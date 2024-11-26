Nvidia, AMD’nin Ar-Ge bütçesini ikiye katladı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında rekabetin en kritik unsurlarından biri, araştırma ve geliştirme (R&D-Ar-Ge) harcamalarıdır. Ancak, son yıllarda yaşanan gelişmeler, yüksek Ar-Ge bütçelerinin her zaman başarı getirmediğini gösteriyor. Nvidia'nın yapay zeka devrimiyle astronomik bir büyüme yakalaması ve Intel'in sektörde yaşadığı zorluklar açıkça bu ezberi bozuyor.

Nvidia ve AMD arasındaki Ar-Ge uçurumu büyüyor

Tech Fund tarafından yapılan son analizler, Nvidia ile AMD arasındaki Ar-Ge bütçesi farkının giderek açıldığını ortaya koyuyor. 2013 yılında neredeyse eşit olan bu bütçeler, bugün Nvidia lehine büyük bir uçuruma dönüştü. Nvidia, yıllık yaklaşık 12 milyar dolarlık Ar-Ge harcamasıyla AMD'yi ikiye katlarken, AMD bu alanda 6 milyar dolarda kaldı.

Bu farkın yalnızca bütçenin büyüklüğüyle değil, harcamaların odak noktasıyla da ilgili olduğu vurgulanıyor. Nvidia, Ar-Ge kaynaklarını büyük ölçüde yapay zeka teknolojilerine ayırırken, AMD bütçesini GPU, CPU, AI ve FPGA çipleri gibi farklı alanlar arasında dağıtıyor. Bu durum, AMD’nin CPU pazarında Intel’i geride bırakmasına yardımcı olsa da, GPU sektöründe Nvidia’ya karşı zorlanmasına neden oluyor.

Intel adeta para yakıyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan Intel ise Nvidia ve AMD'nin Ar-Ge harcamalarını büyük bir farkla aşmasına rağmen CPU'lar, GPU'lar ve diğer alanlarda bitmek bilmeyen sorunlarla karşı karşıya. Intel, 2023 yılında Ar-Ge için 16 milyar dolar ayırarak Nvidia ve AMD'nin toplam harcamalarını dahi geride bıraktı. Şirketin 2024 yılı için Ar-Ge, pazar büyümesi ve satın almalara yönelik bütçesi 17-20 milyar dolar arasında olacak. Ancak bu devasa bütçeler, şirketin pazar performansını artırmakta yeterli olmuyor.

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Intel, CPU ve GPU sektörlerinde yaşadığı sorunların yanı sıra kuantum bilişim ve yeni nesil üretim süreçlerine yaptığı yatırımlarda da beklediği ilerlemeyi sağlayamıyor. Şirketin "18A üretim süreci" gibi projelerine büyük umut bağlamasına rağmen, Intel'in piyasa değeri 107 milyar dolarda kalarak küresel sıralamada 160. sırada yer alıyor. Nvidia bu listenin zirvesinde yer alırken AMD ise 45. sırada bulunuyor.

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