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    Anlık Bildirim

    TSMC’nin 3nm üretim kapasitesi yapay zekaya yetmiyor

    Dünyanın en büyük en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC’nin 3nm üretim kapasitesi yetmiyor. Nvidia, Apple, AMD ve Qualcomm ise fiyat artışlarını değerlendiriyor.
    TSMC’nin 3nm üretim kapasitesi yapay zekaya yetmiyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre dünyanın en büyük en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC’nin 3nm bantları, Nvidia, Apple, AMD ve Qualcomm’u besleyecek kadar hızlı dönmüyor. 3nm arzının sınırlara ulaşıyor olması yapay zeka yongalarını üretenleri fiyat artışı yapmaya zorluyor. Üretim, yapay zeka için çalışırken tüketici sınıfı ve kurumsal çiplerde de fiyat artışı yaşanabilir.

    TSMC yetişemiyor

    Yapay zeka endüstrisi kısa ve orta vadede yavaşlama beklentisi olmadan büyümeye devam ediyor. Sektörün üretim ayağının büyük kısmından sorumlu olan TSMC ise kapısında kuyruklar görüyor. Apple, Qualcomm, Nvidia ve AMD gibi müşteriler, kendi çip ürünleri için Tayvan devine güveniyor.

    Aktarılanlara göre TSMC’nin 3nm arzı halihazırda saydığımızı dört büyük teknoloji devi tarafından rezerve edilmiş durumda. Bu rezervasyonun ise 2026 yılına kadar uzandığı belirtiliyor. Bu, TSMC’nin geçen yılan göre 3nm üretim kapasitesini üç katına çıkarmasına rağmen yaşanıyor. Nvidia ve AMD, TSMC’nin GPU’lar için uygun olan 3nm sürecini doldururken Apple ve Qualcomm ise mobil için N3P süreçlerini kapatıyor.

    TSMC için şimdilik üretim bazlı bir fiyat artışı bilgisi bulunmuyor ancak arzın kısıtlı olması nedeniyle yonga tasarım şirketlerinin ürünlerinin fiyatlarına bunu yansıtabileceği söyleniyor. TSMC ise 5nm üretim hatlarının bazıları 3nm’ye terfi ederek aylık 180 bin adetlik yonga plakası üretimine ulaşmayı hedefliyor. Firma paketleme teknolojilerinde de kapasiteyi sürekli artırmaya çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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