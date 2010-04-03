AMD hız aşırtmalı modellerine güveniyor, Fermi odaklı yeni bir model planlamıyor

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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini pazara sunarak tek kart üzerinden aynı anda 6 monitörün bir arada kullanımına olanak tanıyan AMD, resmi satışına 12 Nisan'dan başlanacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri karşısında sakinliğini koruyor. Çift GPU'lu ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı grafik kartına sahip olan AMD, GeForce GTX 480'nin, Eylül ayından bu yana satışta olan ATi Radeon HD 5870'den bir miktar daha hızlı olması karşısında, hız aşırtmalı modellerine güveniyor. İş ortakları tarafından pazara sunulacak saat hızları arttırılmış Radeon HD 5870 modellerinin rekabette elini güçlendireceğini belirten AMD, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarına karşı yeni bir model güncellemesi ise şu an için planlamıyor.

ATi Radeon HD 5870'in hız aşırtmalı modelleriyle birlikte yine önümüzdeki haftalarda pazara sunulacak hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modellerinin de performans çıtasını kendi lehine yükselteceğini düşünen AMD, öte taraftan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarına devam ediyor. Dizüstü bilgisayarlardan giriş seviyesindeki ofis sistemlerine, en hızlısını isteyen oyunculardan video tutkunlarına kadar hemen her segmente yönelik satışta olan en az bir adet DirectX 11 destekli kartı bulunduğuna dikkat çeken AMD, önümüzdeki günlerde FirePro serisi profesyonel grafik kartlarının, Radeon HD 5000 serisini baz alan yeni temsilcilerini pazara sürmeye hazırlanıyor.