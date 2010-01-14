AMD gaza bastı; 1GHz'de çalışan Radeon HD 5870'ler yolda

Nvidia'nın çalışmaları henüz tamamlanmayan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarına karşı AMD cephesinin karşı atak çalışmaları da sürüyor. Bugün itibariyle Radeon HD 5670 modelini lanse ederek DirectX 11 desteğini alt fiyat segmentlerine getirmeye başlayan firma, yüksek performans sınıfı için çalışma hızı arttırılmış yeni modellere yeşil ışık yakmış durumda. ATi Radeon HD 4890 modeliyle grafik endüstrisinde ilk defa 1GHz GPU hızına sahip ekran kartını pazara sunan AMD, dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse ettiği RV870 kodlu Cyress yongası için gaz pedalına bir kez daha basıyor.

AMD daha önce yaptığı açıklamalarında, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik yongalarının yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olduğunu belirtmiş, hatta çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelinde dahi 1GHz gibi yüksek GPU hızlarına ulaşılabileceğini belirtmişti. Bugün gelinen noktada firmanın haklı olduğunu zira Radeon HD 5800 serisi veya HD 5970 modelleriyle 1GHz GPU hızına ulaşmanın, bir önceki jenerasyona göre daha kolay olduğunu görüyoruz. Kaldı ki profesyonel hız aşırtmacıların elinde Cypress GPU'sunun 1410MHz'e çıkabildiğine hatta ulaşılan hızda 3DMark 2003 gibi zorlu bir testin tamamlandığını da biliyoruz.

Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5800 serisi için fabrika çıkışı hız aşırtmalı bazı modeller satışta olsa bile üreticilerin kısmen muhafazakar davrandığını söyleyebiliriz. Ancak TSMC cephesinde üretim verimliliğinin artması ve daha nitelikli GPU'ların elde edilmesiyle birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira gelen bilgilere göre Gigabyte, 1GHz'de çalışan yeni Radeon HD 5870 modeli için hazırlıklarını tamamlamak üzere. MSI'ın Radeon HD 5870 Lightning modeliyle birlikte en azından şu an için 1GHz GPU hızına sahip iki modelden birisi olacak Gigabyte HD 5870 Super Overclock aynı zamanda kalite çıtası yüksek komponentleriyle de dikkat çekebilir.

Gigabyte'ın detaylarıyla farklılaşan Radeon HD 5870 Super Overlock modelinde özel tasarımlı yeni bir soğutucu kullanılıyor. Isı iletim teknolojisini esas alan ve dört adet ısı borusuyla donatılan çift fanlı soğutucu sayesinde yüksek çalışma frekansına sahip olan yeni modelin sorunsuzca serinletilebildiği belirtiliyor. Gigabyte'ın Super Overclock serisine üye diğer ekran kartlarında olduğu gibi özel olarak seçilmiş GPU'ların kullanıldığı yeni ekran kartı, Ultra Durable VGA programı kapsamında bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre ve japon kapasitörler gibi yüksek hızlarda stabiliteyi koruyan özel komponentlere sahip.

Grafik işlemci hızı 1GHz, bellek frekansı ise 5200MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek veren özel tasarımlı yeni model, UVD 2.0 yeteneği ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle üçlü monitör kurulumlarını da seviyor. Gigabyte'ın satışına önümüzdeki haftalarda başlayacağı Radeon HD 5870 Super Overclock modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.