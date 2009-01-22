AMD çift çekirdekli yeni işlemciler üzerinde çalışıyor

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Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcilerini kullanıma sunan ve önümüzdeki ay içerisinde DDR3 destekli Soket AM3 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD, dört çekirdekli modelleriyle birlikte çift çekirdekli bazı yeni işlemcilerini de kullanıma sunacak.

Geçtiğimiz haftalarda, Phenom jenerasyonuyla kullanılmaya başlanan K10 kod adlı mikroişlemci mimarisini temel alan Athlon X2 7750 Black Edition (Kuma) modelini pazara sunan AMD, çift çekirdekli işlemcilerinde de 45nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor.

AMD'nin ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı Regor kod adlı çift çekirdekli yeni işlemciler, 45nm üretim teknolojisi ile üretilecek ve bu sayede ısıl güç tasarımları, Athlon X2 7000 serisinden farklı olarak 65 Watt çekilecek. Ayrıca yeni modeller Soket AM3 formunda olacak ve DDR3 desteği sunacak.

Geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek işlemcilerin pazara 2.8GHz ile giriş yapması ve modeline göre 3GHz ve üstü hızların görülmesi hedefleniyor. İşlemcilerin detayları hakkında henüz resmi bilgiler açıklanmış değil.