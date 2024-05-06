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    Anlık Bildirim

    Samsung, Exynos işlemcilerinde AMD’yi bırakabilir

    Samsung, kendi Exynos işlemcilerinde AMD GPU’larını kullanıyor ancak yeni gelen bilgilere göre firma, 2026’da çıkması beklenen Galaxy S26’da AMD ile yolları ayırabilir.
    Samsung, Exynos işlemcilerinde AMD’yi bırakabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, amiral gemisi telefonları dahil olmak üzere akıllı telefonlarında Exynos yongalarını kullanıyor. Firmanın bu yongaları, özellikle üst seviye Galaxy S cihazlarında, rakibi Qualcomm’a göre daha zayıf kalmasıyla da zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu. Bununla birlikte Galaxy S24 serisindeki Exynos 2400 ile fark iyice azalmışken yeni gelen bilgiler ise Samsung’un gelecekteki Exynos işlemcilerinde AMD’nin GPU çözümlerini kullanmayı bırakabileceğini gösteriyor.

    Samsung, kendi GPU'sunu geliştirmek istiyor

    Bilindiği üzere Samsung ve AMD’nin işbirliği 2022 yılında çıkan Exynos 2200’e dayanıyor. Samsung, üst seviye Exynos’larda AMD’nin RDNA tabanlı GPU’larını kullanırken bu ortaklık Exynos 1480 ile orta sınıf segmente bile genişletilmişti. Ancak güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bilgiler bu ortaklığın Exynos 2600 için değişeceğini ortaya koyuyor.

    Exynos 2600’ün 2026 yılında Galaxy S26 için kullanılması bekleniyor. Aktarılanlara göre Samsung, Exynos 2600’de olacak GPU mimarisini de kendisi geliştirmek istiyor. Ancak bu noktada Samsung’un kendi GPU tasarımı hakkındaki bilgiler çok sınırlı ve söylentilerden ibaret. Dolayısıyla firmanın sıfırdan bir mimari geliştirip geliştirmeyeceği belirsiz.

    Günümüzde ise Samsung, tepe modellerinde pazara göre hem Exynos hem de Snapdragon çözümlerini kullanıyor. Önümüzdeki yıl çıkacak Galaxy S25 serisinde de yine bu çift yongalı stratejinin sürmesi bekleniyor. Öte yandan eğer söylentiler doğru çıkarsa Galaxy S25’te göreceğimiz Exynos 2500, AMD GPU’lu son Exynos olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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