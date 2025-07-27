Çin, 96 çekirdekli yeni nesil sunucu işlemcilerini tanıttı

96 çekirdek, DDR5 ve PCIe 5.0 desteği
KH-5000 serisi işlemciler, önceki nesil KH-4000 modellerine göre çekirdek sayısını 32'den 96'ya yükseltiyor. Ayrıca 384 MB'a kadar önbellek, 12 kanallı ECC destekli DDR5 bellek desteği ve 128 adet PCIe 5.0 hattı sunuyor. Yeni ZPI 5.0 arayüzü sayesinde dört işlemciyi tek anakart üzerinde birleştirmek mümkün olacak ve toplamda 384 çekirdeğe ulaşılabilecek. Bu sayede özellikle yüksek performans ve büyük veri işleme gerektiren sunucu görevlerinde ciddi performans artışı bekleniyor.
Zhaoxin ayrıca entegre yapay zeka hızlandırıcısına sahip KX-7000N isimli yeni bir işlemciyi de tanıttı. Bu modelin de yapay zeka iş yüklerini hızlandırmaya yönelik geliştirildiği belirtildi. Yeni işlemcilerin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak Çin pazarında özellikle sunucu ve yapay zeka alanında önemli bir performans artışı getirmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya