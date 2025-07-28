Nvidia N1X'ten ilk grafik testi: Blackwell mimarisi ve dahası

Nvidia N1X GPU'su test edildi
Kaçıranlar için RTX 5070, GB205 GPU'su ile birlikte 192 TMU, 80 ROP, 48 RT çekirdeği ve 192 Tensor çekirdeği içeriyor. Ayrıca 12 GB GDDR7 belleği ve 672 GB/sn bant genişliğine sahip. 250W TDP ile çalışan kart, 2512 MHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. Buna karşılık N1X'teki entegre GPU, sadece 1.05 GHz civarında çalışıyor ve paylaşımlı LPDDR5X belleğe erişiyor. GPU için ayrılmış özel bir bellek bulunmuyor.
N1X platformu toplamda 120W ile sınırlı olacak. Bu nedenle Nvidia'nın entegre grafik çözümü, mevcut testlerde modern iGPU çözümlerinin önüne geçse de harici ekran kartlarının oldukça gerisinde. OpenCL'den 46.361 puan alan yonga, olan yonga, mobil sistemlerde bulunan Radeon 890M'i (37.524) geride bırakmayı başarıyor.
Bu arada N1X'in, yüksek GPU kapasitesine rağmen daha düşük güç tüketimi hedefleyen taşınabilir sistemlerde rekabetçi bir konuma gelmesi bekleniyor. Güncel iddialara göre N1X yongasının 2026 yılında, büyük ihtimalle yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi