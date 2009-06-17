AMD iki yeni Phenom II işlemcisini kullanıma sunmayı planlıyor

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Phenom II işlemcilerinin sunduğu fiyat/performans başarımıyla global ekonomik krize rağmen ilk çeyrekte satışlarını arttırmayı ve pazar payını geliştirmeyi başaran AMD, iki yeni Soket AM3 Phenmo II işlemisini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin planladığı yeni işlemcilerden ilki Phenom II X3 740. Üç çekirdekli yapıda olan modelin 3.0GHz'de çalışacağı, 6MB seviye 3 bellek birimine ve 95 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olacağı belirtiliyor.

AMD'nin kullanıma sunmmayı planladığı ikinci işlemcisi ise 2.8GHz'de çalışacağı belirtilen Phenom II X4 820. 6MB bellek kapasitesine sahip olacak, 95 Watt TDP'li yeni işemci firmanın dört çekirdekli işlemci gamındaki en yeni alternatifilerden birisi olacak. Her ikisi de çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak olan tabii aynı zamanda geriye dönük uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek yeni işlemciler HyperTransport 3.0 desteği ile gelecekler.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerini önümüzdeki hafta satışa sunması beklenirken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.