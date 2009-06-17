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AMD iki yeni Phenom II işlemcisini kullanıma sunmayı planlıyor

9 yıl
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD iki yeni Phenom II işlemcisini kullanıma sunmayı planlıyor
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Phenom II işlemcilerinin sunduğu fiyat/performans başarımıyla global ekonomik krize rağmen ilk çeyrekte satışlarını arttırmayı ve pazar payını geliştirmeyi başaran AMD, iki yeni Soket AM3 Phenmo II işlemisini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin planladığı yeni işlemcilerden ilki Phenom II X3 740. Üç çekirdekli yapıda olan modelin 3.0GHz'de çalışacağı, 6MB seviye 3 bellek birimine ve 95 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olacağı belirtiliyor.

AMD'nin kullanıma sunmmayı planladığı ikinci işlemcisi ise 2.8GHz'de çalışacağı belirtilen Phenom II X4 820. 6MB bellek kapasitesine sahip olacak, 95 Watt TDP'li yeni işemci firmanın dört çekirdekli işlemci gamındaki en yeni alternatifilerden birisi olacak. Her ikisi de çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak olan tabii aynı zamanda geriye dönük uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek yeni işlemciler HyperTransport 3.0 desteği ile gelecekler.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerini önümüzdeki hafta satışa sunması beklenirken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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mav1li 9 yıl
Phenom II X4 8xx serisinde l3 cache 4mb.
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TurkishG123 9 yıl
Bende bu aralar islemci almayi dusunuyorum. Bu islemcilerin ne zaman piyasaya surulcegi belli mi?
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taner11 9 yıl
Evet millet amd de işlemci çeşidi bol fiyat ta ona göre asılın amd işlemciye.intel işlemciye vereceğiniz farkı ekran kartına yatırın oyunlarda % 50 atar
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575m 9 yıl
Benim anladığım kadarıyla aynı fiyat seviyesinden daha hızlı işlemciler sunmak üzere.
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marvinous 9 yıl
X3 740 çarpan kilidi kırık olarak mı gelecek?
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groll 9 yıl
işlemci çeşitliliğini arttırması güzel amd nin
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VenomS 9 yıl
Phenom 2 x3 720BE iyiki almışım 1.55v ile 3.8Ghz günlük kullanabiliyorum yani 7xx serisine denk gelmiyor ama 1,325v ile 3.4 kullanabiliyorum buda 780'e denk geliyor iyi günler
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