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AMD, Intel ATOM platformuna rakip oluyor! Peki ne zaman ve nasıl?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Intel ATOM platformuna rakip oluyor! Peki ne zaman ve nasıl?
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Phenom II ailesiyle masaüstü işlemci pazarında önemli bir çıkış yakalayan ve ilk çeyrekte pazar payını arttırmayı başaran AMD, Computex 2009 fuarında ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Yukon platformunun çift çekirdekli işlemci güncellemesine sahip bir sonraki adımı olan Congo platformunu da sergiledi. Masaüstü sistemlerden sonra dizüstü bilgisayar pazarında da pozisyonunu güçlendirmeyi hedefleyen AMD'nin yüksek satış rakamlarına ulaşan netbook pazarı için herhangi bir somut girişimde bulunmadığı zira firmanın bu segmente pek sıcak bakmadığı biliniyor ancak gelen son bilgilere göre AMD, Intel ATOM platformuna rakip olacak yeni bir platformunu duyurabilir.

İlk örneklerinin önümüzdeki yıl hazır olması beklenen yeni platform aslında doğrudan Intel ATOM platformunu rakip almıyor zira yeni platformun netbook'ların yerine notebook'larda kullanılacağı belirtiliyor. Ancak bu noktada altı çizilmesi gereken asıl unsur ise yeni platformun Intel ATOM platformuna kıyasla daha düşük maliyetle gelecek olması. AMD'nin yeni platformunda ne tür bir işlemci kullanılacağı henüz bilinmese de platformun özellikle entegre grafik işlemci performansıyla öne çıkması beklenebilir. Öte yandan orta segmentteki dizüstü bilgisayarlar için Tigris platformunu duyurmayı hedefleyen AMD, ARM tabanlı netbook'ların özellikle Windows uyumlu olmamaları nedeniyle başarılı olacaklarını düşünmüyor.


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wrhost 10 yıl
atomun babasıymı amd :) peki anası kim
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jay jay justified 10 yıl
Atom'un da Pentium 4 işlemcilerin kırpılmış ve güncel versiyonları olduğunu okumuştum sanki sertacaygun. Yanlışsa düzeltelim arkadaşlar.
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sertacaygun 10 yıl
Towarscke hocam bilgiler için teekkür ederim. Atom da eski işlemcilerin güncellemesi diye biliyorum aslında, yanlış mıyım ? Bir de bu işlemciler Atom ile rekabet ettiğinde performans olarak geride kalma ihtimâli ne kadardır ?
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Towarscke 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Towarscke hocam bilgiler için teekkür ederim. Atom da eski işlemcilerin güncellemesi diye biliyorum aslında, yanlış mıyım ? Bir de bu işlemciler Atom ile rekabet ettiğinde performans olarak geride kalma ihtimâli ne kadardır ?


Esasen bu benim soylemis oldugum islemciler kotu degiller.. ama inanilmaz performansli olmalarini da beklemiyorum... cunku frekans olarak 366; 433; 500; 600mhz gibi islem guclerine sahipler. ve DDR1 kullaniyorlar, 64bit olarak.

yinede Pentium 4'un ilk zamanlarinda ben 754pin 3000+ 2ghz islemci ile cok daha iyi sonuclar aliyordum...hele 939pin zamanlarinda cok buyuk bir one cikim olmustu... karsilastirip gormek lazim...
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CaSsErDoDo 10 yıl
hemen konunun başlıgına cevabımı veriyim hiçbir şekilde ve hiçbir zaman! herşey bu kadar ağırdan alan bir firma ne gördüm ne duydum netbooklara bi 780g+düşük bir işlemci platformu çıkarsa ekmek peynir gibi satıcak ama aklı yok ki hiç kimse bu durumda gelipde bana amd yi savunmasın savunulucak bir yanı yok!
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Towarscke 10 yıl
AMD'nin Cyrix'den kalan islemcilerini guncellemesi yeterli olacaktir... AMD'nin zaten Intel'den once ATOM'a benzeyen bir platformu vardi.. Hatta islemcileri daha az watt tuketiyordu.. ornegin;
AMD Geode LX 900@1.5W processor operates at a maximum power of 5.1W (TDP).
AMD Geode LX 800@0.9W processor operates at a maximum power of 3.6W (TDP)
AMD Geode LX 700@0.8W consumes a maximum power of 3.1W (TDP)
AMD Geode LX 600@0.7W consumes a maximum power of 2.8W (TDP)
bunlar sadece guncel degildi. Yinede asagidaki sistemlerin bir tanesi haricinde Windows XP calistirabildiklerini biliyoruz.. Bunlar varken ATOM diye bisey yoktu... Bu alttakiler sadece rast gele bulunmus ornekler... esasen Internette daha fazlasi bile var.. Siz Atom'un ilk oldugunu zannede durun AMD boyle bir sistemi coktan yapmisti..

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yc#1 10 yıl
AMD masaüstünde Intel'den kayda değer miktarda müşteri çalmasına rağmen Intel dizüstünde resmen malı götürüyor. AMD'nin derhal 45 nm mobil işlemcilerini çıkarması ve netbooklara yönelik çözümlerin üzerine eğilmesi gerekiyor.
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husNUKE 10 yıl
evet o kadar hızlı ki intel tur bindiriyor
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Eşref_37 10 yıl
Siz tur bindiriyor diyebilirsiniz ama bu aralar intelin elinden çok müşteri çaldı. AMD pazar payını uygun fiyatlı işlemcileriyle oldukca büyütüyor. Bu şekilde ataklara devam ederse ucurum gibi olan pazar payı farkı git gide kapanacak.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
amd çok hızlısın ya bi yawaşla :D :D
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