Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin'in en büyük sunucu işlemcisi üreticilerinden Zhaoxin, KH-5000 serisi yeni nesil işlemcilerini tanıttı. Yeni modeller, çekirdek sayısında ve performansta büyük artışla birlikte modern veri merkezleri ve yüksek yoğunluklu hesaplama sistemleri için tasarlanmış.

TSMC'nin Japonya'daki fabrikasının açılışı 2029'a ertelendi 1 gün önce eklendi

96 çekirdek, DDR5 ve PCIe 5.0 desteği

KH-5000 serisi işlemciler, önceki nesil KH-4000 modellerine göre çekirdek sayısını 32'den 96'ya yükseltiyor. Ayrıca 384 MB'a kadar önbellek, 12 kanallı ECC destekli DDR5 bellek desteği ve 128 adet PCIe 5.0 hattı sunuyor. Yeni ZPI 5.0 arayüzü sayesinde dört işlemciyi tek anakart üzerinde birleştirmek mümkün olacak ve toplamda 384 çekirdeğe ulaşılabilecek. Bu sayede özellikle yüksek performans ve büyük veri işleme gerektiren sunucu görevlerinde ciddi performans artışı bekleniyor.

Tam Boyutta Gör KH-5000 işlemcileri 3.0 GHz'e kadar çıkan frekanslarla çalışacak. Bu da önceki nesle göre yaklaşık %30 daha yüksek hız anlamına geliyor. Daha iyi bant genişliği, enerji verimliliği ve azaltılmış güç tüketimi de öne çıkan yenilikler arasında.

Zhaoxin ayrıca entegre yapay zeka hızlandırıcısına sahip KX-7000N isimli yeni bir işlemciyi de tanıttı. Bu modelin de yapay zeka iş yüklerini hızlandırmaya yönelik geliştirildiği belirtildi. Yeni işlemcilerin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak Çin pazarında özellikle sunucu ve yapay zeka alanında önemli bir performans artışı getirmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Çin, 96 çekirdekli yeni nesil sunucu işlemcilerini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: