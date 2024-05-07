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    TSMC’nin gelişmiş paketleme kapasitesi 2025’e kadar AMD ve Nvidia’ya çalışacak

    TSMC’nin gelişmiş paketleme teknolojisi CoWoS, aktarılanlara göre 2025 yılına kadar tüm kapasitesiyle sadece AMD ve Nvidia için çalışacak. Bu kapasite yapay zeka için kullanılacak.
    TSMC’nin gelişmiş paketleme kapasitesi AMD ve Nvidia’ya çalışacak Tam Boyutta Gör
    Hem AMD hem de Nvidia, yapay zeka yarışında oldukça agresif bir şekilde hareket ediyor ve etmeye de devam edecek gibi görünüyor. Zira bu firmaların üretim taleplerini dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC bile karşılamakta zorlanıyor. Yeni bir rapora göre AMD ve Nvidia, TSMC'nin tüm gelişmiş paketleme teknolojisi CoWoS üretimini önümüzdeki iki yıl için kapatmış durumda.

    TSMC, CoWoS üretiminde AMD ve Nvidia için çalışacak

    Yapay zeka endüstrisinin ciddi bir bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyduğu bir sır değil. Üretken yapay zekayı geliştirmek giderek daha fazla donanım gücü istiyor. Bu donanım gücü de ağırlıklı olarak Nvidia ve AMD tarafından karşılanıyor. Nvidia’nın payı yüzde 80’leri buluyor. TSMC gibi tedarikçiler ise bu talebi karşılamakta zorlanıyor.

    Bu bağlamda yeni raporlar Nvidia ve AMD’nin TSMC'nin Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) ve System-on-Integrated-Chip (SoIC) gelişmiş paketleme kapasitelerini 2025 yılına kadar kendilerine tahsis ettiklerini bildiriyor. CoWoS teknolojisi Nvidia’nın Hopper ve en yeni Blackwell GPU'larının geliştirilmesinde kullanılırken AMD de kendi hızlandırıcıları için bu teknolojiden yararlanıyor.

    TSMC’nin gelişmiş paketleme kapasitesi AMD ve Nvidia’ya çalışacak Tam Boyutta Gör
    Bu arada bilmeyenler için CoWoS, TSMC tarafından geliştirilen 2.5D wafer düzeyinde bir paketleme teknolojisidir. SoIC ise CoWoS'un bir sonraki iterasyonu. SoIC ile birlikte üstün yoğunluklu istifleme yetenekleri ve ultra yüksek bant genişliği avantajları geliyor.

    TSMC buradaki kapasitesini artırmaya zaten uzunca bir süredir çalışıyor. Aktarılanlara göre şirket, bu yılın sonuna kadar CoWoS aylık üretimini üç kat artırarak 45.000 ila 55.000 adet üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. CoWoS'un yanı sıra TSMC, 5.000 ila 6.000 parçaya ulaşmak üzere olan SoIC'i de yükseltmeyi planlıyor. 2025 yılına kadar SoIC aylık üretiminin tekrar ikiye katlanarak 10.000 wafere ulaşması öngörülüyor. Nvidia, henüz SoIC'i günümüz yapay zeka mimarilerine entegre etmemiş olsa da AMD, SoIC'i birincil Instinct MI300 yapay zeka hızlandırıcılarıyla kullanmaya başlamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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