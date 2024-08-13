Nvidia ve MediaTek’in Arm tabanlı çipi yakında çıkıyor: Hedef Intel, AMD ve Qualcomm

Yeni çip 2025'te
Yeni bir rapora göre MediaTek'in yaklaşmakta olan yapay zeka bilgisayar işlemcisi 2025’in ilk yarısında piyasaya çıkacak. Performans noktasında ise Qualcomm'un Snapdragon X Elite serisiyle kafa kafaya geleceğini iddia ediliyor. MediaTek’in bu işlemciyi TSMC’nin 3nm üretim sürecinde şekillendireceği aktarılırken Nvidia’nın ise beklendiği gibi çipin grafik alanında boy göstereceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yaklaşmakta olan çipin entegre GPU’da güçlü olması bekleniyor.
MediaTek artık mobil tarafta çipler geliştirme konusunda olgunlaşmış ve optimum performansı bulmakta ustalaşmış durumda. Son çiplerinde verimlilik tarafında da firmanın elini güçlendirdiği görülüyor. Dolayısıyla Nvidia ortaklığıyla çıkacak yeni çip için beklentiler büyük.
Bununla birlikte çipin şu anda tasarım aşamasında olduğu, doğrulama ve örneklemenin önümüzdeki çeyrekte yapılmasının beklendiği söyleniyor. Bu durumda 2025’te bir duyurunun yapılması olası. İlginç bir şekilde MediaTek ve Nvidia bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Yapay zeka bilgisayar pazarlarının önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde büyümesi bekleniyor. Intel ve AMD kendi çözümlerini sundu, Qualcomm dizüstlerinde pahalı da olsa yerini aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.