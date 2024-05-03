Tam Boyutta Gör AMD birkaç yıldır birden fazla ekran kartı neslinde ışın izleme performansında rakibi Nvidia’nın gerisinde kaldı. Ancak güvenilir bir sızıntı kaynağına göre AMD, bu alandaki stratejisinde köklü bir değişikliğe gidecek. Kırmızılı takımın ışın izleme performansını güçlendirmek için donanım seviyesinde değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

RDNA 4, ışın izlemeyi yenileyecek

Ünlü sızıntı kaynağı Kepler_L2, AMD'nin yakında çıkacak RDNA 4 ekran kartlarının "yepyeni" bir ışın izleme motoruna sahip olacağını aktarıyor. Dolayısıyla yaklaşmakta olan Radeon RX 8000 serisinde ışın izleme performansı öncekilere kıyasla önemli ölçüde artabilir. RDNA 4’ün ışın izleme motorundaki farklılık, AMD’nin değişen yaklaşımından kaynaklanacak. Bilindiği üzere RDNA 3’teki ışın izleme esasında RDNA 2’nin biraz iyileştirilmiş haliydi.

Spesifik olarak AMD, halihazırda ışın izlemede yoğun hesaplama için Ray Accelerator adlı bir bileşeni kullanıyor ancak, firmanın onanım düzeyinde ışın izleme yaklaşımı hala büyük ölçüde Shader Engine (SE) birimlerine dayanıyor. Kaynağa göre AMD, RDNA 4 ile ışın izleme iş akışının büyük bir kısmını buna odaklanan donanıma aktaracak ve SE’nin yükünü azaltacak.

AMD'nin iptal edilen Radeon RX 8900 XTX kartından yeni detaylar 4 gün önce eklendi

AMD’nin 2024’ün sonlarında doğru Radeon RX 8000 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Henüz kartlar hakkında spesifik detaylar yok ancak hemfikir olunan bir konu var: AMD, üst seviyeye hitap eden bir kart tanıtmayacak. Dolayısıyla Blackwell tabanlı Nvidia RTX 5090 ve 5080 rakipsiz kalacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD, RDNA 4 mimarisinde ışın izlemeyi baştan aşağı yeniliyor