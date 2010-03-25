AMD hız aşırtmalı HD 5870'lerle Fermi'ye yanıt vermeyi planlıyor

Nvidia endüstri tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını yarın tanıtıyor. Firma tarafından tek GPU'lu en hızlı grafik kartı olarak tanıtılması beklenen GeForce GTX 480'e karşı AMD tarafı endişeli değil. ATi Radeon HD 5870 ile tek GPU'da, ATi Radeon HD 5970 ile de tüm segmentlerde en hızlı grafik kartlarına sahip olan firma, rekabette güçlü olacağından emin.

Uzunca bir süredir ATi Radeon HD 5890 üzerine konuşulsa bile şu an için AMD'nin böyle bir planı olmadığı ancak hız aşırtmalı Radeon HD 5870 modellerinin yolda olduğu belirtiliyor. 900-950MHz'de çalışan GPU hızına ve yüksek bellek kapasitesine sahip (2GB) Radeon HD 5870 modelleriyle performans konusunda rekabetçi olacağına dikkat çeken AMD, farklı değerlendirme kritelerinde de önde olacağını düşünüyor.

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Fiyatlandırma ve güç tüketim değerleri, performansın dışında AMD'nin, güçlü olduğuna inandığı temel parametreler. Mevcut fiyatlandırma stratejisini en azından bir süre daha koruyacağı belirtilen AMD'nin, rakibi Nvidia'ya göre hareket edeceği beliritliyor. Bilindiği üzere hem HD 5850 hem de HD 5870 lansman fiyatlarının üzerinde maliyetlerle satılıyor ki bu durumun AMD'ye fiyat indirim kozu sağlayacağı belirtiliyor.

Güç tüketim noktasında ise ATi Radeon HD 5870, resmi değerlere göre GeForce GTX 480'den 62 Watt daha düşük ısıl güç tasarımına sahip. ATi Radeon HD 5970 ile en hızlı ekran kartı unvanını en az birkaç ay daha (Fermi X2 için en yakın tarih Mayıs olarak görünüyor) koruması beklenen AMD, önümüzdeki birkaç güç içerisinde ise 2GB bellekli HD 5870 Eyefinity6 modelini duyurmayı planlıyor.