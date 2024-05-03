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    Anlık Bildirim

    AMD, RDNA 4 mimarisinde ışın izlemeyi baştan aşağı yeniliyor

    AMD, son birkaç nesil ekran kartında ışın izleme noktasında Nvidia’nın gerisinde kaldı. Ancak güvenilir bir kaynağa göre AMD, RDNA 4 ile birlikte ışın izleme motorunu baştan aşağıda yenileyecek.
    AMD, RDNA 4 mimarisinde ışın izlemeyi baştan aşağı yeniliyor Tam Boyutta Gör
    AMD birkaç yıldır birden fazla ekran kartı neslinde ışın izleme performansında rakibi Nvidia’nın gerisinde kaldı. Ancak güvenilir bir sızıntı kaynağına göre AMD, bu alandaki stratejisinde köklü bir değişikliğe gidecek. Kırmızılı takımın ışın izleme performansını güçlendirmek için donanım seviyesinde değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

    RDNA 4, ışın izlemeyi yenileyecek

    Ünlü sızıntı kaynağı Kepler_L2, AMD'nin yakında çıkacak RDNA 4 ekran kartlarının "yepyeni" bir ışın izleme motoruna sahip olacağını aktarıyor. Dolayısıyla yaklaşmakta olan Radeon RX 8000 serisinde ışın izleme performansı öncekilere kıyasla önemli ölçüde artabilir. RDNA 4’ün ışın izleme motorundaki farklılık, AMD’nin değişen yaklaşımından kaynaklanacak. Bilindiği üzere RDNA 3’teki ışın izleme esasında RDNA 2’nin biraz iyileştirilmiş haliydi.

    Spesifik olarak AMD, halihazırda ışın izlemede yoğun hesaplama için Ray Accelerator adlı bir bileşeni kullanıyor ancak, firmanın onanım düzeyinde ışın izleme yaklaşımı hala büyük ölçüde Shader Engine (SE) birimlerine dayanıyor. Kaynağa göre AMD, RDNA 4 ile ışın izleme iş akışının büyük bir kısmını buna odaklanan donanıma aktaracak ve SE’nin yükünü azaltacak.

    AMD’nin 2024’ün sonlarında doğru Radeon RX 8000 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Henüz kartlar hakkında spesifik detaylar yok ancak hemfikir olunan bir konu var: AMD, üst seviyeye hitap eden bir kart tanıtmayacak. Dolayısıyla Blackwell tabanlı Nvidia RTX 5090 ve 5080 rakipsiz kalacak.

    Kaynakça https://www.techpowerup.com/322081/amd-to-redesign-ray-tracing-hardware-on-rdna-4 https://twitter.com/Kepler_L2/status/1785457881833173416 https://wccftech.com/amd-rdna-4-gpus-incorporate-brand-new-ray-tracing-engine-different-than-rdna-3/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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