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AMD işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar

9 yıl
18,9b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcilerini Eylül ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel'e, AMD yeni bir fiyat indirimi ile yanıt vermeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma çift, üç ve dört çekirdekli bazı işlemcilerinde fiyatları aşağı çekerek yeni çözümlerle son çeyrekte artması beklenne rekabet ortamında pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Gelen bilgilere göre AMD'nin standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin lansman fiyatı olan 245$'dan farklı olarak Newegg gibi bazı satış noktalarında 199$ seviyesinden yani sunulmaya başlandığı bildiriliyor. Benzer şekilde Phenom II X4 945 modelinde de fiyatın 225$ seviyesinden 169.99$'a kadar düştüğü gözlemleniyor.

Üç çekirdekli modellerde ise yine Black Edition serisi kapsamında hazırlanan ve çarpan kilidi açık olarak gelen üstelik çekirdek aşırtma uygulamasına da olanak tanıyan Phenom II X3 720 Black Edition modelinin 145$ seviyesinden 119$'a kadar düştüğü, çift çekirdekli benzer şekilde çekirdek aşırtma desteği sunan Phenom II X2 550 BE'de de fiyatın 102.99$ olduğu bildiriliyor.

AMD'nin çift çekirdekli en yeni modellerinden birisi olan Athlon II X2 250'de fiyatın lansman döneminde 87$ seviyesinden 76$'a kadar düştüğü bildiriliyor. AMD'nin tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift, üç ve dört çekirdekli işlemcilerinde yapılan indirime Intel'in de Core i3 ve Core i5 modellerine yer açabilmek için Core 2 indirimiyle yanıt vermesi bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Yaklaşık birbuçuk iki senedir amd phenom 9850 black edition kullanıyorum hiçbir sorun yaşamadım, asus m3a 32 mvp delux wifiap deluxe anakart üzerinde kullanıyorum ve benzer intel sistemler ile arasında performans farkı yok ancak arada deli gibi fiyat vardı o zaman bile, intelciler ortalığa bir sürü hurafe yaydılar yok ısınıyormuş, kasılıyormuş gibi, aynı anda 3d render yapıyorum bir taraftan oyun açıyorum diğer taraftan video render yapıyorum corel photoshop dreamveawer açıyor tasarım yapıyorum çift monitörde iki ayrı oyun açıyor bir birini oynuyorum bir diğerini bir gram kasma yok nede ısınma şayet amd den şaşmayın derim...
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birolhan1 9 yıl

DH Misafiri

Yaklaşık birbuçuk iki senedir amd phenom 9850 black edition kullanıyorum hiçbir sorun yaşamadım, asus m3a 32 mvp delux wifiap deluxe anakart üzerinde kullanıyorum ve benzer intel sistemler ile arasında performans farkı yok ancak arada deli gibi fiyat vardı o zaman bile, intelciler ortalığa bir sürü hurafe yaydılar yok ısınıyormuş, kasılıyormuş gibi, aynı anda 3d render yapıyorum bir taraftan oyun açıyorum diğer taraftan video render yapıyorum corel photoshop dreamveawer açıyor tasarım yapıyorum çift monitörde iki ayrı oyun açıyor bir birini oynuyorum bir diğerini bir gram kasma yok nede ısınma şayet amd den şaşmayın derim...


aynen dostum bu phenom I serisine çok yerin dibine sokuyolar B-3 revizyonlu 9850 bende kullanıyorum. Yaklaşık 1 yıl oldu alalı ve hala banamısın demiyor ısınmıyor. Biraz hızaşırtma potansiyalleri kötü diyolar ama bence kötü değil 3.2 ghze kadar çarpan arttırmayla çıkabiliyorum üstüne ince ayar istiyor.
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samura92000 9 yıl
ucuz işçilikle mal üreten amd nin fiyat indirimlerine gitmesi gayet normal.
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yc#1 9 yıl
Core i5 ve yeni Core i7'ler çıkınca Core 2 Duo ve Quad'larda ciddi indirimler bekliyorum. 1 ay daha sabretmek lazım.
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KiLLeR© 9 yıl

yc#1

Core i5 ve yeni Core i7'ler çıkınca Core 2 Duo ve Quad'larda ciddi indirimler bekliyorum. 1 ay daha sabretmek lazım.



İntel indirim yapacak ki indirim yapana kadar kdv indirimi bitecek. aynı hesap bence...
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sendomi 9 yıl
valla indirimler cillop gibi olmuş bu zamanda para yokken süper olmuş ihtiyacı olanlar kapsınlar hemen kdv indirimi bitmeden yansırsa süper olur
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LEON-X 9 yıl
Güzel haber güzel fiyatlar
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miharbi17 9 yıl
cisim değil isim önemli galiba
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FRAGILE 9 yıl
amd nin işlemcileri bu kadar alınabilirken intele kıyasla katkat neden pazar payı o kadar düşük anlamış değilim kalitede son derece yeterli ama gelgelelim

cünkü , coğu alıcı markaya meraklı, ihtiyacı kadar olana yönelmiyorlar, oysaki amd ,pclerden anlayanlar icin mükemmel fiyat sunuyor.
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miharbi17 9 yıl
amd nin işlemcileri bu kadar alınabilirken intele kıyasla katkat neden pazar payı o kadar düşük anlamış değilim kalitede son derece yeterli ama gelgelelim
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Hobar 9 yıl
Bomba! az buz da değil ortalama 20-30 dolar. 50 lira az para değil çoğu kişi için. phenom 810 almayı düşünüyordum. iyi geldi. hatta bu sayede phenom 905e de alabilirm.
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artenis 9 yıl
iki haneli rakamlar gelıyor AMD den - ıntelde 4 den 3 e ınse barı :)
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ProgreSsive aTTacK 9 yıl
İndirimler çok iyi. :D Bizede hemen yansırsa çok daha iyi olur.
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KiLLeR© 9 yıl
Sürümden kazanıyor. Amd 15-20 tane satarsa ancak intelin 1 işlemciden kazandığını kazanıyor. :)

Bknz: Sistem tavsiyeleri bölümünde tavsiyeler hep AMD = F/p
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mertekin 9 yıl

ProgreSsive aTTacK

İndirimler çok iyi. :D Bizede hemen yansırsa çok daha iyi olur.


Zam olsa haberi gelmeden yansır.Ama indirim ne zaman yansır bilmem.
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575m 9 yıl
Yeni sisttem toplayacaklar 1-2 hafta bekleyebilirlerse 945 ve 955in fiyatı çok ideal seviyeye inecek.Yurtdışında zaten inmiş.
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F.@.T.İ.H 9 yıl
guzel fiyatlar..
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