AMD Deneb tasarımı için Revizyon 3 güncellemesine hazırlanıyor

Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011 için hazırlamaya devam eden AMD'nin 2010 planları da netleşmeye devam ediyor. Son çeyrekte 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin ısıl güç tasarımı 125 Watt'a indirgenmiş yeni bir versiyonunu kullanıma sunması beklenen AMD, önümüzdeki yıl içerisinde Deneb tasarımı için yeni bir revizyon güncellemesi planlıyor.
AMD'nin daha düşük çalışma gerilimi ön görülen dolayısıyla daha düşük TDP tasarımına olanak tanıyan Phenom revizyon 3 güncellemesinin başta dizüstü bilgisayarlar için hazırlanacak dört çekirdekli mobil Phenom II X4 işlemcileri olmak üzere 3.6GHz'de çalışacak Phenom II X4 975 Black Edition gibi işlemcilerde kullanılması ön görülüyor.
Deneb tasarımı için planlanan revizyon 3 güncellemesinin, AMD'nin planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı veya erteleme yaşanmadığı takdirde önümüzdeki yılın ikinci çeyreği ile birlikte hazır olması bekleniyor. Yeni revizyonla birlikte Phenom II X4 serisi için saat hızını bir miktar daha arttırabileceği düşünülen AMD'nin 32nm'ye geçişi ise sene sonu veya 2011'i bulacak gibi görünüyor.
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Ben zaten eskisine göre dahada kötüledir demedim ki. Gecikiyorlar dedim ki gecikiyorlar bal gibi. Bkz: 2010 ilk çeyrek Intel Gulftown'ları satışa sunacak.
sorun psikolijik değil iki frmanın piyasaya farklı bakış açısı ile bakmaları.Amd hem vga hemde cpu tarafında en üst seviye işlemciler üretmeyeceklerini açıklamışlardı.AMD deadamlar, benim işlemcim xxx dolar öbürü yyy dolar benimki ondan daha ucuz ve öbür işlemcinin yaptığı tüm işlemleri cüzi farklarla yapabiliyorken daha çok para verip aldanmayın diyor. fark bu.İntel ise ben en iyiyim en iyiyi yaparım ve bunu alabilecek durumda olanlara satarım diyor.Zaten i920 den aşağısında amd intelle kapışıyor amacı i7 serisini devirmek değil f/p segmentini domine etmek.yani stratejisi bu 2 firmada bence güzel işlmeciler yapıyor.Elimde olsa core i7 920 sistem toplardım.şu an x3 720 be kullanıyorum