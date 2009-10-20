AMD: Daha fazlasını daha ucuza sunuyoruz!

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Athlon II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini bugün yaptığı resmi açıklama ile kullanıma sunan AMD, Intel'e kıyasla daha fazlasını daha ucuza sunduğunu iddia ediyor. Endüstride ilk defa 99$ seviyesinden dört çekirdekli işlemci satmaya başlayan AMD, Athlon II X4 620 işlemci ve 785G çipsetli bir anakart ile genel kullanıma yönelik pek çok ihtiyacın karşılanabileceği esnek, güçlü ve teknolojik üstünlükere sahip platform oluşturabileceğini rakip Intel cephesinde ise fiyat anlamında rakip olarak konumlandırılacak sistemin aynı özellikleri sunmayacağını ve performans olarak geride kalacağını iddia ediyor.

AMD hazırladığı dökümanda Athlon II X4 620 işlemci ve 785G çipsetli MSI 785GTM anakarta yaklaşık 170$ civarı bir fiyat ile sahip olunabileceğini ve bu sayede kullanıcıların dört çekirdekli işlemciye sahip, DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca GPGPU uygulamalarına yatkın bir sistem kurabileceğini belirtirken aynı fiyat seviyesinde Intel'in çift çekirdekli Core 2 Duo E7500 işlemcisi ve G41 yonga setli anakartının satın alınabileceğine vurgu yapıyor. Öte yandan AMD, kurulacak Intel sistemin daha zayıf oyun ve video performansı sunacağını ayrıca RAID 0,1 gibi farklı kurulum özellikleri sunmayacağını belirtiyor.