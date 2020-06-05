AMD işlemcili ASUS TUF FA506 oyuncu dizüstü serisi ülkemizde satışa sunuldu

ASUS’un dayanıklı bileşenlerle donattığı TUF dizüstü bilgisayar serisinde oyuncu versiyonları da dikkat çekici. Son ürünlerden olan ASUS TUF FA506 oyuncu dizüstü bilgisayar serisi ülkemizde satışa sunuldu.
ASUS TUF FA506 özellikleri ve fiyatı
Asus’un bu hafta tanıttığı TUF Gaming FA506 A15 oyuncu dizüstü modeli AMD’nin 8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındıran Ryzen 7 4800H APU biriminden güç alıyor. Entegre Vega biriminin yanı sıra Nvidia ekran kartları da mevcut.
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MIL-STD-810G askeri sınıf dayanıklılık testlerinden oldukça başarılı sonuçlarla geçen modelin çift fanlı anti-toz teknolojisi sayesinde hem soğutma kanallarını dışarıdan gelen tozlara karşı koruduğu hem de daha uzun saatler boyunca istikrarlı bir performans sunduğu belirtildi.
16GB’a kadar DDR4-3200 MHz ve 1TB’a kadar NVMe SSD depolama ile desteklenen modelde USB 3.1 Tip-C, 90WHr batarya, aydınlatmalı klavye, GbE port, WiFi 5 şeklinde ortak özellikler yer alıyor. Ekran boyutu, ekran kartı ve bellek seçeneklerine göre değişen ASUS TUF FA506 modelinin ortalama fiyatları şu şekilde:
ASUS TUF506II: 15.6 inç Full HD ekran, 60Hz, GeForce GTX 1650 Ti, 8GB RAM, 1TB HDD+256GB SSD - 7299TL
ASUS TUF506IU: 15.6 inç Full HD ekran, 60Hz, GeForce GTX 1660 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD - 10000TL
ASUS TUF506IV: 15.6 inç Full HD ekran, 144Hz, GeForce RTX 2060, 8GB RAM, 512GB SSD – henüz fiyat yok
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Türkiye'ye giriş fiyatları noldu? Liste falan var mı?
Ryzen 7 4800H + GTX 1660 Ti modeli 2 haftadır 8279 TL'ya satışta idi, daha yeni bitti stoklar siz haber yapmadan önce :)
Ryzen 7 4800H denilen işlemci tek çekirdekte i7-10750H ile eşit, tam performansta ise %30'a varan oranda daha güçlü bir işlemci, 10750H+1660Ti bileşimini ise eğer Monster ya da Casper değil de uluslararası tanınan bir markadan istiyorsanız en ucuz MSI'da 11.500 TL'ya buluyorsunuz.
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