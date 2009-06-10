AMD, Intel ATOM platformuna rakip oluyor! Peki ne zaman ve nasıl?

Phenom II ailesiyle masaüstü işlemci pazarında önemli bir çıkış yakalayan ve ilk çeyrekte pazar payını arttırmayı başaran AMD, Computex 2009 fuarında ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Yukon platformunun çift çekirdekli işlemci güncellemesine sahip bir sonraki adımı olan Congo platformunu da sergiledi. Masaüstü sistemlerden sonra dizüstü bilgisayar pazarında da pozisyonunu güçlendirmeyi hedefleyen AMD'nin yüksek satış rakamlarına ulaşan netbook pazarı için herhangi bir somut girişimde bulunmadığı zira firmanın bu segmente pek sıcak bakmadığı biliniyor ancak gelen son bilgilere göre AMD, Intel ATOM platformuna rakip olacak yeni bir platformunu duyurabilir.
İlk örneklerinin önümüzdeki yıl hazır olması beklenen yeni platform aslında doğrudan Intel ATOM platformunu rakip almıyor zira yeni platformun netbook'ların yerine notebook'larda kullanılacağı belirtiliyor. Ancak bu noktada altı çizilmesi gereken asıl unsur ise yeni platformun Intel ATOM platformuna kıyasla daha düşük maliyetle gelecek olması. AMD'nin yeni platformunda ne tür bir işlemci kullanılacağı henüz bilinmese de platformun özellikle entegre grafik işlemci performansıyla öne çıkması beklenebilir. Öte yandan orta segmentteki dizüstü bilgisayarlar için Tigris platformunu duyurmayı hedefleyen AMD, ARM tabanlı netbook'ların özellikle Windows uyumlu olmamaları nedeniyle başarılı olacaklarını düşünmüyor.
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Esasen bu benim soylemis oldugum islemciler kotu degiller.. ama inanilmaz performansli olmalarini da beklemiyorum... cunku frekans olarak 366; 433; 500; 600mhz gibi islem guclerine sahipler. ve DDR1 kullaniyorlar, 64bit olarak.
yinede Pentium 4'un ilk zamanlarinda ben 754pin 3000+ 2ghz islemci ile cok daha iyi sonuclar aliyordum...hele 939pin zamanlarinda cok buyuk bir one cikim olmustu... karsilastirip gormek lazim...
AMD Geode LX 900@1.5W processor operates at a maximum power of 5.1W (TDP).
AMD Geode LX 800@0.9W processor operates at a maximum power of 3.6W (TDP)
AMD Geode LX 700@0.8W consumes a maximum power of 3.1W (TDP)
AMD Geode LX 600@0.7W consumes a maximum power of 2.8W (TDP)
bunlar sadece guncel degildi. Yinede asagidaki sistemlerin bir tanesi haricinde Windows XP calistirabildiklerini biliyoruz.. Bunlar varken ATOM diye bisey yoktu... Bu alttakiler sadece rast gele bulunmus ornekler... esasen Internette daha fazlasi bile var.. Siz Atom'un ilk oldugunu zannede durun AMD boyle bir sistemi coktan yapmisti..
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