AMD Fine Wine gerçekten işe yarıyor mu? Doom Eternal testinde HD 7970 GTX 680’den %124 hızlı

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AMD GCN mimarili kartlarını piyasaya sürdükten sonra FineWine teknolojisini duyurdu. Buna göre eski kartlar zamanla aynı mimari üzerinde ilerleneceği için yeni kartların aldığı optimizasyonları alacak ve zamanla performansları iyileşecekti. Aradan yıllar geçti. AMD RDNA’ya geçti. Peki firma sözünü tutabildi mi?

Bu sorunun cevabı bir çok oyunla öğrenilebilir. Nitekim çoğu oyunda AMD’nin zamanında geride kalan kartları rakiplerinin ilerisine geçmiş durumda. Bununla birlikte Vulkan ve DirectX 12API’sini temel alan yapımlar bu tablonun daha net olduğu oyunlar.

Birkaç gün önce indirmeye sunulan Doom Eternal da bunlardan birisi. Techspot/HardwareUnboxed’ın yaptığı geniş kapsamlı test de bu konuya ışık tutuyor. Burada oyuna yönelik özel sürücüler yayınlansa da gerek oyundaki hatalar gerekse de sürücü kanadında yapılabilecek geliştirmelerin olduğunu hatırlatalım. Yine de test sonuçları dikkate değer.

HD 7970 GHz Edition: Eskidikçe hızlanan kart

HD 7970 GHz Edition çıkış yaptığı dönemde kendisi gibi 500 dolarlık etikete sahip GTX 680’in gerisinde bulunuyordu. Buna karşın aradan geçen yıllarda AMD boş durmayıp yeni kartlara getirdiği optimizasyonları GCN mimarili ilk göz ağrısı GPU’suna da sunmuş. Hoş Nvidia cephesi de boş durmadı ancak gelinen nokta oldukça net.

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HD 7970 GHz Edition Doom Eternal’da %124 farkla GTX 680’in önünde. GTX 780 Ti’a göre ise %75 hızlı olan kart AMD FineWine’ın oldukça güzel bir örneği. Ayrıca HD 7970 GHz Edition’un test esnasında asla 50 FPS’in altına düşmemiş olması da dikkat çeken bir detay.

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Ek olarak bir zamanlar GTX 960’la kıyaslanan R9 380 de rakibinin ortalamada elde ettiği 46 FPS’e karşın 70 FPS seviyesini yakalayabilmiş. Bu oranlamak gerekirse %52’lik avantaja tekabül ediyor. Dahası R9 270X dahi %6 payla artı tarafta yer alıyor.

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FineWine'ın geleceği

Bu durum aslında AMD’nin zamanında tam olarak kullanılmayan çekirdeklerini zamanla üzerine eğilerek daha verimli kullanılabilir hale getirmesinden kaynaklanıyor. Tabi API’lerin bunda payı oldukça büyük. Bundan sonra da aynı şekilde RX 5000 serisi eskir mi sorusunun cevabı ise net değil.

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Mimari ve mimarinin işleyişi bakımından GCN paralel hesaplama kapasitesi konusunda başarılı bir mimariydi. Buna karşın her döngü başına gerçekleştirilebilen işlem sayısının sınırlı olması GCN GPU’larının, işlemlerin gerekli paralelleştirilmesinin yapılmadığı oyunlarda her seferinde 4 işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip yonga kümelerinin 1 adet basit işlemle meşgul edilerek olması gereken performansı sergileyememesine yol açıyordu.

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Ayrıca Bkz. "Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı"

AMD buradan bir ders çıkararak 4 ince yol olarak somutlaştırabileceğimiz kümeleri 2 geniş yola çevirdi. Bu en kötü yazılım senaryosunda dahi daha iyi performans vadederken karta özgü optimizasyonlarla -yani işlemlerin paralelleştirilerek tüm çekirdeklerin daha iyi görev almasının sağlanması gibi geliştirmeler- elde edilecek artışın da önünü kapatıyor.

Haliyle RDNA kartlarında yıllar sonra aynı ‘’eskimeyi’’ gerçekleşemeyebilir. Tabi bu son dönemde iyileşen sürücüler, yongadaki diğer mimarisel değişikliklerin kullanımı ve API’lerin geliştirilmesiyle aynen sürdürülebilir de. Dolayısıyla bu soruların cevabını zamana bırakıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=pm9awf5ceJ0&feature=emb_title

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