TSMC’nin gelişmiş paketleme kapasitesi 2025’e kadar AMD ve Nvidia’ya çalışacak

TSMC, CoWoS üretiminde AMD ve Nvidia için çalışacak
Yapay zeka endüstrisinin ciddi bir bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyduğu bir sır değil. Üretken yapay zekayı geliştirmek giderek daha fazla donanım gücü istiyor. Bu donanım gücü de ağırlıklı olarak Nvidia ve AMD tarafından karşılanıyor. Nvidia’nın payı yüzde 80’leri buluyor. TSMC gibi tedarikçiler ise bu talebi karşılamakta zorlanıyor.
Bu bağlamda yeni raporlar Nvidia ve AMD’nin TSMC'nin Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) ve System-on-Integrated-Chip (SoIC) gelişmiş paketleme kapasitelerini 2025 yılına kadar kendilerine tahsis ettiklerini bildiriyor. CoWoS teknolojisi Nvidia’nın Hopper ve en yeni Blackwell GPU'larının geliştirilmesinde kullanılırken AMD de kendi hızlandırıcıları için bu teknolojiden yararlanıyor.
TSMC buradaki kapasitesini artırmaya zaten uzunca bir süredir çalışıyor. Aktarılanlara göre şirket, bu yılın sonuna kadar CoWoS aylık üretimini üç kat artırarak 45.000 ila 55.000 adet üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. CoWoS'un yanı sıra TSMC, 5.000 ila 6.000 parçaya ulaşmak üzere olan SoIC'i de yükseltmeyi planlıyor. 2025 yılına kadar SoIC aylık üretiminin tekrar ikiye katlanarak 10.000 wafere ulaşması öngörülüyor. Nvidia, henüz SoIC'i günümüz yapay zeka mimarilerine entegre etmemiş olsa da AMD, SoIC'i birincil Instinct MI300 yapay zeka hızlandırıcılarıyla kullanmaya başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.