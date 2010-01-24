AMD çift çekirdekli en hızlı işlemcisini satışa sunuyor: Phenom II X2 555 Black Edition

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AMD çift çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanını taşıyacak Phenom II X2 555 Black Edition modelini satışa sunuyor. Yarın yapılacak anonsla raflardaki yerini alması beklenen Soket AM3 formundaki yeni işlemci, 45nm DSL SOI teknolojisiyle hazırlandı. Standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellekle donatılan yeni işlemcide ısıl güç tasarımı ise 80 Watt olarak belirlenmiş.

258mm2 zar alanına ve yaklaşık 758 milyon transistöre sahip olan yeni işlemci Black Edition kulübüne üye olduğu için çarpan kilidi açık olarak gelecek. Soket AM2+ anakartlarda 1066MHz'e kadar DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan Phenom II X2 555 Black Edition, GlobalFoundries'in Almanya'da yer alan Fab1 tesisindeki birinci modülde üretiliyor.

AMD, Phenom II X2 555 Black Edition modelini çift çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak 99$'lık etiket fiyatıyla yarından itibaren resmi olarak satışa sunuyor.