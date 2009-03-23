AMD, L serisi düşük güç tüketimli yeni işlemcilerini hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Yüksek satış rakamlarına ulaşan netbook bilgisayarlar ve artan model çeşitliliğine paralel olarak sene içerisinde kullanım yaygınlığının artması beklenilen nettop sistemler için AMD'nin ise segment bazlı spesifik çözümleri henüz bulunmuyor. Ancak AMD'nin güncel teknik dökümanlarına dayandırılarak verilen bir habere göre firma, düşük güç tüketimli modellerden oluşan yeni bir işlemci serisini pazara sunmaya hazırlanıyor.

Phenom öncesi serilerde kullanılan K8 kod adlı mikroişlemci mimarisinin kullanılacağı belirtilen L serisi yeni işlemcilerin tek ve çift çekirdekli modellerden oluşacağı ve düşük güç tüketim seviyeleriyle öne çıkacakları belirtilirken, ilk detaylara göre seri Soket S1g1 formun olacak ve doğrudan mobil çözümleri hedef alacak. Henüz saat hızları ve bellek kapasiteleri hakkında herhangi bir bilginin olmadığı L serisi işlemcilerle ilgili model detayları şöyle;

Soket S1g1 AMD Athlon L1xx – 15W;

Soket S1g1 AMD Athlon 64 X2 L3xx – 9W;

X2 L3xx – 9W; Soket ASB1 AMD Turion Neo X2 L6xx ve L3xx – < 20W.