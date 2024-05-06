Samsung, Exynos işlemcilerinde AMD’yi bırakabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemisi telefonları dahil olmak üzere akıllı telefonlarında Exynos yongalarını kullanıyor. Firmanın bu yongaları, özellikle üst seviye Galaxy S cihazlarında, rakibi Qualcomm’a göre daha zayıf kalmasıyla da zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu. Bununla birlikte Galaxy S24 serisindeki Exynos 2400 ile fark iyice azalmışken yeni gelen bilgiler ise Samsung’un gelecekteki Exynos işlemcilerinde AMD’nin GPU çözümlerini kullanmayı bırakabileceğini gösteriyor.

Samsung, kendi GPU'sunu geliştirmek istiyor

Bilindiği üzere Samsung ve AMD’nin işbirliği 2022 yılında çıkan Exynos 2200’e dayanıyor. Samsung, üst seviye Exynos’larda AMD’nin RDNA tabanlı GPU’larını kullanırken bu ortaklık Exynos 1480 ile orta sınıf segmente bile genişletilmişti. Ancak güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bilgiler bu ortaklığın Exynos 2600 için değişeceğini ortaya koyuyor.

Exynos 2600’ün 2026 yılında Galaxy S26 için kullanılması bekleniyor. Aktarılanlara göre Samsung, Exynos 2600’de olacak GPU mimarisini de kendisi geliştirmek istiyor. Ancak bu noktada Samsung’un kendi GPU tasarımı hakkındaki bilgiler çok sınırlı ve söylentilerden ibaret. Dolayısıyla firmanın sıfırdan bir mimari geliştirip geliştirmeyeceği belirsiz.

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Günümüzde ise Samsung, tepe modellerinde pazara göre hem Exynos hem de Snapdragon çözümlerini kullanıyor. Önümüzdeki yıl çıkacak Galaxy S25 serisinde de yine bu çift yongalı stratejinin sürmesi bekleniyor. Öte yandan eğer söylentiler doğru çıkarsa Galaxy S25’te göreceğimiz Exynos 2500, AMD GPU’lu son Exynos olabilir.

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