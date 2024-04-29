Asus ROG Ally performansını katlıyor

Tam Boyutta Gör Taşınabilir el konsolları pazarında yonga tarafının en büyük hakimi haline gelen AMD, farklı dokunuşlarla yongalarının çok daha iyi performans vermesine çalışıyor. Firmanın çiçeği burnunda Ryzen Z1 yongası önemli bir güncelleme alıyor.

Ally performansını katlayacak

Taşınabilir el konsolları her ne kadar benzer yongalar kullansa da AMD ve Nivida’nın masa üstü sistemlerde kullandığı yerleşik sürücülere sahip değil. Bu bakımdan bazı özelliklerin gelmesi gecikebiliyor.

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Asus ve AMD tarafından yapılan çalışmalar ile Fluid Motion Frames (AFMF) akıcı hareket kareleri teknolojisinin Asus ROG Ally konsoluna geldiği duyuruldu. Yeni bir sürücü güncellemesi ile sunulan AFMF teknolojisi, DX11 ve DX12 tabanlı pek çok oyunda hatırı sayılır performans artışı sağlayacak.

AMD Ryzen Z1 yongası elbette sadece Asus ROG Ally konsolunda kullanılmıyor ancak şimdilik AFMF özelliği bu konsola özel kalacak. Diğer markaların konsollarına bu özellik ne zaman sunulacak bilinmiyor.

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