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AMD hız aşırtmalı HD 5870'lerle Fermi'ye yanıt vermeyi planlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia endüstri tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını yarın tanıtıyor. Firma tarafından tek GPU'lu en hızlı grafik kartı olarak tanıtılması beklenen GeForce GTX 480'e karşı AMD tarafı endişeli değil. ATi Radeon HD 5870 ile tek GPU'da, ATi Radeon HD 5970 ile de tüm segmentlerde en hızlı grafik kartlarına sahip olan firma, rekabette güçlü olacağından emin.

Uzunca bir süredir ATi Radeon HD 5890 üzerine konuşulsa bile şu an için AMD'nin böyle bir planı olmadığı ancak hız aşırtmalı Radeon HD 5870 modellerinin yolda olduğu belirtiliyor. 900-950MHz'de çalışan GPU hızına ve yüksek bellek kapasitesine sahip (2GB) Radeon HD 5870 modelleriyle performans konusunda rekabetçi olacağına dikkat çeken AMD, farklı değerlendirme kritelerinde de önde olacağını düşünüyor.

AMD hız aşırtmalı HD 5870'lerle Fermi'ye yanıt vermeyi planlıyor
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Fiyatlandırma ve güç tüketim değerleri, performansın dışında AMD'nin, güçlü olduğuna inandığı temel parametreler. Mevcut fiyatlandırma stratejisini en azından bir süre daha koruyacağı belirtilen AMD'nin, rakibi Nvidia'ya göre hareket edeceği beliritliyor. Bilindiği üzere hem HD 5850 hem de HD 5870 lansman fiyatlarının üzerinde maliyetlerle satılıyor ki bu durumun AMD'ye fiyat indirim kozu sağlayacağı belirtiliyor.

Güç tüketim noktasında ise ATi Radeon HD 5870, resmi değerlere göre GeForce GTX 480'den 62 Watt daha düşük ısıl güç tasarımına sahip. ATi Radeon HD 5970 ile en hızlı ekran kartı unvanını en az birkaç ay daha (Fermi X2 için en yakın tarih Mayıs olarak görünüyor) koruması beklenen AMD, önümüzdeki birkaç güç içerisinde ise 2GB bellekli HD 5870 Eyefinity6 modelini duyurmayı planlıyor.


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DH Misafiri 9 yıl
o kadar watt a o kadar işlem çok saçma geliyor. zamanla cok gülünecek...zamanında s3 ler vardı fanı bırak metal bile yoktu sogutmak amaçlı. ve zamanında gerçekten iş görüyordu. teknoloji var yine ellerinde.eminim sektörün hiç bir karı olmuyor değildir. hiç kimse demiyordur ki sogutma sistemine gerek duymayacak bi yonga üretelim yararlı olsun... yonga satalım . büyük plaketler satalım... sogutucu satalım.. onlar farkındalar. insanlar büyük güçleri kontrol etmeyi herzaman daha cok tatmin olma duygusunu kabartıyor. bkz. ameriakan arabaları. ...
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KANUNI61 9 yıl
6 ay okadar uzun süreki 3 aydaha koyayarsan üstüne nurtopu gibi bir evlat sahibi olursun kaldıki teknolöjide deyil 6 ay 6 saat bile cok önemli ne anlatıyorsunuzsiz adamlar koca yılı 4 de bölmüşler 1 ceyrek 2 ceyrek 3/4 diye her ceyrekde yeni ürün tanıtımı yapıyorlar
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stradosphere 9 yıl
@MoNZaREs
Ben senin öyle birşey yaptığını bilmiyordum ve bilmediğim içinde genel anlamda sordum,birisi çıkar veya çıkmaz demedim ve kendimce yorumumu ekledim o kadar.Sana gidip al veya alma diye emir kipi uygulamadım,maddi kazancını ne şekilde harcayacağın beni ilgilendirmez.Sadece genel anlamda yapılan şeyin mantıklı olmadığını söylüyorum.
Kişisel tavsiye,yaptığına değmeyecektir,sadece tavsiye.
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
Yahu bu atı verimlilik 5800 serisinde %70e çıktı,kartlar artık piyasada rahat bulunacak diye bundan 2 ay falan evvel açıklama yapmamışmiydı?şimdi çıkmış gene aynı hikayeyi okuyor millete verimlilik düştü kartlara 15-20 dolar daha zam.kullanıcı dostu ati allah senin cezanı versin emi.
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Permanent. 9 yıl

(((TeAcHeR)))

Yahu bu atı verimlilik 5800 serisinde %70e çıktı,kartlar artık piyasada rahat bulunacak diye bundan 2 ay falan evvel açıklama yapmamışmiydı?şimdi çıkmış gene aynı hikayeyi okuyor millete verimlilik düştü kartlara 15-20 dolar daha zam.kullanıcı dostu ati allah senin cezanı versin emi.


