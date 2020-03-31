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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı

    Teknoloji dünyasının gündemini bir dönem meşgul eden Intel-AMD ortaklığı mazide kaldı. Buna karşın ortaya çıkan gelişme şok edici.
    2 sa.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı

    Hatırlayacağınız üzere 2018’in sonlarına doğru önce Raja Koduri AMD’den ayrışlmış ardından da Intel ile AMD ortaklığa giderek Intel işlemci ve AMD GPU tek PCB’de buluşmuştu. Ardından birkaç ay sonra mavi takım ortaklığı sonlandırmıştı. Bunlar Intel’in Kaby Lake G serisi işlemcilerini kullanmayanların dışarıdan bildiği taraf.

    Peki ya kısa süren ortaklığın sonucunda üretilen yongaları ümitle alan kullanıcılar? Bilhassa bizzat Intel’in kendi Hades Canyon NUC’unu alan kullanıcıların durumu daha da trajik.

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    Intel kullanıcılarını unuttu

    Anlaşmaya göre Intel tarafı ne olursa olsun 5 yıl boyunca AMD GPU’su için gerekli sürücüleri sağlamak zorunda. Buna karşın gelen haberlere göre Intel son 1 yıldır kullanıcılarını bir kenara iterek Xe GPU projesine odaklanmış.

    1 yıldır güncel sürücü yok

    1 yıldır güncellenmeyen ve yeni oyunlara yönelik optimizasyonları almayan kartıyla bilgisayarlarını kullanan kullanıcılara sunulan PDF dosyası Kaby Lake G yonga kullanıcılarını sevindirdi.

    Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı
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    Intel yayınladığı dosyada kullanıcıları AMD’nin RX Vega 64 için sunduğu sürücüye yönlendirirken AMD’nin sürücüsünün olması gerektiği gibi çalışabilmesi için Intel’in HD Graphics yazılımının da kurulu olması gerektiği uyarısında bulunmuş.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 4900HS duyuruldu: 90 watt cTDP’li Core i9-9880H dahi yetişemiyor"

    Yaşanan gelişme Intel’in kullanıcılar nezdindeki profiline önemli bir leke bırakırken kullanıcıların bundan sonraki dönemde RX Vega ailesinin sürücü desteği kesildiği güne kadar güncel yazılım kullanabileceği düşünüldüğünde geç de olsa olumlu.



    https://www.tomshardware.com/news/intel-graphics-driver-update-hades-canyon-amd-12-month-delay?fbclid=IwAR3TJXdUcN6KLn_DS4-J01bcKSXhNZQU-nf_hutqb6tpjvhBphh10CJcspY Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Greylights (THE E ) 2 sa. en beğenilen
    Klasik intel, aldığım güne lanet olsun. Fx6300'den geçtim 7300HQ'ya. Bir bios güncellemesi ile Fx'lerin gerisine düştü. Hiç yoktan +10 derece arttı işlemcide. Sessiz sedasız laptop artık chrome da fanları durmuyor. Önceki bios'a da dönemiyorum. İntel alanlar bios güncellemesin benden söylemesi. 4 yeni bios gelmiş, hepsi güvenlik güncellemesi hayatta yüklemem.
    Klasik intel, aldığım güne lanet olsun. Fx6300'den geçtim 7300HQ'ya. Bir bios güncellemesi ile Fx'lerin gerisine düştü. Hiç yoktan +10 derece arttı işlemcide. S...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    selmand (SELMAN DİNÇ) 53 dk.
    İyide hocam diğer bios güncellemeleri ile yaptıkları hataları kapatmış olabilirler ayrıca windows'un son güncellemelerinin hepsi sıkıntılı. Windows 10 bölümünde bende konu açmıştım, son 2 aylık güncellemelerin tamamını kaldırınca ancak düzeldi.
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    Greylights (THE E ) 2 sa. en beğenilen
    Klasik intel, aldığım güne lanet olsun. Fx6300'den geçtim 7300HQ'ya. Bir bios güncellemesi ile Fx'lerin gerisine düştü. Hiç yoktan +10 derece arttı işlemcide. Sessiz sedasız laptop artık chrome da fanları durmuyor. Önceki bios'a da dönemiyorum. İntel alanlar bios güncellemesin benden söylemesi. 4 yeni bios gelmiş, hepsi güvenlik güncellemesi hayatta yüklemem.
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