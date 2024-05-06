Samsung, Exynos işlemcilerinde AMD’yi bırakabilir

Samsung, kendi GPU'sunu geliştirmek istiyor
Bilindiği üzere Samsung ve AMD’nin işbirliği 2022 yılında çıkan Exynos 2200’e dayanıyor. Samsung, üst seviye Exynos’larda AMD’nin RDNA tabanlı GPU’larını kullanırken bu ortaklık Exynos 1480 ile orta sınıf segmente bile genişletilmişti. Ancak güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bilgiler bu ortaklığın Exynos 2600 için değişeceğini ortaya koyuyor.
Exynos 2600’ün 2026 yılında Galaxy S26 için kullanılması bekleniyor. Aktarılanlara göre Samsung, Exynos 2600’de olacak GPU mimarisini de kendisi geliştirmek istiyor. Ancak bu noktada Samsung’un kendi GPU tasarımı hakkındaki bilgiler çok sınırlı ve söylentilerden ibaret. Dolayısıyla firmanın sıfırdan bir mimari geliştirip geliştirmeyeceği belirsiz.
Günümüzde ise Samsung, tepe modellerinde pazara göre hem Exynos hem de Snapdragon çözümlerini kullanıyor. Önümüzdeki yıl çıkacak Galaxy S25 serisinde de yine bu çift yongalı stratejinin sürmesi bekleniyor. Öte yandan eğer söylentiler doğru çıkarsa Galaxy S25’te göreceğimiz Exynos 2500, AMD GPU’lu son Exynos olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.