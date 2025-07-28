Tesla ve Samsung, dev çip anlaşmasına imza attı

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, ABD merkezli otomotiv devinin Samsung Electronics ile 16,5 milyar dolarlık bir çip tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Güney Koreli teknoloji devinin zarar eden yonga üretim (foundry) işine can suyu olma potansiyeli taşıyor.

Musk, X platformundaki paylaşımında Samsung’un Teksas’ta yer alan fabrikasının Tesla’nın yeni nesil yapay zeka çipi AI6’nın üretimine adanacağını söyledi. Musk’ın bahsettiği tesisin, Samsung’un gecikmelerle boğuşan Taylor, Teksas fabrikası olduğu tahmin ediliyor.

Musk ayrıca, üretim verimliliğini artırmak için Tesla mühendislerinin sürece aktif olarak katılacağını belirtti: “Bu çok önemli bir nokta, çünkü ilerleme hızını artırmak için bizzat ben ilgileneceğim. Ayrıca fabrika, evimden çok uzak olmayan bir yerde bulunuyor.”

16,5 milyar dolarlık anlaşma

Samsung, daha önce 16,5 milyar dolarlık (22,8 trilyon won) dev bir siparişi duyurmuş ancak müşterinin kimliğini gizli tutmuştu. Reuters’a konuşan üç farklı kaynak, bu siparişi veren müşterinin Tesla olduğunu doğruladı. Anlaşmanın 2033 sonuna kadar geçerli olacağı bildiriliyor. Haberin duyulmasının ardından Samsung hisseleri yüzde 4’ün üzerinde artış göstererek son bir ayın en büyük günlük kazancını elde etti.

Samsung ile Tesla’nın çip üretim anlaşması bir ilk değil. Firma zaten halihazırda Tesla için AI4 çipleri üretiyor. Tayvanlı ise tasarımın yeni tamamlandığı AI5 çiplerini ilk etapta Tayvan’da sonra ABD’deki Arizona tesisinde üretecek. Bu çipler aynı zamanda HW4 ve HW5 donanımı olarak da ifade ediliyor. Otomotiv devi, bu çipleri araçlarınınyapay zeka ile tam otonom sürüş yapabilmesi için kullanıyor. Tesla, HW4 donanımına sahip araçlarının denetimsiz FSD'yi mümkün kulacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Anlaşma, özellikle Samsung’un yapay zeka çipleri üretiminde yaşadığı zorlukları aşma çabası açısından önem taşıyor. Şirket, Tayvanlı dev TSMC ve Güney Koreli rakibi SK Hynix’in HBM belleklerinin gerisinde kalmış durumda. Bu durum, Samsung’un hem kârlılığını hem de piyasa değerini baskı altına alıyor.

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Samsung, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olmasının yanı sıra, müşterilerinin tasarladığı işlemcileri de kendi fabrikalarında üretiyor. Ancak TSMC’nin Apple, Nvidia, AMD, Intel ve Qualcomm gibi devleri kendine çekmesi Samsung’un bu alandaki konumunu zayıflatmıştı.

Samsung’un yonga üretim biriminin de bu yılın ilk yarısında yaklaşık 3,63 milyar doları aşan zarar ettiği bildiriliyor. Tesla ile yapılan yeni anlaşmanın bu zararın azaltılmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Hatta, yapılan anlaşmanın Samsung’un 2024 gelirinin yaklaşık yüzde 7,6’sını oluşturduğunu belirtelim.

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Tesla ve Samsung, dev çip anlaşmasına imza attı

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