Hocam sen niye sövüyorsun almışsın ne güzel 5850 ni daha ne ..
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Statistik 9 yıl

(((TeAcHeR)))

Yahu bu atı verimlilik 5800 serisinde %70e çıktı,kartlar artık piyasada rahat bulunacak diye bundan 2 ay falan evvel açıklama yapmamışmiydı?şimdi çıkmış gene aynı hikayeyi okuyor millete verimlilik düştü kartlara 15-20 dolar daha zam.kullanıcı dostu ati allah senin cezanı versin emi.



verimlilik olayı bahane bence, adamlar gördüki Fermi %5 fark için 100$ daha pahalı olacak, biz az da olsa arttıralım dediler
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demircibu 9 yıl

(((TeAcHeR)))

Yahu bu atı verimlilik 5800 serisinde %70e çıktı,kartlar artık piyasada rahat bulunacak diye bundan 2 ay falan evvel açıklama yapmamışmiydı?şimdi çıkmış gene aynı hikayeyi okuyor millete verimlilik düştü kartlara 15-20 dolar daha zam.kullanıcı dostu ati allah senin cezanı versin emi.

kullanıcı dostu ati yok öyle sanan forumdaki bir kaç ati kullanıcısı var....

mete can diye biri var forumda s.a de ati 5770der
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OZKNaln 9 yıl
5970 kullanıyorum ve delı gıbı kartların cıkmasını beklıyorum ...
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thengir 9 yıl
@Permanent.
Yok ben yeminliyim usta 480 i alacam en az 5 yıl idare edecek etmedi mi ayar kısacam napayım ipin ucu kaçıyo bilgisayarın üzerine çok düşüyomuşum kız arkadaşım başta olmak üzere herkes şikayetçi bu durumdan donanım sevdasının gözü kör olsun

+1 bendede aynı sorun var
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gargoylesgezgin 9 yıl
abi daha kart piaysaya cıkmadan ne hızAMD cvp vermeye hazırlanıyor,bu fermi bu kadarmı iyi
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Chris Brown 9 yıl
Elemanlar gıcık oldu , Fermi çıksın bizde razıyoz hadi artık kapışalım '' diyorlar , ortalarda rakip yok


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Rainbow6 9 yıl
ben ati kullaniyorum ama sunuda soliim ati kendine fazla guveniyo daha oncede gorduk boyle laflar ettigini sona kartlari yari fiyatina satiyo :)
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DH Misafiri 9 yıl
o yorumu yazan misafir ben degilim ama sırf yorum olsun diye yazan 100tane üye var burda. sizde öylesiniz mesela adam konuyla alakasız yorum yazmış saçma olmuş dogru ama siz niye cevap yazıyorsunuz o zaman sizinkide sırf yorum olsun diye yazanlara yorum olsun diye yzılan gereksiz bi cevap degilmi? forum zaten yorum yazılmak için açılmış. yoksa sen "nvdia şöyle atiyi bu yüzden almam çok pahalı f/p oranı kötü" demenin atiyi yada nvdiayı çokmu taktıgını sanıyorsun. insanlar buraya yorum yazmaya geliyor zaten toplasan 10 tane yorum yok işe yarayacak
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showstopper41 9 yıl
Su soğutma bloğu ile birlikte gelen HD5870ler Fermi ile f/p alanında kapışabilirler. Su soğutma bloklu bir HD5870 için +100TL verirdim.

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santhora 9 yıl

DH Misafiri

o yorumu yazan misafir ben degilim ama sırf yorum olsun diye yazan 100tane üye var burda. sizde öylesiniz mesela adam konuyla alakasız yorum yazmış saçma olmuş dogru ama siz niye cevap yazıyorsunuz o zaman sizinkide sırf yorum olsun diye yazanlara yorum olsun diye yzılan gereksiz bi cevap degilmi? forum zaten yorum yazılmak için açılmış. yoksa sen "nvdia şöyle atiyi bu yüzden almam çok pahalı f/p oranı kötü" demenin atiyi yada nvdiayı çokmu taktıgını sanıyorsun. insanlar buraya yorum yazmaya geliyor zaten toplasan 10 tane yorum yok işe yarayacak

Kardeşim sen bizim boş yorum yaptığımızı nerden biliyorsun. Gir bak bakalım profilimize mesajlarımızın kaçı boş kaçı değil. Kaç kişiye yardımcı olmuşuz, kaç kişiden destek almışız? Biri geliyor gereksiz yorum yapıyor, diğeri gelip onu savunuyor. İşin ilginç yanı bunların ikiside misafir. Foruma üye olma zahmetine katlanmayıp en ufak bir yardımda bulunmuyorsunuz, bide üstüne boş laflarla polemik yaratıyorsunuz. Sana burdan şöyle okkalı bi cvp yazardım ama belli ki amacın bizleri de bu polemiğe sokmak.
Site yönetimine rica ediyorum, misafir olarak yorum yapma olayını kaldırın. Sanki üyelik paralıymış gibi 2 dakikalık kayıt işlemini yaptırmaya üşenenip, birde ortalığı geriyorlar. Daha geçenlerde bir misafir dolu dolu küfür etmişti. Üye harici yorumlar yasaklanırsa böyle durumlarında önüne geçilmiş olur.
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