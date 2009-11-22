AMD C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini satışa sundu

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AMD ürün gamının en hızlı işlemcisi unvanına sahip Phenom II X4 965 Black Edition modelinden sonra 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition modelini de C3 revizyonuna geçirdi. Profesyonel hız aşırtmacıların elinde 7GHz seviyesine çıkartılan dört çekirdekli ilk işlemci olarak dikkat üzerine çeken işlemcinin, C3 revizyonuyla birlikte daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabileceği belirtiliyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 8MB bellek kapasitesine sahip olan Soket AM3 formundaki Phenom II X4 955 Black Edition, 125 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip. Phenom II X4 965 Black Edition modelinde olduğu gibi yeni revizyonla birlikte Phenom II X4 955 BE'nin de güç durumları arasında daha hızlı geçiş ve dört DIMM slotu üzerinden 1333MHz bellek desteği gibi güncellemeler içermesi de kuvvetle muhtemel görünüyor.

AMD Phenom II X4 965 Black Edition, adetli alımlarda 175$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

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Ürün kodunun sonunda yer alan "M" harfi, işlemcinin C3 revizyonlu olduğunu gösteriyor.