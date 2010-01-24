AMD çift çekirdekli en hızlı işlemcisini satışa sunuyor: Phenom II X2 555 Black Edition

AMD çift çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanını taşıyacak Phenom II X2 555 Black Edition modelini satışa sunuyor. Yarın yapılacak anonsla raflardaki yerini alması beklenen Soket AM3 formundaki yeni işlemci, 45nm DSL SOI teknolojisiyle hazırlandı. Standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellekle donatılan yeni işlemcide ısıl güç tasarımı ise 80 Watt olarak belirlenmiş.
258mm2 zar alanına ve yaklaşık 758 milyon transistöre sahip olan yeni işlemci Black Edition kulübüne üye olduğu için çarpan kilidi açık olarak gelecek. Soket AM2+ anakartlarda 1066MHz'e kadar DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan Phenom II X2 555 Black Edition, GlobalFoundries'in Almanya'da yer alan Fab1 tesisindeki birinci modülde üretiliyor.
AMD, Phenom II X2 555 Black Edition modelini çift çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak 99$'lık etiket fiyatıyla yarından itibaren resmi olarak satışa sunuyor.
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şu ana kadar sorun çıkarmadı 64 bit kullanıyorum bc2 oynuyorum
X4 620 var da 99$ seviyesinde değil demek istemiştim.Anlatamama sorunum var işte
Bu arada neden halen E7000 ve E8000 serilerinin fiyatları inmedi? Core i3'ler filan da gelmişken,bu serilerin bu fiyatlarda satılması çok mantıksız.Intel işte.
@fz18
L3 bellek açmayı denediniz mi acaba?
620 110$, 620 120$ civarında fiyatları var.
555 te 110$ civarında fiyatla girer. aynı fiyat segmentinde
iki, üç ve dört çekirdek işlemci tersihinin yapılabilmesi çok iyi oldu.
Kullanım amaçlarına göre tercihler daha net yapılabilir.
Hocam bu fiyata zaten 4 çekirdekli olarak Athlon II X4 620 var. (ülkemizde olmasa da)
60-70 dolara inmesi belki daha fazla fiyatının inmesi anlamına geliyor...
AMD Phenom II X2 555 BE AM3 Anakartlarda 800MHz'e kadar DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise 800MHz bellek destekleniyormuyuz?
P2 x4 den kapatıldığı için çekirdek açma ihtimali de var ancak====> 3.2ghz de 80vat tüketen bir model voltaj vermeden stabil şekilde çekirdek açamayabilir çünkü 4 çerkideli eş değer mhz deki AMD Phenom II X4 955 125vat