AMD, RDNA 4 mimarisinde ışın izlemeyi baştan aşağı yeniliyor

RDNA 4, ışın izlemeyi yenileyecek
Ünlü sızıntı kaynağı Kepler_L2, AMD'nin yakında çıkacak RDNA 4 ekran kartlarının "yepyeni" bir ışın izleme motoruna sahip olacağını aktarıyor. Dolayısıyla yaklaşmakta olan Radeon RX 8000 serisinde ışın izleme performansı öncekilere kıyasla önemli ölçüde artabilir. RDNA 4’ün ışın izleme motorundaki farklılık, AMD’nin değişen yaklaşımından kaynaklanacak. Bilindiği üzere RDNA 3’teki ışın izleme esasında RDNA 2’nin biraz iyileştirilmiş haliydi.
Spesifik olarak AMD, halihazırda ışın izlemede yoğun hesaplama için Ray Accelerator adlı bir bileşeni kullanıyor ancak, firmanın onanım düzeyinde ışın izleme yaklaşımı hala büyük ölçüde Shader Engine (SE) birimlerine dayanıyor. Kaynağa göre AMD, RDNA 4 ile ışın izleme iş akışının büyük bir kısmını buna odaklanan donanıma aktaracak ve SE’nin yükünü azaltacak.
AMD’nin 2024’ün sonlarında doğru Radeon RX 8000 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Henüz kartlar hakkında spesifik detaylar yok ancak hemfikir olunan bir konu var: AMD, üst seviyeye hitap eden bir kart tanıtmayacak. Dolayısıyla Blackwell tabanlı Nvidia RTX 5090 ve 5080 rakipsiz kalacak.Kaynakça https://www.techpowerup.com/322081/amd-to-redesign-ray-tracing-hardware-on-rdna-4 https://twitter.com/Kepler_L2/status/1785457881833173416 https://wccftech.com/amd-rdna-4-gpus-incorporate-brand-new-ray-tracing-engine-different-than-rdna-3/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.