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AMD hız aşırtmalı modellerine güveniyor, Fermi odaklı yeni bir model planlamıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD hız aşırtmalı modellerine güveniyor, Fermi odaklı yeni bir model planlamıyor
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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini pazara sunarak tek kart üzerinden aynı anda 6 monitörün bir arada kullanımına olanak tanıyan AMD, resmi satışına 12 Nisan'dan başlanacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri karşısında sakinliğini koruyor. Çift GPU'lu ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı grafik kartına sahip olan AMD, GeForce GTX 480'nin, Eylül ayından bu yana satışta olan ATi Radeon HD 5870'den bir miktar daha hızlı olması karşısında, hız aşırtmalı modellerine güveniyor. İş ortakları tarafından pazara sunulacak saat hızları arttırılmış Radeon HD 5870 modellerinin rekabette elini güçlendireceğini belirten AMD, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarına karşı yeni bir model güncellemesi ise şu an için planlamıyor.

ATi Radeon HD 5870'in hız aşırtmalı modelleriyle birlikte yine önümüzdeki haftalarda pazara sunulacak hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modellerinin de performans çıtasını kendi lehine yükselteceğini düşünen AMD, öte taraftan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarına devam ediyor. Dizüstü bilgisayarlardan giriş seviyesindeki ofis sistemlerine, en hızlısını isteyen oyunculardan video tutkunlarına kadar hemen her segmente yönelik satışta olan en az bir adet DirectX 11 destekli kartı bulunduğuna dikkat çeken AMD, önümüzdeki günlerde FirePro serisi profesyonel grafik kartlarının, Radeon HD 5000 serisini baz alan yeni temsilcilerini pazara sürmeye hazırlanıyor.


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beyefendi78 9 yıl
AMD-ATI nin 5890 gibi bir karta ihtiyaç duyacağını sanmıyorum, zira piyasada bu kartları bile zorlayacak oyunlar yok. AMD-ATI nin yeni kart yerine PhysX tarzı gibi teknolojilere ağırlık vermesi daha iyi olur
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renklem 9 yıl
nvidia'nın güzel bir ürünle cevap vermesini umuyordum ben amd'nin fiyatları düşürmesini sağlayacak şekilde.
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Tolgá 9 yıl
bütün güncellemeleri yeni mimariye saklıyorlar bence..5890 gibi bir karta gerek yok 1ghz lik 5870 480 ile rahat baş edebilir..
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escape0121 9 yıl
AMD düsük güc tüketimine ve OCli modellere güveniyor
fiyatlarada biraz dokunsa potansiyel bir avantaja sahip olacak ama su anda gerek duymuyor
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tokatli6061 9 yıl
yani diyorki artık kartlara cila yapma devri bitti fermilere cevabımı vermek için yeni mimariye geçiyorum bende
hadi hayırlısı diyoruz

Bence dediği şey Fermilerle başetmek için gpu optimize etmeme gerek yok biraz gaza bassam mevcut gpu ile ona yeter demiş. Zaten %50 büyük zar ile bu sonuçlar ferminin, kim ne derse desin başarılı olmadığını gösteriyo getirdiği yenilikler vs. deniyo ama kaçımızı bağlıyo bu yenilikler?
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gunescan 9 yıl
ciddi ciddi 5970 200-250 tl indirseler nvidia'nın işi iyice zorlaşır bence.
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Miasmus 9 yıl

gunescan

ciddi ciddi 5970 200-250 tl indirseler nvidia'nın işi iyice zorlaşır bence.



O fiyat seviyesine o kart hiçbir zaman düşmez, hea düşerse nVidia'nın işi zorlaşır mı? ne zorlaşması eğer ATi o kartı o fiyattan kar yaparak satarsa (ki imkansız) nVidia diye bişey kalmaz ortada. Kimse nVidia'yı savunmaz forumda tartışma olmaz ekran kartı bölümü kapanır. nVidia'nın en hızlı kartından daha hızlısını nVidia'nın 4te1 i hatta 5te1 fiyata almaktan bahsediyoruz. Kimse çıkıpta ama nVidia'da phsyx var diyip 5 katı para vermez.
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melyyh 9 yıl

5870 overclock oluyor gtx480 olmayacak mı

olmayacak tabiki. kullanıcıların kendileri ancak yapabilirler OC yi. Fabrika çışı OC çok çok düşük miktarda olabilir. çünkü GTX480 çok güç çeken bir kart.
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tolgacem 9 yıl
amd saçmalıyor...

şuanda hiç bir engeli yok.. sadece 5890 diye bir kart cıkarıp birkaç bişeyler ekleyip piyasaya surse gtx480 diye birşey kalmayacak....

5870 overclock oluyor gtx480 olmayacakmı yani o/c modellere guveniyor falan biraz saçma yani...

bari hızlı olsun hd6xxx cıksın
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bianconera 9 yıl
5890 şart yada pazarlama taktiğiyle 5870'i elden geçirecek aynı isimle sunacak piyasaya..
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killnOd 9 yıl
AMD hangi karti cikarir bilemem ama artik su 58xx serisine guzel bir indirim yapsa diyorum.
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-dehşet- 9 yıl
Veri yolu genişliğini 256bit'te bıraktığı sürece yapılan hız aşırtmanın katkısı olmayacakktır diye düşünüyorum.
RV870 GPU'su ciddi anlamda bant genişliğine takılıyor.GTX470 Video incelemesinde GTX470'in OC'ye verdiği tepkiyi HD5870'in verememesinin nedeni de bu.
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