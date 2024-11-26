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    Anlık Bildirim

    Nvidia, AMD’nin Ar-Ge bütçesini ikiye katladı

    Yapılan analize göre Nvidia, araştırma ve geliştirme harcamaları söz konusu olduğunda AMD’yi ikiye katlıyor. Öte yandan Intel'in harcamaları her ikisini de gölgede bırakıyor.
    Nvidia, AMD’nin Ar-Ge bütçesini ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında rekabetin en kritik unsurlarından biri, araştırma ve geliştirme (R&D-Ar-Ge) harcamalarıdır. Ancak, son yıllarda yaşanan gelişmeler, yüksek Ar-Ge bütçelerinin her zaman başarı getirmediğini gösteriyor. Nvidia'nın yapay zeka devrimiyle astronomik bir büyüme yakalaması ve Intel'in sektörde yaşadığı zorluklar açıkça bu ezberi bozuyor.

    Nvidia ve AMD arasındaki Ar-Ge uçurumu büyüyor

    Tech Fund tarafından yapılan son analizler, Nvidia ile AMD arasındaki Ar-Ge bütçesi farkının giderek açıldığını ortaya koyuyor. 2013 yılında neredeyse eşit olan bu bütçeler, bugün Nvidia lehine büyük bir uçuruma dönüştü. Nvidia, yıllık yaklaşık 12 milyar dolarlık Ar-Ge harcamasıyla AMD'yi ikiye katlarken, AMD bu alanda 6 milyar dolarda kaldı.

    Nvidia, AMD’nin Ar-Ge bütçesini ikiye katladı
    Bu farkın yalnızca bütçenin büyüklüğüyle değil, harcamaların odak noktasıyla da ilgili olduğu vurgulanıyor. Nvidia, Ar-Ge kaynaklarını büyük ölçüde yapay zeka teknolojilerine ayırırken, AMD bütçesini GPU, CPU, AI ve FPGA çipleri gibi farklı alanlar arasında dağıtıyor. Bu durum, AMD’nin CPU pazarında Intel’i geride bırakmasına yardımcı olsa da, GPU sektöründe Nvidia’ya karşı zorlanmasına neden oluyor.

    Intel adeta para yakıyor

    Nvidia, AMD’nin Ar-Ge bütçesini ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Intel ise Nvidia ve AMD'nin Ar-Ge harcamalarını büyük bir farkla aşmasına rağmen CPU'lar, GPU'lar ve diğer alanlarda bitmek bilmeyen sorunlarla karşı karşıya. Intel, 2023 yılında Ar-Ge için 16 milyar dolar ayırarak Nvidia ve AMD'nin toplam harcamalarını dahi geride bıraktı. Şirketin 2024 yılı için Ar-Ge, pazar büyümesi ve satın almalara yönelik bütçesi 17-20 milyar dolar arasında olacak. Ancak bu devasa bütçeler, şirketin pazar performansını artırmakta yeterli olmuyor.

    Intel, CPU ve GPU sektörlerinde yaşadığı sorunların yanı sıra kuantum bilişim ve yeni nesil üretim süreçlerine yaptığı yatırımlarda da beklediği ilerlemeyi sağlayamıyor. Şirketin "18A üretim süreci" gibi projelerine büyük umut bağlamasına rağmen, Intel'in piyasa değeri 107 milyar dolarda kalarak küresel sıralamada 160. sırada yer alıyor. Nvidia bu listenin zirvesinde yer alırken AMD ise 45. sırada bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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