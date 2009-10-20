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AMD: Daha fazlasını daha ucuza sunuyoruz!

9 yıl
9,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Daha fazlasını daha ucuza sunuyoruz!
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Athlon II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini bugün yaptığı resmi açıklama ile kullanıma sunan AMD, Intel'e kıyasla daha fazlasını daha ucuza sunduğunu iddia ediyor. Endüstride ilk defa 99$ seviyesinden dört çekirdekli işlemci satmaya başlayan AMD, Athlon II X4 620 işlemci ve 785G çipsetli bir anakart ile genel kullanıma yönelik pek çok ihtiyacın karşılanabileceği esnek, güçlü ve teknolojik üstünlükere sahip platform oluşturabileceğini rakip Intel cephesinde ise fiyat anlamında rakip olarak konumlandırılacak sistemin aynı özellikleri sunmayacağını ve performans olarak geride kalacağını iddia ediyor.

AMD hazırladığı dökümanda Athlon II X4 620 işlemci ve 785G çipsetli MSI 785GTM anakarta yaklaşık 170$ civarı bir fiyat ile sahip olunabileceğini ve bu sayede kullanıcıların dört çekirdekli işlemciye sahip, DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca GPGPU uygulamalarına yatkın bir sistem kurabileceğini belirtirken aynı fiyat seviyesinde Intel'in çift çekirdekli Core 2 Duo E7500 işlemcisi ve G41 yonga setli anakartının satın alınabileceğine vurgu yapıyor. Öte yandan AMD, kurulacak Intel sistemin daha zayıf oyun ve video performansı sunacağını ayrıca RAID 0,1 gibi farklı kurulum özellikleri sunmayacağını belirtiyor.


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sertacaygun 9 yıl
Bazen en düşük fiyatlı kaslarda AMD anakart ve işlemci uyuymlluğu zor olabiliyor bulmak açısından.
Phenom 2 ve AThlon 2'lerle fiyat performans oranında, tüm fiyat aralıklarında lider oldu zaten AMD.
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peka 9 yıl
Fiyat performans dengesi cok önemli Sadece işlemciler için konuşuyoruz burda ama hala konuşulan bir olayı örnek vererek anlatmıyorum konu kaynamasın.İllaki pahalı olan ürününün performansı ona göre olcak diye kural yok.Zaman zaman hayal kırıklıkları yaşanıyor.Bence hesaplı orta seviye ürünleri alıp üst seviye ürünlerle yarıştırmak hem daha zevklı oluyor
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simplethinks 9 yıl
amd yi biliyoz reklama gerek yok
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iscanthere 9 yıl

simplethinks

amd yi biliyoz reklama gerek yok


tabi tabi..
hatta fazla biliyoz biraz bildiklerimizi unutalım


hala AMDye fazla ısınıyor diyenler var ya
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justbejust 9 yıl
şu reklam kokan açıklamalardan hiç hazzetmiyorum, maalesef amd-ati bu işin bokunu çıkardı. ürün zaten konuşuyor, sen sus be adam. şimdi patron olup boş konuşan asalak pazarlama departmanını kovmak vardı.
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Trecc11 9 yıl

justbejust

şu reklam kokan açıklamalardan hiç hazzetmiyorum, maalesef amd-ati bu işin bokunu çıkardı. ürün zaten konuşuyor, sen sus be adam. şimdi patron olup boş konuşan asalak pazarlama departmanını kovmak vardı.





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kudretx 9 yıl
Amd yi işte bu sebepten seviyorum,ne kadar para okadar performans..
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sabotaj1023 9 yıl
amd işlemciler içerisinde black edition çok iyi bir seri oldu devamı da geliyor amd olmasa intele soyulacaktık..
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buzulmavisi 9 yıl
bence arkadaslar pahılı=kalite denklemı yanlış ınsan bır dunya arastırma ve performan cızelgelerı hazırlıyoo evet amd ılk zamanlar bazı sorunlar yasadı lakın unutmamalıkı cogu teknolojınınde onculugunu yapmıstır ve cok ıyı ışlemcılerıde ıntele gore ıyı sevıyede satmısıtr ve unutmamalıkı ılk cok cekırdeklı ıslemcı mımarısınıde amd yapmıstırr
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HoLY.oNE 9 yıl
100dolar altı alınır anca amd den..

yoksa en iyi işlemcisi arkadasın dediği gibi i5 lerin en baz olanıyla yarısabiliyor anca..
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tokatli6061 9 yıl
fx57 1000 dolara satılırken kendisinden daha az prf. veren p4 ee'lerde 1000 dolardı. ayrıca bi zamanların kıralı x2 3800 300$ iken aynı prf. veren pentium D işlemci 600 dolardan fazlaydı. intel rekabeti hiçbizaman iplemi velhasılı
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Tolgá 9 yıl
i7 leri amd yapsaydı amd de satardı 1000 dolara...
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tahir40 9 yıl
Bu işler fiyat/performans olayıdır. Rakip yoksa fiyat yüksek kalır. Fx57nin rakibi yoktu. Aynı şekilde Athlon 3000+ işlemciler Pentium4'leri süründürüyordu. Yine fiyatları daha ucuzdu... Amd'yi tebrik etmek lazım,yoksa intel işlemcileri Pentium I-II-III zamanında olduğu gibi gömerdi servet fiyatına...
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Hobar 9 yıl
ucuza sattığını biliyoruz da. 150$ altı amd nin bütün işlemcileri intel denginden f/p yönünden iyi durumda. ve bunu bile bile intel almak(özellikle bütünleşik vga lı sistemlerde) aptallıktır. ama öte yandan amd nin en iyi işlemcisi bile i5 750 ile anca yarışabiliyor. 2006 da fx57 yi 1000$ a sattığı günleri hatırlıyorum. amd o zaman neden ucuz değildi?
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DHHarezmi 9 yıl

Hobar

ucuza sattığını biliyoruz da. 150$ altı amd nin bütün işlemcileri intel denginden f/p yönünden iyi durumda. ve bunu bile bile intel almak(özellikle bütünleşik vga lı sistemlerde) aptallıktır. ama öte yandan amd nin en iyi işlemcisi bile i5 750 ile anca yarışabiliyor. 2006 da fx57 yi 1000$ a sattığı günleri hatırlıyorum. amd o zaman neden ucuz değildi?


Ben 180$ a Ahlon 64 3200+ kutusuz almıştım hiç unutmam evlat acısı gibi birkaç hafta sonra yarı fiyatına inmişti...

Çok doğru söylüyorsun kim daha iyi yaparsa haliyle pahalıya satıyor.
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