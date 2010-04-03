AMD hız aşırtmalı modellerine güveniyor, Fermi odaklı yeni bir model planlamıyor

ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini pazara sunarak tek kart üzerinden aynı anda 6 monitörün bir arada kullanımına olanak tanıyan AMD, resmi satışına 12 Nisan'dan başlanacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri karşısında sakinliğini koruyor. Çift GPU'lu ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı grafik kartına sahip olan AMD, GeForce GTX 480'nin, Eylül ayından bu yana satışta olan ATi Radeon HD 5870'den bir miktar daha hızlı olması karşısında, hız aşırtmalı modellerine güveniyor. İş ortakları tarafından pazara sunulacak saat hızları arttırılmış Radeon HD 5870 modellerinin rekabette elini güçlendireceğini belirten AMD, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarına karşı yeni bir model güncellemesi ise şu an için planlamıyor.
ATi Radeon HD 5870'in hız aşırtmalı modelleriyle birlikte yine önümüzdeki haftalarda pazara sunulacak hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modellerinin de performans çıtasını kendi lehine yükselteceğini düşünen AMD, öte taraftan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarına devam ediyor. Dizüstü bilgisayarlardan giriş seviyesindeki ofis sistemlerine, en hızlısını isteyen oyunculardan video tutkunlarına kadar hemen her segmente yönelik satışta olan en az bir adet DirectX 11 destekli kartı bulunduğuna dikkat çeken AMD, önümüzdeki günlerde FirePro serisi profesyonel grafik kartlarının, Radeon HD 5000 serisini baz alan yeni temsilcilerini pazara sürmeye hazırlanıyor.
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fiyatlarada biraz dokunsa potansiyel bir avantaja sahip olacak ama su anda gerek duymuyor
Bence dediği şey Fermilerle başetmek için gpu optimize etmeme gerek yok biraz gaza bassam mevcut gpu ile ona yeter demiş. Zaten %50 büyük zar ile bu sonuçlar ferminin, kim ne derse desin başarılı olmadığını gösteriyo getirdiği yenilikler vs. deniyo ama kaçımızı bağlıyo bu yenilikler?
O fiyat seviyesine o kart hiçbir zaman düşmez, hea düşerse nVidia'nın işi zorlaşır mı? ne zorlaşması eğer ATi o kartı o fiyattan kar yaparak satarsa (ki imkansız) nVidia diye bişey kalmaz ortada. Kimse nVidia'yı savunmaz forumda tartışma olmaz ekran kartı bölümü kapanır. nVidia'nın en hızlı kartından daha hızlısını nVidia'nın 4te1 i hatta 5te1 fiyata almaktan bahsediyoruz. Kimse çıkıpta ama nVidia'da phsyx var diyip 5 katı para vermez.
olmayacak tabiki. kullanıcıların kendileri ancak yapabilirler OC yi. Fabrika çışı OC çok çok düşük miktarda olabilir. çünkü GTX480 çok güç çeken bir kart.
şuanda hiç bir engeli yok.. sadece 5890 diye bir kart cıkarıp birkaç bişeyler ekleyip piyasaya surse gtx480 diye birşey kalmayacak....
5870 overclock oluyor gtx480 olmayacakmı yani o/c modellere guveniyor falan biraz saçma yani...
bari hızlı olsun hd6xxx cıksın
RV870 GPU'su ciddi anlamda bant genişliğine takılıyor.GTX470 Video incelemesinde GTX470'in OC'ye verdiği tepkiyi HD5870'in verememesinin nedeni de bu.