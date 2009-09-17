Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Deneb tasarımı için Revizyon 3 güncellemesine hazırlanıyor

9 yıl
7,2b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD Deneb tasarımı için Revizyon 3 güncellemesine hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011 için hazırlamaya devam eden AMD'nin 2010 planları da netleşmeye devam ediyor. Son çeyrekte 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin ısıl güç tasarımı 125 Watt'a indirgenmiş yeni bir versiyonunu kullanıma sunması beklenen AMD, önümüzdeki yıl içerisinde Deneb tasarımı için yeni bir revizyon güncellemesi planlıyor.

AMD'nin daha düşük çalışma gerilimi ön görülen dolayısıyla daha düşük TDP tasarımına olanak tanıyan Phenom revizyon 3 güncellemesinin başta dizüstü bilgisayarlar için hazırlanacak dört çekirdekli mobil Phenom II X4 işlemcileri olmak üzere 3.6GHz'de çalışacak Phenom II X4 975 Black Edition gibi işlemcilerde kullanılması ön görülüyor.

Deneb tasarımı için planlanan revizyon 3 güncellemesinin, AMD'nin planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı veya erteleme yaşanmadığı takdirde önümüzdeki yılın ikinci çeyreği ile birlikte hazır olması bekleniyor. Yeni revizyonla birlikte Phenom II X4 serisi için saat hızını bir miktar daha arttırabileceği düşünülen AMD'nin 32nm'ye geçişi ise sene sonu veya 2011'i bulacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IgorStravinsky 9 yıl
OverClocKing


Tolga*

32 nm için çok gecikiyorlar. Intel bu durumda 1 yıl önde oluyor AMD'den.


Hayır kesinlikle katılmıyorum. Eskiden AMD daha da gerideydi. Hatta Intel 45nm ye geçtikten baya sonra geçti. Ama şimdi daha Intel çıkartmadan AMD nin tarihi konuşulmaya başladı. Eğer AMD dedikleri gibi 2010 sonuna yetişebilirse çok geç sayılmaz.
Zira her sene giderek daha da yaklaşıyor gibime geliyor...

Ben zaten eskisine göre dahada kötüledir demedim ki. Gecikiyorlar dedim ki gecikiyorlar bal gibi. Bkz: 2010 ilk çeyrek Intel Gulftown'ları satışa sunacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lunwiz 9 yıl
AMD de sorun psikolojik. Cok acik sekilde AMD nin core i7 lere rakip bir islemcisi yok ve bu da potansiyel alicilarda yavas islemci niye alayim algisi uyandiriyor. Halbuki AMD sattigi islemcilerin fiyatlari kendi muadil performanstaki Intel lerden cok daha ucuz. Hem de cok ciddi platform avantaji ile geliyor. Yani uc asagi bes yukari biliyoruz ki am3 bir anakart alsak bu anakarta nerdeyse tum AMD islemcileri uyumlu ve gelecek bir kac yil icinde cikacak islemcilerde yine bu platformda calisabilecek. AMD eger f/p ye oynayamaya devam edecekse bu platform avantajini daha iyi insanlara anlatmasi gerekiyor. Sunucu kisminda bence kisman bu konuda basarili oldular gibi. Orada da Opteronlar, Xeon lara karsi cok ciddi bir platform avantajina sahipler ve bunu AMD tanitimlarinda reklamlarinda one cikariyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comanchee 9 yıl

lunwiz

AMD de sorun psikolojik. Cok acik sekilde AMD nin core i7 lere rakip bir islemcisi yok ve bu da potansiyel alicilarda yavas islemci niye alayim algisi uyandiriyor. Halbuki AMD sattigi islemcilerin fiyatlari kendi muadil performanstaki Intel lerden cok daha ucuz. Hem de cok ciddi platform avantaji ile geliyor. Yani uc asagi bes yukari biliyoruz ki am3 bir anakart alsak bu anakarta nerdeyse tum AMD islemcileri uyumlu ve gelecek bir kac yil icinde cikacak islemcilerde yine bu platformda calisabilecek. AMD eger f/p ye oynayamaya devam edecekse bu platform avantajini daha iyi insanlara anlatmasi gerekiyor. Sunucu kisminda bence kisman bu konuda basarili oldular gibi. Orada da Opteronlar, Xeon lara karsi cok ciddi bir platform avantajina sahipler ve bunu AMD tanitimlarinda reklamlarinda one cikariyor.



sorun psikolijik değil iki frmanın piyasaya farklı bakış açısı ile bakmaları.Amd hem vga hemde cpu tarafında en üst seviye işlemciler üretmeyeceklerini açıklamışlardı.AMD deadamlar, benim işlemcim xxx dolar öbürü yyy dolar benimki ondan daha ucuz ve öbür işlemcinin yaptığı tüm işlemleri cüzi farklarla yapabiliyorken daha çok para verip aldanmayın diyor. fark bu.İntel ise ben en iyiyim en iyiyi yaparım ve bunu alabilecek durumda olanlara satarım diyor.Zaten i920 den aşağısında amd intelle kapışıyor amacı i7 serisini devirmek değil f/p segmentini domine etmek.yani stratejisi bu 2 firmada bence güzel işlmeciler yapıyor.Elimde olsa core i7 920 sistem toplardım.şu an x3 720 be kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lunwiz 9 yıl
AMD de sorun psikolojik. Cok acik sekilde AMD nin core i7 lere rakip bir islemcisi yok ve bu da potansiyel alicilarda yavas islemci niye alayim algisi uyandiriyor. Halbuki AMD sattigi islemcilerin fiyatlari kendi muadil performanstaki Intel lerden cok daha ucuz. Hem de cok ciddi platform avantaji ile geliyor. Yani uc asagi bes yukari biliyoruz ki am3 bir anakart alsak bu anakarta nerdeyse tum AMD islemcileri uyumlu ve gelecek bir kac yil icinde cikacak islemcilerde yine bu platformda calisabilecek. AMD eger f/p ye oynayamaya devam edecekse bu platform avantajini daha iyi insanlara anlatmasi gerekiyor. Sunucu kisminda bence kisman bu konuda basarili oldular gibi. Orada da Opteronlar, Xeon lara karsi cok ciddi bir platform avantajina sahipler ve bunu AMD tanitimlarinda reklamlarinda one cikariyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
2009'da işleri açılmaya başladı AMD'nin. 2010 ve 2011'den korkuyorum açıkçası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
32 nm için çok gecikiyorlar. Intel bu durumda 1 yıl önde oluyor AMD'den.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 9 yıl
umarım verim artışı da olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7181 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, amd ve
2 etiket daha revizyon İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim