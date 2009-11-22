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AMD C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini satışa sundu

9 yıl
18,6b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini satışa sundu
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AMD ürün gamının en hızlı işlemcisi unvanına sahip Phenom II X4 965 Black Edition modelinden sonra 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition modelini de C3 revizyonuna geçirdi. Profesyonel hız aşırtmacıların elinde 7GHz seviyesine çıkartılan dört çekirdekli ilk işlemci olarak dikkat üzerine çeken işlemcinin, C3 revizyonuyla birlikte daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabileceği belirtiliyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 8MB bellek kapasitesine sahip olan Soket AM3 formundaki Phenom II X4 955 Black Edition, 125 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip. Phenom II X4 965 Black Edition modelinde olduğu gibi yeni revizyonla birlikte Phenom II X4 955 BE'nin de güç durumları arasında daha hızlı geçiş ve dört DIMM slotu üzerinden 1333MHz bellek desteği gibi güncellemeler içermesi de kuvvetle muhtemel görünüyor.

AMD Phenom II X4 965 Black Edition, adetli alımlarda 175$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

AMD C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini satışa sundu
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Ürün kodunun sonunda yer alan "M" harfi, işlemcinin C3 revizyonlu olduğunu gösteriyor.


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cakcak360 9 yıl
Arkadaşlar ben bu işlemciyi Gigabyte GA-890GPA-UD3H (Rev. 1.0) anakart ile kullanıyorum. CPU overclock'u açısından mükemmel bir anakart, ben stok 17x200 yani 3.4 ghzde çalışan 965 black'i 19x205'de yani 3,9 ghz'de stabil kullanıyorum. Biliyorsunuz overclock önerilmez ve donamınızı garanti dışı bırakabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta işlemciye +100mv voltaj, iyi bir cpu soğutucu (ben sunbeam contack freezer kullandım), kaliteli 500w üstü hatta ekran kartınıza göre 600w üstü (mesela 5870) güç kaynağı lazım. Şu an 4,7 gb'lik rarlı bir dosyayı 45sn'de açıyorum:D (winrar 64 bit ile) Boşta sıcaklık 39-40 derece iken everest cpu stress testte işlemci %100 yükte iken 15 dakiha boyunca max 56-57 dereceyi gördüm. Stabil 2 gündür kullanıyom bi sorun yok. 965 blak c3 diyorum;)
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XivA 9 yıl
955 ve 965 in 95 watta düşmesi bence zor. mimari kaldırmaz gibi geliyor.
140 dan 125e 15 watt düşürülebilir ama. 125 den 95e 30 watt çok zor.
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ßekir 9 yıl
Bu revizyon ile Phenom II 955 rahat rahat, sorunsuz, günlük kullanılabilir, stabil halde 4GHZ görmezse AMD sana fena bir
yolda.

Haberi görünce 95W TDP hevesiyle girmiştim ama sonuç hüsran


Şimdilik bu işlemciyi beklemedeyim bakalım
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CoreXXX 9 yıl
haydaa cuma günü aldık daha x4 955 i yaw hemen eskidi:))
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Mars Portakalı 9 yıl
Arkadaşlar bişey sormak istiyorum, Bu versiyonun diğer x4 955 ile ne gibi bi farkı var ? Bi de Türkiye'deki fiyatı 200 dolar olur mu ?
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DigitalKral 9 yıl
@IhtiyarDelikanli
Burada istediğin AMD anakart var.
merpazar.com/...
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venom800 9 yıl
İşlemcinin C3 revizyonunda da ısıl güç tüketimi aynı kalmış ne anladık o revizyondan
95 watt olacak deniyordu ama tdp oranı değişmemiş ilginç.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
mini itx sistem kurcam mini itx amd anakart bulamadım
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secondpress 9 yıl
Intel core2quad Q9505-Q9550 arasında bi işlemci.. Çekirdek hızı intelin tüm core2quad ailesinde bulunan işlemcilerden fazla ;), sadece önbelleği core2quad 9550 ve 9650'ye göre 4 mb daha az.
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Executor Arhentir 9 yıl
C2 revizyonda zaten 125W TDPli.
2. resimde görülen kodda bir işlemci AMD'nin sitesinde görünmüyor(Belki girilmemiştir)Var olrak gözüken "HDX955FBK4DGM" koduna sahip.
products.amd.com/...
tek güzel tarafı 4 slot üzerinden DDR3 bellek kullanılabilmesi vede geliştirmiş C1E özelliği gibi görünüyor.
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KURSAD. 9 yıl
bu intelin hangi modeline eş değer acaba ? oyun amaclı soruyorum .
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