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    Anlık Bildirim

    Nvidia ve MediaTek’in Arm tabanlı çipi yakında çıkıyor: Hedef Intel, AMD ve Qualcomm

    Nvidia ve MediaTek’in Arm tabanlı yapay zeka çipinin Intel, AMD ve Qualcomm ile rekabet edeceği belirtiliyor. Arm tabanlı çipin ise 2025’in ilk yarısında duyurulması bekleniyor.
    Nvidia ve MediaTek’in Arm tabanlı çipi yakında çıkıyor Tam Boyutta Gör
    MediaTek ve Nvidia’nın yapay zeka PC işlemcisi için ortaklık kurduğu bir süredir dillendiriliyor. Her iki firmanın da giderek büyüyen bu segmentte söz sahibi olmak istediği biliniyor. Ve şimdi yeni gelen bilgilere göre MediaTek ve Nvidia’nın Arm tabanlı yapay zeka çipinin 2025 yılında duyurulması bekleniyor.

    Yeni çip 2025'te

    Yeni bir rapora göre MediaTek'in yaklaşmakta olan yapay zeka bilgisayar işlemcisi 2025’in ilk yarısında piyasaya çıkacak. Performans noktasında ise Qualcomm'un Snapdragon X Elite serisiyle kafa kafaya geleceğini iddia ediliyor. MediaTek’in bu işlemciyi TSMC’nin 3nm üretim sürecinde şekillendireceği aktarılırken Nvidia’nın ise beklendiği gibi çipin grafik alanında boy göstereceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yaklaşmakta olan çipin entegre GPU’da güçlü olması bekleniyor.

    MediaTek artık mobil tarafta çipler geliştirme konusunda olgunlaşmış ve optimum performansı bulmakta ustalaşmış durumda. Son çiplerinde verimlilik tarafında da firmanın elini güçlendirdiği görülüyor. Dolayısıyla Nvidia ortaklığıyla çıkacak yeni çip için beklentiler büyük.

    Bununla birlikte çipin şu anda tasarım aşamasında olduğu, doğrulama ve örneklemenin önümüzdeki çeyrekte yapılmasının beklendiği söyleniyor. Bu durumda 2025’te bir duyurunun yapılması olası. İlginç bir şekilde MediaTek ve Nvidia bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Yapay zeka bilgisayar pazarlarının önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde büyümesi bekleniyor. Intel ve AMD kendi çözümlerini sundu, Qualcomm dizüstlerinde pahalı da olsa yerini aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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