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    AMD ilk Navi 2 iGPU’lu APU’sunu önümüzdeki yıl duyurabilir

    Kırmızı ekip nihayet APU’larının iGPU tarafını güncellemeye başlıyor. Görünüşe göre firma güncel iGPU mimarisine düşük güç tüketimli yongalardan başlayacak.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    AMD ilk Navi 2 iGPU’lu APU’sunu önümüzdeki yıl duyurabilir
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    AMD’nin APU’ları yüksek frekanslı ve dual channel modunda çalışan RAM’lerde bir hayli istifade ediyor. Bununla birlikte artık iGPU’lar DDR4’ün sınırlarına takılmış durumda.

    Masaüstü kullanıcılarının uzun süredir beklediği iGPU mimari değişikliği DDR5’le geleceği tahmin edilen platforma kalmış durumda. Buna karşın mobil tarafta yüksek frekanslı LPDDR5 belleklerin gelmesi firmayı mobil kanatta güncel mimariye geçişe itmişe benziyor.

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    Navi 2 iGPUlu Van Gogh APU

    Zen 2 mimarili işlemciye Navi 2 mimarili iGPU’nun eşlik edeceği 9 watt TDP’li Van Gogh APU’ları bu açıdan bir ilk olma özelliği taşıyor.  Van Gogh APU’larını takip edecek Dragon Crest’in ise şimdilik Van Gogh’a kıyasla bir güncelleme sunmayacağı biliniyor. Ayrıca AMD’nin mobil APU başlığındaki odağı halen Zen 3+Vega kombinasyonuyla gelecek Cezanne APU’larında.

    Diğer taraftan AMD’nin Zen 3 mimarisini önümüzdeki yıl 6 nm ile tazelemesi bekleniyor. Rembrandt kod adlı APU’larsa masaüstünde Navi 2’yi göreceğimiz APU’lar olacak.

    Karışık mimarili APU nesline devam

    Yol haritasındaki önemli bir başka yenilikse Barcelo-U APU’ları. Görünüşe göre AMD Ryzen 5000U APU’larında bazı çözümlerin Zen 3 ile diğerlerininse Zen 2 ile gelmesi stratejisini beğenmiş.

    Öyle ki Rembrandt-U APU’ları için 6 nm Zen 3+’dan söz edilirken Zen 2 mimarili Lucienne yongalarının yerini alacak Barcelo-U’da 5 nm Zen 3 tercih edilecek.



    https://videocardz.com/newz/amd-mobile-apus-for-2021-2022-detailed-first-navi2-igpu-coming-with-vangogh Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AREryilmaz

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    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 nm ve altındakiler dikkate değer '!
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