmanın daha verimli bir nesli piyasaya süeceği belirtiliyor.

Üretici ve tüketiciye olumlu yansıyacak bir durum bu
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