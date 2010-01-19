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AMD: Dünyanın en büyük ikinci fabrikasız yonga firması

9 yıl
20,3b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Dünyanın en büyük ikinci fabrikasız yonga firması
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Yeniden yapılanma çerçevesinde üretim tesislerini ATIC firmasıyla birlikte kurduğu GlobalFoundries'e devredek üretim ayağından çekilen ve tasarım çalışmalarına yoğunlaşan AMD, piyasa analizleri yapan IC Insights firmasının 2009 raporuna göre, dünyanın en büyük ikinci fabrikasız yonga firması. 2009 yılında 5.2 milyar dolarlık satış gerçekleştiren AMD, fabrikasız yarıiletken firmaları listesinde ilk kez yer alırken, listenin zirvesinde ise akıllı telefonlar için geliştirdiği Snapdragon platformuyla tanınan ve yılı 6.5 milyar dolarlık satışla kapatan Qualcomm firmasının bulunduğunu görüyoruz.

AMD'nin ikinci sırada yer aldığı listede Nvidia'nın ise 5. sırada olduğunu görüyoruz. Yonga üretimini TSMC araclığıyla gerçekleştiren Nvidia'nın, 2009 yılını bir önceki döneme göre %14 kayıp anlamına gelen 3.1 milyar dolarlık gelirle kapattığı belirtiliyor. Bu arada IC Insights tarafından hazırlanan rapora göre Nvidia, fabrikasız yonga firmaları sıralamasında pozisyon kaybetmeye devam ediyor. 2007 yılında ikinci, 2008 yılında ise listenin üçüncü sırasında yer alan Nvidia'nın 2009 yılında iki sıra daha kaybettiği ve Broadcom ile MediaTek firmalarını takiben listenin beşinci sırasında yer aldığı açıklandı.


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karayulun 5 yıl
bir gün amd'nin çin'li ya da tayvanlı olması kaçınılmaz.
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Executor Arhentir 5 yıl
3 senelik konuyu hortlatmışsın
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cihandark 9 yıl
Bazı arkadaşlar gerçekten boş konuşuyorlar ben amd kendisi yapsa daha ucuza mal eder ve olaya daha yakın olur diyorum yapılan yorum ''amd yapsa harcama yapmayacakmı'' oluyor :P şimdi fırıncı ekmeği 1 liraya mal etse bakkala 1 lirayamı satacak üzerine kar koyacak elbette olay bu amd yapsa 1'e mal edecekse başkasına yaptırıyorsa 2'ye maledecek olay bu kadar basit :)
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desert_rain 9 yıl

cihandark

Bazı arkadaşlar gerçekten boş konuşuyorlar ben amd kendisi yapsa daha ucuza mal eder ve olaya daha yakın olur diyorum yapılan yorum ''amd yapsa harcama yapmayacakmı'' oluyor :P şimdi fırıncı ekmeği 1 liraya mal etse bakkala 1 lirayamı satacak üzerine kar koyacak elbette olay bu amd yapsa 1'e mal edecekse başkasına yaptırıyorsa 2'ye maledecek olay bu kadar basit :)


unuttuğun nota ise TMSC gibi dokum fabrikalarının birden fazla firma ile çalışıp maliyeti düşürmesi. Adam 40nm için üretim sağlanacak bandı geliştirip kurmak diyelim ki 1 milyar dolar olsun. şimdi AMD de 40nm ekran kartlarından 4 milyon tane satacak olsun. adam 4 milyon karttan 1 milyarı çıkarmalı. TMSC 1 milyara kurmuş olsun. AMD 4 milyon satacak mı evet, NVIDIA 6 milyon satacak mı evet, qualcom 10 milyon satacak mı evet. bu durumda 1 milar dolar 20 milyon yongadan çıkartılır. bu da maliyeti azaltır. Bu nedenle dökümü kendileri yapmaktan vazgeçiyor artık firmalar.

