AMD hız aşırtmalı HD 5870'lerle Fermi'ye yanıt vermeyi planlıyor

Nvidia endüstri tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını yarın tanıtıyor. Firma tarafından tek GPU'lu en hızlı grafik kartı olarak tanıtılması beklenen GeForce GTX 480'e karşı AMD tarafı endişeli değil. ATi Radeon HD 5870 ile tek GPU'da, ATi Radeon HD 5970 ile de tüm segmentlerde en hızlı grafik kartlarına sahip olan firma, rekabette güçlü olacağından emin.
Uzunca bir süredir ATi Radeon HD 5890 üzerine konuşulsa bile şu an için AMD'nin böyle bir planı olmadığı ancak hız aşırtmalı Radeon HD 5870 modellerinin yolda olduğu belirtiliyor. 900-950MHz'de çalışan GPU hızına ve yüksek bellek kapasitesine sahip (2GB) Radeon HD 5870 modelleriyle performans konusunda rekabetçi olacağına dikkat çeken AMD, farklı değerlendirme kritelerinde de önde olacağını düşünüyor.
Fiyatlandırma ve güç tüketim değerleri, performansın dışında AMD'nin, güçlü olduğuna inandığı temel parametreler. Mevcut fiyatlandırma stratejisini en azından bir süre daha koruyacağı belirtilen AMD'nin, rakibi Nvidia'ya göre hareket edeceği beliritliyor. Bilindiği üzere hem HD 5850 hem de HD 5870 lansman fiyatlarının üzerinde maliyetlerle satılıyor ki bu durumun AMD'ye fiyat indirim kozu sağlayacağı belirtiliyor.
Güç tüketim noktasında ise ATi Radeon HD 5870, resmi değerlere göre GeForce GTX 480'den 62 Watt daha düşük ısıl güç tasarımına sahip. ATi Radeon HD 5970 ile en hızlı ekran kartı unvanını en az birkaç ay daha (Fermi X2 için en yakın tarih Mayıs olarak görünüyor) koruması beklenen AMD, önümüzdeki birkaç güç içerisinde ise 2GB bellekli HD 5870 Eyefinity6 modelini duyurmayı planlıyor.
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Ben senin öyle birşey yaptığını bilmiyordum ve bilmediğim içinde genel anlamda sordum,birisi çıkar veya çıkmaz demedim ve kendimce yorumumu ekledim o kadar.Sana gidip al veya alma diye emir kipi uygulamadım,maddi kazancını ne şekilde harcayacağın beni ilgilendirmez.Sadece genel anlamda yapılan şeyin mantıklı olmadığını söylüyorum.
Kişisel tavsiye,yaptığına değmeyecektir,sadece tavsiye.
Hocam sen niye sövüyorsun almışsın ne güzel 5850 ni daha ne ..
verimlilik olayı bahane bence, adamlar gördüki Fermi %5 fark için 100$ daha pahalı olacak, biz az da olsa arttıralım dediler
kullanıcı dostu ati yok öyle sanan forumdaki bir kaç ati kullanıcısı var....
mete can diye biri var forumda s.a de ati 5770der
+1 bendede aynı sorun var
Kardeşim sen bizim boş yorum yaptığımızı nerden biliyorsun. Gir bak bakalım profilimize mesajlarımızın kaçı boş kaçı değil. Kaç kişiye yardımcı olmuşuz, kaç kişiden destek almışız? Biri geliyor gereksiz yorum yapıyor, diğeri gelip onu savunuyor. İşin ilginç yanı bunların ikiside misafir. Foruma üye olma zahmetine katlanmayıp en ufak bir yardımda bulunmuyorsunuz, bide üstüne boş laflarla polemik yaratıyorsunuz. Sana burdan şöyle okkalı bi cvp yazardım ama belli ki amacın bizleri de bu polemiğe sokmak.
Site yönetimine rica ediyorum, misafir olarak yorum yapma olayını kaldırın. Sanki üyelik paralıymış gibi 2 dakikalık kayıt işlemini yaptırmaya üşenenip, birde ortalığı geriyorlar. Daha geçenlerde bir misafir dolu dolu küfür etmişti. Üye harici yorumlar yasaklanırsa böyle durumlarında önüne geçilmiş olur.