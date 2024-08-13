Nvidia ve MediaTek’in Arm tabanlı çipi yakında çıkıyor: Hedef Intel, AMD ve Qualcomm

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Tam Boyutta Gör MediaTek ve Nvidia’nın yapay zeka PC işlemcisi için ortaklık kurduğu bir süredir dillendiriliyor. Her iki firmanın da giderek büyüyen bu segmentte söz sahibi olmak istediği biliniyor. Ve şimdi yeni gelen bilgilere göre MediaTek ve Nvidia’nın Arm tabanlı yapay zeka çipinin 2025 yılında duyurulması bekleniyor.

Yeni çip 2025'te

Yeni bir rapora göre MediaTek'in yaklaşmakta olan yapay zeka bilgisayar işlemcisi 2025’in ilk yarısında piyasaya çıkacak. Performans noktasında ise Qualcomm'un Snapdragon X Elite serisiyle kafa kafaya geleceğini iddia ediliyor. MediaTek’in bu işlemciyi TSMC’nin 3nm üretim sürecinde şekillendireceği aktarılırken Nvidia’nın ise beklendiği gibi çipin grafik alanında boy göstereceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yaklaşmakta olan çipin entegre GPU’da güçlü olması bekleniyor.

MediaTek artık mobil tarafta çipler geliştirme konusunda olgunlaşmış ve optimum performansı bulmakta ustalaşmış durumda. Son çiplerinde verimlilik tarafında da firmanın elini güçlendirdiği görülüyor. Dolayısıyla Nvidia ortaklığıyla çıkacak yeni çip için beklentiler büyük.

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Bununla birlikte çipin şu anda tasarım aşamasında olduğu, doğrulama ve örneklemenin önümüzdeki çeyrekte yapılmasının beklendiği söyleniyor. Bu durumda 2025’te bir duyurunun yapılması olası. İlginç bir şekilde MediaTek ve Nvidia bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Yapay zeka bilgisayar pazarlarının önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde büyümesi bekleniyor. Intel ve AMD kendi çözümlerini sundu, Qualcomm dizüstlerinde pahalı da olsa yerini aldı.

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Nvidia ve MediaTek’in Arm tabanlı çipi yakında çıkıyor