AMD: Dünyanın en büyük ikinci fabrikasız yonga firması

Yeniden yapılanma çerçevesinde üretim tesislerini ATIC firmasıyla birlikte kurduğu GlobalFoundries'e devredek üretim ayağından çekilen ve tasarım çalışmalarına yoğunlaşan AMD, piyasa analizleri yapan IC Insights firmasının 2009 raporuna göre, dünyanın en büyük ikinci fabrikasız yonga firması. 2009 yılında 5.2 milyar dolarlık satış gerçekleştiren AMD, fabrikasız yarıiletken firmaları listesinde ilk kez yer alırken, listenin zirvesinde ise akıllı telefonlar için geliştirdiği Snapdragon platformuyla tanınan ve yılı 6.5 milyar dolarlık satışla kapatan Qualcomm firmasının bulunduğunu görüyoruz.
AMD'nin ikinci sırada yer aldığı listede Nvidia'nın ise 5. sırada olduğunu görüyoruz. Yonga üretimini TSMC araclığıyla gerçekleştiren Nvidia'nın, 2009 yılını bir önceki döneme göre %14 kayıp anlamına gelen 3.1 milyar dolarlık gelirle kapattığı belirtiliyor. Bu arada IC Insights tarafından hazırlanan rapora göre Nvidia, fabrikasız yonga firmaları sıralamasında pozisyon kaybetmeye devam ediyor. 2007 yılında ikinci, 2008 yılında ise listenin üçüncü sırasında yer alan Nvidia'nın 2009 yılında iki sıra daha kaybettiği ve Broadcom ile MediaTek firmalarını takiben listenin beşinci sırasında yer aldığı açıklandı.
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unuttuğun nota ise TMSC gibi dokum fabrikalarının birden fazla firma ile çalışıp maliyeti düşürmesi. Adam 40nm için üretim sağlanacak bandı geliştirip kurmak diyelim ki 1 milyar dolar olsun. şimdi AMD de 40nm ekran kartlarından 4 milyon tane satacak olsun. adam 4 milyon karttan 1 milyarı çıkarmalı. TMSC 1 milyara kurmuş olsun. AMD 4 milyon satacak mı evet, NVIDIA 6 milyon satacak mı evet, qualcom 10 milyon satacak mı evet. bu durumda 1 milar dolar 20 milyon yongadan çıkartılır. bu da maliyeti azaltır. Bu nedenle dökümü kendileri yapmaktan vazgeçiyor artık firmalar.
verdiğin örneğe dönersek. Sen ekmek yapacaksın, fırını yakman için 3 birim tahta, ekmeği pişirmen içinde 2 tane oduna ihtiyarcın var, iki ekmek için min sıcaklığı 2 odun ile elde ediyorsun ancak 2 tane ekmek'e ihtiyarcın var, iki ekmekten sonra odunlar boş yanıyor ve 3 birimlik te yakma maliyetin var.Fırın ise 3 birim tahta ile yakıp 2 odunla 15 tane ekmek pişiriyor olsun. hangisi karlı? Bakıyorsun fırıncı 2 ekmegi senin maliyete satıyor. bu durumda zamandan kazanmak için fırını kullanmaz mısın? Fırıncı da boylece parasını kazanmış olur, sen de zamandan kazanmış olursun. Alın verin ekonomiye can verin misali oldu bu :) neyse bu kadar basit degil çok iyi okullardan mesun iş analistleri ekonomistler ıvır zıvır çalışıyor bu firmalarda. burda atıp tutmayalım.
arkadaşım tabiki babasının hayrına yapmıcak ama kendide üretse başkasınada yaptırsa bu işin bir maliyeti var fabrikanın güncellenmesi var 40nm den 28 nm geçicelecek mesela oda yatırım istiyor tesisin giderleri falan filan yani her türlü masrafını ödicek ama başka firmaya yaptırırsa sözleşme geregi tazminat falan filan alabilir zararını karşılar en azından elini taşın altına koyan kendi olmaz. birde başkasına bagımlı olucak diyorsunn arkadaşım bu tür şirketler her zaman bir birine bagımlıdır bütün üretimi kendin gerçekleştiremezsin . psp yapıcaksın işlemcisin kendin üret ekranın kendin üret anakartını kendin umd sini kendin sony bile o işin altından kalkamıyor ekranı sharpa işlemcisini falan başka firmaya yaptırıryor ama ne diyor markayı basıyor sony diye işte bu işler böyle yürür.