Asus ROG Ally performansını katlıyor

Ally performansını katlayacak
Taşınabilir el konsolları her ne kadar benzer yongalar kullansa da AMD ve Nivida’nın masa üstü sistemlerde kullandığı yerleşik sürücülere sahip değil. Bu bakımdan bazı özelliklerin gelmesi gecikebiliyor.
Asus ve AMD tarafından yapılan çalışmalar ile Fluid Motion Frames (AFMF) akıcı hareket kareleri teknolojisinin Asus ROG Ally konsoluna geldiği duyuruldu. Yeni bir sürücü güncellemesi ile sunulan AFMF teknolojisi, DX11 ve DX12 tabanlı pek çok oyunda hatırı sayılır performans artışı sağlayacak.
AMD Ryzen Z1 yongası elbette sadece Asus ROG Ally konsolunda kullanılmıyor ancak şimdilik AFMF özelliği bu konsola özel kalacak. Diğer markaların konsollarına bu özellik ne zaman sunulacak bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.