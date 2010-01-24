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AMD çift çekirdekli en hızlı işlemcisini satışa sunuyor: Phenom II X2 555 Black Edition

9 yıl
30,2b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD çift çekirdekli en hızlı işlemcisini satışa sunuyor: Phenom II X2 555 Black Edition
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AMD çift çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanını taşıyacak Phenom II X2 555 Black Edition modelini satışa sunuyor. Yarın yapılacak anonsla raflardaki yerini alması beklenen Soket AM3 formundaki yeni işlemci, 45nm DSL SOI teknolojisiyle hazırlandı. Standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellekle donatılan yeni işlemcide ısıl güç tasarımı ise 80 Watt olarak belirlenmiş.

258mm2 zar alanına ve yaklaşık 758 milyon transistöre sahip olan yeni işlemci Black Edition kulübüne üye olduğu için çarpan kilidi açık olarak gelecek. Soket AM2+ anakartlarda 1066MHz'e kadar DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan Phenom II X2 555 Black Edition, GlobalFoundries'in Almanya'da yer alan Fab1 tesisindeki birinci modülde üretiliyor.

AMD, Phenom II X2 555 Black Edition modelini çift çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak 99$'lık etiket fiyatıyla yarından itibaren resmi olarak satışa sunuyor.


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KEREM04283 8 yıl
keskin kardeş nasıl açtın çekirdeği anlatırmısın?
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SVSTRGMR 8 yıl
hocam aslında benlik birşey değil şansım varmış ve MSI 890GXM G65 AMD anakart bios ayarlamasıyla açabildi diyeyim

şu ana kadar sorun çıkarmadı 64 bit kullanıyorum bc2 oynuyorum
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XRacer 9 yıl

XRacer@ türkiyede Athlon II X4 620 var. hatta ben 3 hafta önce Atlon II X4 630 aldım.

X4 620 var da 99$ seviyesinde değil demek istemiştim.Anlatamama sorunum var işte

Bu arada neden halen E7000 ve E8000 serilerinin fiyatları inmedi? Core i3'ler filan da gelmişken,bu serilerin bu fiyatlarda satılması çok mantıksız.Intel işte.
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Rainbow6 9 yıl
115 dolarlik core i3 cift cekirdekte bence daha iyi bir alternatif x2 550 yi rahatlikla geciyo hatta video render testlerinde x3 leride geciyo muhtemelen bunuda gecer tabi upgrade yapacaklara uygun komple sistemi degistirmektense x2 550 nin fiyati su an 99 dolar demekki bu cikinca 550 nin fiyatta inecek
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lvlono 9 yıl
Athlon x4 640 ı çıkartsınlar 3.0 Ghz. de çalışan. peynir ekmek gibi gider kesinlikle:)çıkartmazlar çünkü Phenom2 x4 satışları durur:D
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sgnr 9 yıl
Türkiyedeki fiyatının ne olucağına bağlı bu işlemcinin tutup tutmaması bence. 4 çekirdek almak varken 2 çekirdek tercih etmem. Oyuncu değilsem özellikle hiç gerek yok.
@fz18
L3 bellek açmayı denediniz mi acaba?
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fz18 9 yıl
XRacer@ türkiyede Athlon II X4 620 var. hatta ben 3 hafta önce Atlon II X4 630 aldım.
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dellino 9 yıl
X4 620 ve 630 satılıyor.
620 110$, 620 120$ civarında fiyatları var.

555 te 110$ civarında fiyatla girer. aynı fiyat segmentinde
iki, üç ve dört çekirdek işlemci tersihinin yapılabilmesi çok iyi oldu.
Kullanım amaçlarına göre tercihler daha net yapılabilir.
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Batuist 9 yıl
AMD o phenom logosunu acilen değiştirmeli bence.. o kadar büyük bir firmada logo tasarlıcak adam yok hayret ya.. yada şunların ne kadar kötü olduğunu görecek..
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XRacer 9 yıl

gayet makul bi işlemci olmuş parası olmayanlara... bu fiyatı 4 çekirdekli işlemcilerde 6 ay sonra görmeye başlarız iyice...

Hocam bu fiyata zaten 4 çekirdekli olarak Athlon II X4 620 var. (ülkemizde olmasa da)
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MetronoM 9 yıl
öyle tabiki... ama liste fiyatının 99 dolar olması bu işlemcinin ilerleyen zamanda
60-70 dolara inmesi belki daha fazla fiyatının inmesi anlamına geliyor...

XRacer


gayet makul bi işlemci olmuş parası olmayanlara... bu fiyatı 4 çekirdekli işlemcilerde 6 ay sonra görmeye başlarız iyice...


Hocam bu fiyata zaten 4 çekirdekli olarak Athlon II X4 620 var. (ülkemizde olmasa da)

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talh4wk 9 yıl
kaç ghzde çalışacak ki bu ?
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yasar_lives 9 yıl
Merhaba;
AMD Phenom II X2 555 BE AM3 Anakartlarda 800MHz'e kadar DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise 800MHz bellek destekleniyormuyuz?
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Confusion 9 yıl
intelin ürün güncelleme ve piyasada kalma stratejisi ile benzer olarak elindeki mhz arttırımı yolu ile güncellemiş ve 100usd altına sürmüş AMD

P2 x4 den kapatıldığı için çekirdek açma ihtimali de var ancak====> 3.2ghz de 80vat tüketen bir model voltaj vermeden stabil şekilde çekirdek açamayabilir çünkü 4 çerkideli eş değer mhz deki AMD Phenom II X4 955 125vat
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