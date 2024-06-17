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    Anlık Bildirim

    TSMC, üretim teknolojilerine zam yapacak: Fiyatlar artabilir

    Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi olan TSMC’nin önümüzdeki yıl 3nm üretim maliyetlerinde ve gelişmiş paketleme teknolojilerinde zam yapacağı iddia ediliyor.
    TSMC, üretim teknolojilerine zam yapacak: Fiyatlar artabilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi olan TSMC’nin önümüzdeki yıl için bir zam hazırlığında olduğu bildiriliyor. TSMC’nin birkaç gün önce 3nm üretim kapasitesinin yapay zeka talebine yetişemediği iddia edilmişti. Yeni rapor görünüşe göre bu bilgiye dayanıyor. Talebe yetişemeyen TSMC’nin ise üretim süreçlerinde maliyet artışı yapacağı ve bunun da sektör genelinde bir fiyat artışıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor.

    TSMC zam yapabilir

    TSMC, 3nm arzında inanılmaz bir taleple karşı karşıya. AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm ve hatta Intel bile firmanın müşterileri arasında bulunuyor. Hem yapay zeka ürünleri hem de tüketici ürünleri firmanın 3nm süreçleriyle inşa ediliyor. Aktarılanlara göre TSMC’nin üretim kapasitesi 2026’ya kadar şimdiden dolmuş durumda.

    Bu bağlamda yayınlanan yeni bir rapor TSMC'nin 3nm üzerinde bir fiyat ayarlaması yaparak en az yüzde 5’lik bir artışa gideceği söyleniyor. Bunun yanında özellikle yapay zeka GPU’ları ve ürünlerinde kullanılan gelişmiş paketleme teknolojisi CoWoS için de yüzde 20’ye varan bir fiyat artışı yaşanabilir.

    Öte yandan TSMC her iki üretim banında da kapasiteyi artırmaya çalışıyor. Bazı olgun üretim süreçleri 3nm sürecine kaydırılırken paketleme tesisleri de devreye alınıyor. Firmanın ABD başta olmak üzere yeni tesis kurulumları da sürüyor. Firmanın 2024 yılının 3. çeyreğinde, aylık CoWoS üretim kapasitesinin ayda 17.000 parçadan 33.000 parçaya çıkması bekleniyor ki bu da üretim kapasitesinde iki katına yakın bir artış anlamına geliyor.

    Öte yandan rapor, sadece 3nm ve CoWoS özelinde değil, diğer paketleme ve üretim süreçlerinde de fiyat ayarlamasından bahsediyor. Yapay zeka için 3nm’ye ek olarak 4nm ve 5nm süreçleri de yoğun talep görüyor. Aynı zamanda gelişmiş paketleme üretim kapasitesindeki eksikliğin 600.000'den fazla parçanın üretilmesinin beklendiği 2025 yılına kadar devam edeceği söyleniyor. Fiyat artışlarıyla birlikte hem tüketicilere yönelik hem de veri merkezlerine yönelik çiplerde bir fiyat artışı yaşanması olası.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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