verdiğin örneğe dönersek. Sen ekmek yapacaksın, fırını yakman için 3 birim tahta, ekmeği pişirmen içinde 2 tane oduna ihtiyarcın var, iki ekmek için min sıcaklığı 2 odun ile elde ediyorsun ancak 2 tane ekmek'e ihtiyarcın var, iki ekmekten sonra odunlar boş yanıyor ve 3 birimlik te yakma maliyetin var.Fırın ise 3 birim tahta ile yakıp 2 odunla 15 tane ekmek pişiriyor olsun. hangisi karlı? Bakıyorsun fırıncı 2 ekmegi senin maliyete satıyor. bu durumda zamandan kazanmak için fırını kullanmaz mısın? Fırıncı da boylece parasını kazanmış olur, sen de zamandan kazanmış olursun. Alın verin ekonomiye can verin misali oldu bu :) neyse bu kadar basit degil çok iyi okullardan mesun iş analistleri ekonomistler ıvır zıvır çalışıyor bu firmalarda. burda atıp tutmayalım.
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CoreXXX 9 yıl
fabrikası olmuş olmamış beni pek bağlamaz. ben firmanın başarısına bakarı eğer fabrikaları satıp kâra geçtiyse demekki başarılı, aksinide kimse iddia edemez
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar burada saçma bi tartışma var amd fabriakalarını satmadı fabrikalarına ortak aldı hala globalfoundries in büyük ortağı. amd yeterince işlemci üretemediği için yani pazarın %87 sini intel aldığı için fabrikanın kapasitesini kullanamadığı için fabrikadaki geliştirmelerin yükü sırtında bir kambur oluyordu. ayrıca her yeni process bir öncekinden dahada maliyetli olmaya başladı adamlarda kapasiteyi doldurmak için başka chip tasarım firmalarının chiplerini üretmek istediler ama amd olarak bunu üretemeyeceği için (intelle olan sözleşmeden kaynaklı bi durum galiba) fabrikaları parası olan bir ortakla (ATIC) kendi bünyesinden ayırdı. bu durumda şu anda halen globalfoundries in en büyük müşterisi amd dir. şu an halihazırda çalışan tek üretim tesisleride sadece amd için üretim yapmaktadır.( son olarak atıc in satın alıp globalfoundiries bünyesine kattığı fibrikalarda farklı chipler üretiyor ama hala en büyük müşteri amd) amd fabrikaların ayırmasaydı büyük ihtimalle şu sıralar ya can çekişiyor yada batmış ve satılmış olurdu. o yüzden amd nin kesinlikle bu konuda üzüldüğünü sanmıyorum.
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GrkmAdr 9 yıl
Dostum teknoloji islerinde her firmanin hemen hemen her seyini baska firmalar ustlenir. Baskasina bagimli diye bir sey yok. Zaten uretim zinciri var bu zincirin icindeki en ufak bir aksaklik her seyi etkiler. Nvidia yaptirmiyor mu baskasina sanki ? Ne alaka yani. AMD'ye calisan butun fabrikalarin bir anda elektrigini kesmen lazim islerin dedigin kadar ciddi boyutta aksamasi icin. Baskasina yaptirmak maliyet dusuruyor ve riski azaltiyor ayrica anlasma detaylarini bilsek kendilerini ne derece garanti altina almis olduklarini da net bicimde gormus oluruz. Bu firmalar dev firmalar kucukleri tek lokmada yutarlar. Merak etme yani kolay kolay riske girecek anlasma yapmazlar.
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cbenlidayi 9 yıl
''kendisi tasarladıktan sonra başkasına yaptırır'' diye arkadaşlara şunu söylemek istiyorum başkasına yaptıran başkasına bağımlı demektir ayrıca bu başkaları bir ücret taleb ediyordur herhalde amd'den babasının hayrına yaptığını sanmıyorum amd üretimide kendisi yapsa üretim sürecindeki sıkıntıları ve sorunları görerek geliştirme sürecinde kendisine katkıda bulunmuş olur"
arkadaşım tabiki babasının hayrına yapmıcak ama kendide üretse başkasınada yaptırsa bu işin bir maliyeti var fabrikanın güncellenmesi var 40nm den 28 nm geçicelecek mesela oda yatırım istiyor tesisin giderleri falan filan yani her türlü masrafını ödicek ama başka firmaya yaptırırsa sözleşme geregi tazminat falan filan alabilir zararını karşılar en azından elini taşın altına koyan kendi olmaz. birde başkasına bagımlı olucak diyorsunn arkadaşım bu tür şirketler her zaman bir birine bagımlıdır bütün üretimi kendin gerçekleştiremezsin . psp yapıcaksın işlemcisin kendin üret ekranın kendin üret anakartını kendin umd sini kendin sony bile o işin altından kalkamıyor ekranı sharpa işlemcisini falan başka firmaya yaptırıryor ama ne diyor markayı basıyor sony diye işte bu işler böyle yürür.
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
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ssonerb 9 yıl
Qualcomm un bu kadar kar getiren üst düzey bir firma oldugunuda öğrenmiş oldum.geleceğin yapı taşı mimarisinin baş rol oyuncuları, bu işte para var :D
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sendomi 9 yıl
amd'nin 2-3 sene içinde neler yaptığını görürsünüz,değişim içinde ve çok iyi yoldalar
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cihandark 9 yıl
''kendisi tasarladıktan sonra başkasına yaptırır'' diye arkadaşlara şunu söylemek istiyorum başkasına yaptıran başkasına bağımlı demektir ayrıca bu başkaları bir ücret taleb ediyordur herhalde amd'den babasının hayrına yaptığını sanmıyorum amd üretimide kendisi yapsa üretim sürecindeki sıkıntıları ve sorunları görerek geliştirme sürecinde kendisine katkıda bulunmuş olur
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