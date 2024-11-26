Nvidia, AMD’nin Ar-Ge bütçesini ikiye katladı

Tech Fund tarafından yapılan son analizler, Nvidia ile AMD arasındaki Ar-Ge bütçesi farkının giderek açıldığını ortaya koyuyor. 2013 yılında neredeyse eşit olan bu bütçeler, bugün Nvidia lehine büyük bir uçuruma dönüştü. Nvidia, yıllık yaklaşık 12 milyar dolarlık Ar-Ge harcamasıyla AMD'yi ikiye katlarken, AMD bu alanda 6 milyar dolarda kaldı.
Intel adeta para yakıyor
Intel, CPU ve GPU sektörlerinde yaşadığı sorunların yanı sıra kuantum bilişim ve yeni nesil üretim süreçlerine yaptığı yatırımlarda da beklediği ilerlemeyi sağlayamıyor. Şirketin "18A üretim süreci" gibi projelerine büyük umut bağlamasına rağmen, Intel'in piyasa değeri 107 milyar dolarda kalarak küresel sıralamada 160. sırada yer alıyor. Nvidia bu listenin zirvesinde yer alırken AMD ise 45. sırada bulunuyor.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.