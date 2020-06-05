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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD işlemcili ASUS TUF FA506 oyuncu dizüstü serisi ülkemizde satışa sunuldu

    ASUS, AMD Ryzen 4000 APU serisiyle yenilediği TUF oyuncu dizüstü serisinin yeni üyesi FA506 (A15)’i Türkiye’de satışa sunduğunu açıkladı. ASUS TUF FA506 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    12 sa.
    2,6b
    10
    21
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD işlemcili ASUS TUF FA506 oyuncu dizüstü serisi ülkemizde satışa sunuldu
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    ASUS’un dayanıklı bileşenlerle donattığı TUF dizüstü bilgisayar serisinde oyuncu versiyonları da dikkat çekici. Son ürünlerden olan ASUS TUF FA506 oyuncu dizüstü bilgisayar serisi ülkemizde satışa sunuldu.

    ASUS TUF FA506 özellikleri ve fiyatı

    Asus’un bu hafta tanıttığı TUF Gaming FA506 A15 oyuncu dizüstü modeli AMD’nin 8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındıran Ryzen 7 4800H APU biriminden güç alıyor. Entegre Vega biriminin yanı sıra Nvidia ekran kartları da mevcut.

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    MIL-STD-810G askeri sınıf dayanıklılık testlerinden oldukça başarılı sonuçlarla geçen modelin çift fanlı anti-toz teknolojisi sayesinde hem soğutma kanallarını dışarıdan gelen tozlara karşı koruduğu hem de daha uzun saatler boyunca istikrarlı bir performans sunduğu belirtildi.

    AMD işlemcili ASUS TUF FA506 oyuncu dizüstü serisi ülkemizde satışa sunuldu
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    16GB’a kadar DDR4-3200 MHz ve 1TB’a kadar NVMe SSD depolama ile desteklenen modelde USB 3.1 Tip-C, 90WHr batarya, aydınlatmalı klavye, GbE port, WiFi 5 şeklinde ortak özellikler yer alıyor. Ekran boyutu, ekran kartı ve bellek seçeneklerine göre değişen ASUS TUF FA506 modelinin ortalama fiyatları şu şekilde:

    ASUS TUF506II: 15.6 inç Full HD ekran, 60Hz, GeForce GTX 1650 Ti, 8GB RAM, 1TB HDD+256GB SSD - 7299TL

    ASUS TUF506IU: 15.6 inç Full HD ekran, 60Hz, GeForce GTX 1660 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD - 10000TL

    ASUS TUF506IV: 15.6 inç Full HD ekran, 144Hz, GeForce RTX 2060, 8GB RAM, 512GB SSD – henüz fiyat yok



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 12 sa. en beğenilen
    Asgari ücret 8000 olsaydı alınabilirdi
    Yanıtla +8
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    Nerd Miner (Can ) 10 sa.
    Bu seride bir dizayn hatası var

    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Hobar (Emrah Karaçam) 7 sa. Nerd Miner
    Asus ürünlerinde bu tip çok kolay fark edilecek tasarım hataları var. Kullandığım ekran kartı ve anakart larda da hep sorun yaşadım Asus'da. Ne doğru düzgün verimli şekilde sıcaklığa göre düzgün çalışan fan ayarı var. Ne de adam gibi soğutma. Kullandığım ürünler mutlaka bir bölgesi fazla ısınıyordu veya bir yerinden patlak verdi.
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    cuhuku 6 sa. Nerd Miner
    aynen benım gıbı yatarak kullanan bırı ıcın bıraz ekran yukarda kalıyormus gıbı olur
    Yanıtla
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Txrboz (Cem Erinç) 3 sa.
    Arkadaşlar monsterın yeni çıkan cihazını kuzenim aldı kullanıyor kronik ses cızırtısı sorunu var haberiniz olsun bu asusun ise 144hz ekranını ülkemiz için kırpıp 60hz yapmışlar almayın aldırtmayın ve tasarım hatası var cihazda
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    neyazarim 6 sa.
    bunlar ne? zaten satıştaydılar dolar düşerken ZAM mı geldi yani? Almayın aldırmayın kardeşim!
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    burakk, (Burakk gizli) 5 sa. neyazarim
    Ryzen 4000 serisi ne zamandır satışta?
    Türkiye'ye giriş fiyatları noldu? Liste falan var mı?
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    gerbay (g. e.) 7 sa.
    klavye rengi sarı değil arkadaşlar, rgb led koymuşlar renk değiştiriyor
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    sanaltur.com.tr (Alican Yıldız) 9 sa.
    profesyoneller için 3950x laptop hazırlasalar şahane olacak😆
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    gurkandemirbas 9 sa. yeni yorumcu
    klavye rengi sarı ben pek begenmedim keşke beyaz olsaydı
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 9 sa. gurkandemirbas
    Control Center dan aydınlatmayı istediğin gibi değiştirebiliyorsun zaten
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    Quard (Ahmet G) 10 sa.
    Benim bütçeme göre pahalı ama alacaksanız,diğer markalarla karşılaştırma yapın.
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    Nerd Miner (Can ) 10 sa.
    Bu seride bir dizayn hatası var

    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Hobar (Emrah Karaçam) 7 sa. Nerd Miner
    Asus ürünlerinde bu tip çok kolay fark edilecek tasarım hataları var. Kullandığım ekran kartı ve anakart larda da hep sorun yaşadım Asus'da. Ne doğru düzgün verimli şekilde sıcaklığa göre düzgün çalışan fan ayarı var. Ne de adam gibi soğutma. Kullandığım ürünler mutlaka bir bölgesi fazla ısınıyordu veya bir yerinden patlak verdi.
    Yanıtla
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    cuhuku 6 sa. Nerd Miner
    aynen benım gıbı yatarak kullanan bırı ıcın bıraz ekran yukarda kalıyormus gıbı olur
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    ekremcingöz 11 sa. yeni yorumcu
    keşke uygun olsaydı biraz
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    Bloodin 11 sa.
    Biraz geç olmadı mı haber için? 2 haftadır satışta zaten bu cihaz...

    Ryzen 7 4800H + GTX 1660 Ti modeli 2 haftadır 8279 TL'ya satışta idi, daha yeni bitti stoklar siz haber yapmadan önce :)

    Ryzen 7 4800H denilen işlemci tek çekirdekte i7-10750H ile eşit, tam performansta ise %30'a varan oranda daha güçlü bir işlemci, 10750H+1660Ti bileşimini ise eğer Monster ya da Casper değil de uluslararası tanınan bir markadan istiyorsanız en ucuz MSI'da 11.500 TL'ya buluyorsunuz.
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    FoBç (Fırat Orak) 11 sa. yeni yorumcu
    Peki sizce ASUS TUF506IV: 15.6 inç Full HD ekran, 144Hz, GeForce RTX 2060, 8GB RAM, 512GB SSD – henüz fiyatı belirlenmeyen modelinin fiyatı ne kadar olur?
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 10 sa. FoBç
    O model 1,5 ay önce 20 nisan gibi satışa çıktı, stoklar hemen tükendi. İlk satışa çıkan model oydu, donanımhaber 1,5 ay geç fark etmiş satışa çıkmasını. O zamanki fiyatı 10.600TL idi ve dolar daha yüksekti.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2605 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Galeri, asus ve
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