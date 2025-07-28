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    Nvidia N1X'ten ilk grafik testi: Blackwell mimarisi ve dahası

    Nvidia'nın ARM tabanlı N1X işlemcisine ait grafik testleri paylaşıldı. Test edilen yonga, RTX 5070 kadar çekirdeğe sahip ancak saat hızı ve TDP değerleri oldukça sınırlı.

    Nvidia N1X'ten ilk grafik testi: Blackwell mimarisi ve dahası Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın ARM tabanlı N1X yongası bu kez entegre grafik testlerinde ortaya çıktı. Daha önce CPU tarafındaki performansıyla gündeme gelen çip, Blackwell mimarisine dayalı 6.144 çekirdekli bir GPU ile geliyor. Bu değer, RTX 5070 ekran kartıyla aynı seviyede. İşte Geekbench'ten alınan ilk rakamlar. 

    Nvidia N1X GPU'su test edildi

    Kaçıranlar için RTX 5070, GB205 GPU'su ile birlikte 192 TMU, 80 ROP, 48 RT çekirdeği ve 192 Tensor çekirdeği içeriyor. Ayrıca 12 GB GDDR7 belleği ve 672 GB/sn bant genişliğine sahip. 250W TDP ile çalışan kart, 2512 MHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. Buna karşılık N1X'teki entegre GPU, sadece 1.05 GHz civarında çalışıyor ve paylaşımlı LPDDR5X belleğe erişiyor. GPU için ayrılmış özel bir bellek bulunmuyor.

    N1X platformu toplamda 120W ile sınırlı olacak. Bu nedenle Nvidia'nın entegre grafik çözümü, mevcut testlerde modern iGPU çözümlerinin önüne geçse de harici ekran kartlarının oldukça gerisinde. OpenCL'den 46.361 puan alan yonga, olan yonga, mobil sistemlerde bulunan Radeon 890M'i (37.524) geride bırakmayı başarıyor.  

    Nvidia N1X'ten ilk grafik testi: Blackwell mimarisi ve dahası Tam Boyutta Gör
    Aslına bakacak olursak, Nvidia'nın bu mühendislik örneği üzerinden performans ayarlamaları yapacağı kesin. N1X'in nihai sürümünde saat hızları ve yazılım optimizasyonlarıyla daha iyi sonuçlar alınabilir. Ancak şimdilik, Apple M4 Max ve AMD Ryzen AI MAX gibi rakiplerin önüne geçmek için bir süre daha yol kat etmesi gerekiyor.

    Bu arada N1X'in, yüksek GPU kapasitesine rağmen daha düşük güç tüketimi hedefleyen taşınabilir sistemlerde rekabetçi bir konuma gelmesi bekleniyor. Güncel iddialara göre N1X yongasının 2026 yılında, büyük ihtimalle yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak.

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    _
    _Luminus_ 2 saat önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 3 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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    sachane güvenilir mi askıda kalan para ne zaman hesaba geçer carplay whatsapp bildirim kapatma enerji içeceğinde alkol var mı sinecod öksürük hapı kullananlar

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