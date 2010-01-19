AMD: Dünyanın en büyük ikinci fabrikasız yonga firması

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Yeniden yapılanma çerçevesinde üretim tesislerini ATIC firmasıyla birlikte kurduğu GlobalFoundries'e devredek üretim ayağından çekilen ve tasarım çalışmalarına yoğunlaşan AMD, piyasa analizleri yapan IC Insights firmasının 2009 raporuna göre, dünyanın en büyük ikinci fabrikasız yonga firması. 2009 yılında 5.2 milyar dolarlık satış gerçekleştiren AMD, fabrikasız yarıiletken firmaları listesinde ilk kez yer alırken, listenin zirvesinde ise akıllı telefonlar için geliştirdiği Snapdragon platformuyla tanınan ve yılı 6.5 milyar dolarlık satışla kapatan Qualcomm firmasının bulunduğunu görüyoruz.

AMD'nin ikinci sırada yer aldığı listede Nvidia'nın ise 5. sırada olduğunu görüyoruz. Yonga üretimini TSMC araclığıyla gerçekleştiren Nvidia'nın, 2009 yılını bir önceki döneme göre %14 kayıp anlamına gelen 3.1 milyar dolarlık gelirle kapattığı belirtiliyor. Bu arada IC Insights tarafından hazırlanan rapora göre Nvidia, fabrikasız yonga firmaları sıralamasında pozisyon kaybetmeye devam ediyor. 2007 yılında ikinci, 2008 yılında ise listenin üçüncü sırasında yer alan Nvidia'nın 2009 yılında iki sıra daha kaybettiği ve Broadcom ile MediaTek firmalarını takiben listenin beşinci sırasında yer aldığı açıklandı.