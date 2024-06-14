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Tam Boyutta Gör Görünüşe göre dünyanın en büyük en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC’nin 3nm bantları, Nvidia, Apple, AMD ve Qualcomm’u besleyecek kadar hızlı dönmüyor. 3nm arzının sınırlara ulaşıyor olması yapay zeka yongalarını üretenleri fiyat artışı yapmaya zorluyor. Üretim, yapay zeka için çalışırken tüketici sınıfı ve kurumsal çiplerde de fiyat artışı yaşanabilir.

TSMC yetişemiyor

Yapay zeka endüstrisi kısa ve orta vadede yavaşlama beklentisi olmadan büyümeye devam ediyor. Sektörün üretim ayağının büyük kısmından sorumlu olan TSMC ise kapısında kuyruklar görüyor. Apple, Qualcomm, Nvidia ve AMD gibi müşteriler, kendi çip ürünleri için Tayvan devine güveniyor.

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Aktarılanlara göre TSMC’nin 3nm arzı halihazırda saydığımızı dört büyük teknoloji devi tarafından rezerve edilmiş durumda. Bu rezervasyonun ise 2026 yılına kadar uzandığı belirtiliyor. Bu, TSMC’nin geçen yılan göre 3nm üretim kapasitesini üç katına çıkarmasına rağmen yaşanıyor. Nvidia ve AMD, TSMC’nin GPU’lar için uygun olan 3nm sürecini doldururken Apple ve Qualcomm ise mobil için N3P süreçlerini kapatıyor.

TSMC için şimdilik üretim bazlı bir fiyat artışı bilgisi bulunmuyor ancak arzın kısıtlı olması nedeniyle yonga tasarım şirketlerinin ürünlerinin fiyatlarına bunu yansıtabileceği söyleniyor. TSMC ise 5nm üretim hatlarının bazıları 3nm’ye terfi ederek aylık 180 bin adetlik yonga plakası üretimine ulaşmayı hedefliyor. Firma paketleme teknolojilerinde de kapasiteyi sürekli artırmaya çalışıyor.

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TSMC’nin 3nm üretim kapasitesi yapay zekaya yetmiyor