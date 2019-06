AMD kurumsal başkan yardımcısından kullanıcı gözüyle Windows 7 değerlendirmesi

22 Ekim'de lanse edilen Windows 7 işletim sistemi pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. DirectX 11 başta olmak üzere yeni nesil donanımların sahip olduğu gelişmiş özellikleriden faydalanabilen yeni işletim sistemi görsel ara birimi, yazılım/donanım uyumluluğu ve performansıyla şimdiye kadar hazırlanan en iyi Microsoft işletim sistemi olarak gösteriliyor.

Windows 7'nin sahip olduğu yeni nesil grafik teknolojilerini ATi Radeon HD 5700 ve 5800 serisi ekran kartlarıyla destek veren tek üretici (şu an için) konumundaki AMD'nin kurumsal başkan yardımcısı ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi genel müdürü Alberto Bozzo Windows 7'yi son kullanıcılar için denedi ve kişisel görüşlerini paylaştı.

Alberto Bozzo genel olarak Windows 7’nin bilgisayar deneyimini zenginleştirdiğini, görsellik ve çoklu ortam özellikleri ile daha önce yapılması zor olan uygulamaları kolaylaştırdığını ve ayrıca geliştirilmiş oyun deneyimi, daha iyi kalitede fotoğraf düzenleme ve program açma gibi günlük işlemleri hızlandırıp kullanımını kolaylaştırdığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör

Alberto Bozzo'nun açıklaması;

Windows’da yeni bir görsel deneyim penceresi



Microsoft'un yeni Windows 7 işletim sistemi, ekim ayının ortalarında büyük bir tantanayla piyasaya sürüldü. Artık ortalık biraz durulduğuna göre, bir teknoloji uzmanı, bilgisayar kullanıcısı ve işletim sisteminin beta test katılımcılarından biri olarak, neden bu sisteme geçtiğimi açıklamak istedim.



Tüm yararları sayılamayacak kadar çoksa da, Windows 7'nin bazı işleyiş biçimleri özellikle dikkatimi çekti. Sözgelişi, işletim sistemi donanım hızlandırmasından yararlanarak bana inanılmaz zenginlikte bir görsel deneyim ve çoklu ortam deneyimi yaşatıyor. Bunun da ötesinde, eskiden bilgisayarımla yapması imkansız olan ya da çok zaman alacağı için uğraşmaya değer bulmadığım şeyleri yapmama olanak sağlıyor.



Bilgisayarımın içeriği son on yılda ciddi şekilde değişti; metin ağırlıklı dosyalar ve basit formüllü veri tablolarının yerini, grafik açısından yoğun resimler, oyunlar ve uygulamalar aldı. Üreticiler de, benim bilgisayarımdan olabildiğince çok keyif almamı sağlayacak inanılmaz sürükleyicilikte bir deneyim yaşatmak için bilgisayarın bu görsel unsurlarının sadece işletim sistemiyle değil, donanımla ve bileşenlerle, özellikle de grafik işlemcisiyle mümkün olması için büyük uğraş verdiler.



Grafiğe daha “direkt” bir yaklaşım

Yeni teknolojiler ve grafik işlemcisi ile mikroişlemci alanlarındaki gelişmeler, Windows 7 işletim sistemiyle birleştiğinde, grafik açısından yoğun uygulamalardan çok iyi yararlanıyor. Örneğin, yeni bir programlama arabirimi olan DirectX 11, hem bir oyuncu olarak bana, hem de oyun geliştiricilerine yarar sağlıyor. Oyun geliştiriciler, çok uçlu işlem adı verilen yöntemle mikroişlemcinin yanında ekran kartının da gücünden yararlanarak iki işlemcinin iş yükünü paylaşmasını, grafiğin gerisinde çalışan uygulamanın da hızlanmasını sağlıyor. Diyelim yarış arabası tutkunusunuz ama yeni çıkan Ferrari modellerini alacak haliniz yok; o zaman, "kumanda odanıza" DirectX 11 ve ATI Eyefinity gibi yeni teknolojiler sayesinde üç tane 30" ekran yerleştiriyorsunuz ve Dirt 2 oynarken kendinizi gerçekten parkurda gibi hissediyorsunuz. DirectX 11 sizi, arabaya bir çuval para yatırmadan sürücü koltuğuna oturtuyor. Bir yere mi çarptınız? Basın düğmeye, o kaza hiç yaşanmadı.



DirectX 11'in gelişmiş görsel özellikleri bununla sınırlı değil; önceki sürümlere göre daha iyi gölgeleme kabiliyeti, daha gerçekçi saydamlık, daha kıvrak ve dinamik çevre unsurları bir araya gelerek çok daha sürükleyici bir oyun deneyimi sağlıyor. Önde gelen oyun geliştiricileri bu teknolojiyi benimsemekte gecikmedi; BattleForge, STALKER, Lord of the Rings Online ve Aliens vs. Predator gibi birçok oyun, Windows 7’den hemen sonra piyasaya sürülmeyi bekliyor.



İstediklerinizi mümkün kılmak

İster profesyonel ister benim gibi amatör olsun, fotoğraf meraklılarının resimleri düzenlemesi, videolarını bilgisayara yüklemesi hiç bu kadar kolay olmamıştı; üstelik kalite de harika. Örneğin, Windows 7 sayesinde fotoğraflarda gözlerin kırmızı çıkmasından kurtulabilirken, fotoğraf ağırlıklı aylık bültenimizi hazırlamam da kolaylaşıyor; çünkü bu yeni teknoloji hem fotoğrafların görünümünü ve canlılığını iyileştiriyor, hem de fotoğraf düzenleme hızını arttırıyor.



Uyumluluk sorunlarının çözülmesi

Beni en çok zorlayan şeylerden biri, video dosyası türündeki inanılmaz çeşitlilik nedeniyle birinin diğeriyle bir türlü uyum sağlayamaması, bu arada kalp çarpıntısının baş göstermesidir. Teknoloji hayatımızın her alanına bu kadar girmişken, bu teknolojiyi gittiğim her yere götürebilmek ve bir cihazdan diğerine kolayca aktarabilmek isterim. Windows 7 ve ATI Stream teknolojisi sayesinde, HD videoları taşınabilir cihazıma kolayca ve çabucak aktarmak için sürükle ve bırak işlevini kullanabiliyorum. Böylece artık evden çıkarken çok acelem bile olsa, yanıma almak istediğim bir dosyayı evde bırakmak zorunda kalmıyorum.



Yeni işletim sisteminin ve bununla uyumlu geliştirilen bileşenlerin sık tekrarlanan temalarından biri, hız ve performans. Daha güçlü mikroişlemci ve grafik işlemcisi teknolojileriyle çalışan bilgisayarım sadece uygulama açıp kapatmak gibi gündelik işlerde değil, sistemi çalıştırmakta ve uyku durumundan çıkmakta da çok hızlandı. Bu gibi küçük şeyler, pürüzsüz işleyiş, genel yüksek performans ve yukarıda belirttiğim heyecan verici unsurlarla birleştiğinde, Windows 7'ye geçmemin nedenlerini oluşturdu.