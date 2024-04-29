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    Anlık Bildirim

    Asus ROG Ally performansını katlıyor

    Asus ROG Ally konsolu aldığı yeni bir sürücü güncellemesi ile pek çok oyunda hatırı sayılır performans yükselişi sunmaya başladı. Güncelleme sadece konsola özel kalacak. 
    Asus ROG Ally Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir el konsolları pazarında yonga tarafının en büyük hakimi haline gelen AMD, farklı dokunuşlarla yongalarının çok daha iyi performans vermesine çalışıyor. Firmanın çiçeği burnunda Ryzen Z1 yongası önemli bir güncelleme alıyor.

     Ally performansını katlayacak

    Taşınabilir el konsolları her ne kadar benzer yongalar kullansa da AMD ve Nivida’nın masa üstü sistemlerde kullandığı yerleşik sürücülere sahip değil. Bu bakımdan bazı özelliklerin gelmesi gecikebiliyor.

    Asus ve AMD tarafından yapılan çalışmalar ile Fluid Motion Frames (AFMF) akıcı hareket kareleri teknolojisinin Asus ROG Ally konsoluna geldiği duyuruldu. Yeni bir sürücü güncellemesi ile sunulan AFMF teknolojisi, DX11 ve DX12 tabanlı pek çok oyunda hatırı sayılır performans artışı sağlayacak.

    AMD Ryzen Z1 yongası elbette sadece Asus ROG Ally konsolunda kullanılmıyor ancak şimdilik AFMF özelliği bu konsola özel kalacak. Diğer markaların konsollarına bu özellik ne zaman sunulacak bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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