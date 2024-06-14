TSMC’nin 3nm üretim kapasitesi yapay zekaya yetmiyor

TSMC yetişemiyor
Yapay zeka endüstrisi kısa ve orta vadede yavaşlama beklentisi olmadan büyümeye devam ediyor. Sektörün üretim ayağının büyük kısmından sorumlu olan TSMC ise kapısında kuyruklar görüyor. Apple, Qualcomm, Nvidia ve AMD gibi müşteriler, kendi çip ürünleri için Tayvan devine güveniyor.
Aktarılanlara göre TSMC’nin 3nm arzı halihazırda saydığımızı dört büyük teknoloji devi tarafından rezerve edilmiş durumda. Bu rezervasyonun ise 2026 yılına kadar uzandığı belirtiliyor. Bu, TSMC’nin geçen yılan göre 3nm üretim kapasitesini üç katına çıkarmasına rağmen yaşanıyor. Nvidia ve AMD, TSMC’nin GPU’lar için uygun olan 3nm sürecini doldururken Apple ve Qualcomm ise mobil için N3P süreçlerini kapatıyor.
TSMC için şimdilik üretim bazlı bir fiyat artışı bilgisi bulunmuyor ancak arzın kısıtlı olması nedeniyle yonga tasarım şirketlerinin ürünlerinin fiyatlarına bunu yansıtabileceği söyleniyor. TSMC ise 5nm üretim hatlarının bazıları 3nm’ye terfi ederek aylık 180 bin adetlik yonga plakası üretimine ulaşmayı hedefliyor. Firma paketleme teknolojilerinde de kapasiteyi sürekli artırmaya çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.