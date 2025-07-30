ABD ve AB anlaştı: En kritik şirketlerden ASML’ye gümrük muafiyeti geldi

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı ile Avrupa Komisyonu Başkanı arasında imzalanan ticaret anlaşması, Avrupa’da üretilip Amerika’ya gönderilen ürünlere genel olarak yüzde 15 gümrük vergisi getirilmesini öngörüyordu. Ancak bu vergiden, stratejik bazı ürün grupları muaf tutuldu. Bunlar arasında yarı iletken üretim ekipmanları da yer aldı. Böylece ASML gibi önde gelen ekipman üreticilerinin araçları ABD pazarında fiyat artışı yaşamayacak.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Ayrıca, bir dizi stratejik ürün için sıfır gümrük vergisi uygulanması konusunda da anlaşmaya vardık. Bu ürünler arasında tüm uçak ve uçak parçaları, belirli kimyasallar, belirli jenerik ilaçlar, yarı iletken ekipman, belirli tarım ürünleri, doğal kaynaklar ve kritik hammaddeler yer alıyor. Bu listeye daha fazla ürün eklemek için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Yarı iletken ticaretine muafiyet geldi

ABD, ASML’nin ürettiği DUV (derin ultraviyole) ve EUV (aşırı ultraviyole) litografi araçları, metroloji ve inceleme ekipmanlarına yüzde 15 vergi uygulamış olsaydı, bu durum başta Intel, GlobalFoundries, Samsung, Texas Instruments ve TSMC gibi ABD’de fabrika sahibi büyük çip üreticileri için ciddi bir mali yük oluşturacaktı.

Zira en gelişmiş yarı iletkenlerin, yani her elektronik cihazda bulunan çiplerin üretiminde kullanılan ASML ekipmanları oldukça pahalı. Öyle ki, halihazırda miladını doldurmaya başlayan 10nm ve altı süreçlerde kullanılan DUV ArF aracı birim başına ortalama 89,6 milyon dolar fiyatlandırılıyor. Günümüzde üst seviye çiplerde kullanılan Low-NA EUV makinesi ise konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 265 milyon dolar civarında. Yakında kullanıma alınacak en gelişmiş High-NA EUV makinelerinin tanesi de neredeyse 400 milyon dolar.

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Dolayısıyla yüzde 15’lik ek vergi demek, fabrika yatırımlarında toplamda yüz milyonlarca dolar maliyet yükü demek. Böyle bir vergi yükü, ABD’deki yarı iletken üretiminin küresel rekabet gücünü azaltabilir, yatırımları caydırabilir ve üretimin Asya’ya kaymasına yol açabilirdi.

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