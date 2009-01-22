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AMD çift çekirdekli yeni işlemciler üzerinde çalışıyor

10 yıl
12,7b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD çift çekirdekli yeni işlemciler üzerinde çalışıyor
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Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcilerini kullanıma sunan ve önümüzdeki ay içerisinde DDR3 destekli Soket AM3 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD, dört çekirdekli modelleriyle birlikte çift çekirdekli bazı yeni işlemcilerini de kullanıma sunacak.

Geçtiğimiz haftalarda, Phenom jenerasyonuyla kullanılmaya başlanan K10 kod adlı mikroişlemci mimarisini temel alan Athlon X2 7750 Black Edition (Kuma) modelini pazara sunan AMD, çift çekirdekli işlemcilerinde de 45nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor.

AMD'nin ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı Regor kod adlı çift çekirdekli yeni işlemciler, 45nm üretim teknolojisi ile üretilecek ve bu sayede ısıl güç tasarımları, Athlon X2 7000 serisinden farklı olarak 65 Watt çekilecek. Ayrıca yeni modeller Soket AM3 formunda olacak ve DDR3 desteği sunacak.

Geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek işlemcilerin pazara 2.8GHz ile giriş yapması ve modeline göre 3GHz ve üstü hızların görülmesi hedefleniyor. İşlemcilerin detayları hakkında henüz resmi bilgiler açıklanmış değil.


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mamad 10 yıl
Hala evlerinde, dünyadan habersiz bir şekilde p4 işlemcilerle mutlu yaşayan insanlar olduğu için, bence çok akıllıca bir adım. Sorunsuz (ısınma, mavi ekran vb. kurtulmuş) çift çekirdek işlemciler hazır pc'ler için vazgeçilmez bir nimettir ve 2-3 yıl da bu böyle devam edecektir.
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KANUNI61 10 yıl
İntel 45nm'den sonra 32nm'ye geçecek.AMD 45nm'den sonra neye geçecek?
:):)
amd IBM ile berar 22 nm gececek
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huntereng 10 yıl
herkes mühendis!
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maxturk 10 yıl
Yanlız haberde zaten ddr3 desteği sunacak deniliyor ve geriye uyumlu olarak am2+ ve ddr2 desteğide belirtilmiş yani arzu eden anakartına göre istediği bellek tipini seçebilir bunun neresi ...lık anlamadım. Eğer ddr3 pahalı geliyorsa am2+ ve ddr2 kullanabilirsiniz bence her ikisine de destek vermesi ileride ddr3 fiyatlarınında düşeceğini farzedersek (genelde böyle olur) son kullanıcı açısından gayet esnek ve faydalı düşünülmüş.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
F/P oranı iyi olduktan sonra satar... Yeni Kumalar gelsin yeterki :)
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Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: ELeCtRiCkChi

F/P oranı iyi olduktan sonra satar... Yeni Kumalar gelsin yeterki :)

aynen
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CaSsErDoDo 10 yıl
çift çekirdek devi kapandı kapanacak bu hala hazırlıyor birşeyler
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sampiyon bilo 10 yıl
İntel 45nm'den sonra 32nm'ye geçecek.AMD 45nm'den sonra neye geçecek?
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: dodocan

çift çekirdek devi kapandı kapanacak bu hala hazırlıyor birşeyler


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575m 10 yıl
Bi türlü gelmedi şu çift çekirdekler.Umarım geç kalmazlar.
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