AMD Deneb tasarımı için Revizyon 3 güncellemesine hazırlanıyor

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Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011 için hazırlamaya devam eden AMD'nin 2010 planları da netleşmeye devam ediyor. Son çeyrekte 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin ısıl güç tasarımı 125 Watt'a indirgenmiş yeni bir versiyonunu kullanıma sunması beklenen AMD, önümüzdeki yıl içerisinde Deneb tasarımı için yeni bir revizyon güncellemesi planlıyor.

AMD'nin daha düşük çalışma gerilimi ön görülen dolayısıyla daha düşük TDP tasarımına olanak tanıyan Phenom revizyon 3 güncellemesinin başta dizüstü bilgisayarlar için hazırlanacak dört çekirdekli mobil Phenom II X4 işlemcileri olmak üzere 3.6GHz'de çalışacak Phenom II X4 975 Black Edition gibi işlemcilerde kullanılması ön görülüyor.

Deneb tasarımı için planlanan revizyon 3 güncellemesinin, AMD'nin planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı veya erteleme yaşanmadığı takdirde önümüzdeki yılın ikinci çeyreği ile birlikte hazır olması bekleniyor. Yeni revizyonla birlikte Phenom II X4 serisi için saat hızını bir miktar daha arttırabileceği düşünülen AMD'nin 32nm'ye geçişi ise sene sonu veya 2011'i bulacak gibi görünüyor.