Samsung, Exynos 2600’de aşırı ısınmaya karşı yeni teknolojisini devreye alıyor

Aşırı ısınmayı ve performans kaybını engelleyecek
HPB teknolojisi, işlemcinin üzerine yerleştirilen bir tür ısı emici görevi görecek. Bu yapı, Exynos 2600’ün daha uzun süre maksimum saat hızında çalışmasına imkan tanıyacak. Samsung, geçmişte yaşanan aşırı ısınma sorunlarına rağmen bu kez iddialı.
Yeni termal düzen sayesinde Exynos 2600’ün, Snapdragon 8 Gen 2 Elite ve Dimensity 9500 gibi rakiplerine daha güçlü cevap vermesi bekleniyor. Zira yüksek sıcaklık, sadece performansı düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda batarya sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor. Bu da cihazın hem konforunu hem de güvenliğini tehdit edebiliyor.
Samsung’un 2nm GAA (Gate-All-Around) üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600’ün, yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Bu işlemcinin, 2026’nın başında tanıtılması muhtemel Galaxy S26 serisinde yer alması oldukça olası görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: