Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı

Hatırlayacağınız üzere 2018’in sonlarına doğru önce Raja Koduri AMD’den ayrışlmış ardından da Intel ile AMD ortaklığa giderek Intel işlemci ve AMD GPU tek PCB’de buluşmuştu. Ardından birkaç ay sonra mavi takım ortaklığı sonlandırmıştı. Bunlar Intel’in Kaby Lake G serisi işlemcilerini kullanmayanların dışarıdan bildiği taraf.

Peki ya kısa süren ortaklığın sonucunda üretilen yongaları ümitle alan kullanıcılar? Bilhassa bizzat Intel’in kendi Hades Canyon NUC’unu alan kullanıcıların durumu daha da trajik.

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Intel kullanıcılarını unuttu

Anlaşmaya göre Intel tarafı ne olursa olsun 5 yıl boyunca AMD GPU’su için gerekli sürücüleri sağlamak zorunda. Buna karşın gelen haberlere göre Intel son 1 yıldır kullanıcılarını bir kenara iterek Xe GPU projesine odaklanmış.

1 yıldır güncel sürücü yok

1 yıldır güncellenmeyen ve yeni oyunlara yönelik optimizasyonları almayan kartıyla bilgisayarlarını kullanan kullanıcılara sunulan PDF dosyası Kaby Lake G yonga kullanıcılarını sevindirdi.

Tam Boyutta Gör

Intel yayınladığı dosyada kullanıcıları AMD’nin RX Vega 64 için sunduğu sürücüye yönlendirirken AMD’nin sürücüsünün olması gerektiği gibi çalışabilmesi için Intel’in HD Graphics yazılımının da kurulu olması gerektiği uyarısında bulunmuş.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 4900HS duyuruldu: 90 watt cTDP’li Core i9-9880H dahi yetişemiyor"

Yaşanan gelişme Intel’in kullanıcılar nezdindeki profiline önemli bir leke bırakırken kullanıcıların bundan sonraki dönemde RX Vega ailesinin sürücü desteği kesildiği güne kadar güncel yazılım kullanabileceği düşünüldüğünde geç de olsa olumlu.

https://www.tomshardware.com/news/intel-graphics-driver-update-hades-canyon-amd-12-month-delay?fbclid=IwAR3TJXdUcN6KLn_DS4-J01bcKSXhNZQU-nf_hutqb6tpjvhBphh10CJcspY

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