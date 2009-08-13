AMD işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar

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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcilerini Eylül ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel'e, AMD yeni bir fiyat indirimi ile yanıt vermeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma çift, üç ve dört çekirdekli bazı işlemcilerinde fiyatları aşağı çekerek yeni çözümlerle son çeyrekte artması beklenne rekabet ortamında pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Gelen bilgilere göre AMD'nin standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin lansman fiyatı olan 245$'dan farklı olarak Newegg gibi bazı satış noktalarında 199$ seviyesinden yani sunulmaya başlandığı bildiriliyor. Benzer şekilde Phenom II X4 945 modelinde de fiyatın 225$ seviyesinden 169.99$'a kadar düştüğü gözlemleniyor.

Üç çekirdekli modellerde ise yine Black Edition serisi kapsamında hazırlanan ve çarpan kilidi açık olarak gelen üstelik çekirdek aşırtma uygulamasına da olanak tanıyan Phenom II X3 720 Black Edition modelinin 145$ seviyesinden 119$'a kadar düştüğü, çift çekirdekli benzer şekilde çekirdek aşırtma desteği sunan Phenom II X2 550 BE'de de fiyatın 102.99$ olduğu bildiriliyor.

AMD'nin çift çekirdekli en yeni modellerinden birisi olan Athlon II X2 250'de fiyatın lansman döneminde 87$ seviyesinden 76$'a kadar düştüğü bildiriliyor. AMD'nin tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift, üç ve dört çekirdekli işlemcilerinde yapılan indirime Intel'in de Core i3 ve Core i5 modellerine yer açabilmek için Core 2 indirimiyle yanıt vermesi bekleniyor.