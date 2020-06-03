AMD’nin Sienna Cichlid GPU’su Linux yamalarında: Büyük Navi olabilir

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AMD’nin son dönemde Lisa SU tarafından doğrulanan Büyük Navi kartı heyecanla bekleniyor. Son yamalar çözümü bir kere daha gündeme getirdi.

Sienna Cichlid

Gelen haberlere göre Linux çekirdeğine eklenen 200’den fazla yamada Sienna Cichlid kod adına sahip bir GPU geçiyor. Yeni video çözümleme motoru VCN 3.0 ve RDNA2 mimarili kartlarda görmeyi beklediğimiz DCN 3.0 görüntü motorunun satır aralarında geçmesi yamaların yaklaşan Büyük Navi modeline hazırlığın bir adımı olabileceğini düşündürdü.

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Satırların arasında 128 bitlik veriyolu ve GDDR6 ibarelerinin geçmesi ise yeni GPU'nun üst seviye bir yonga olmaktan çok giriş seviyesi modellere güç verecek bir çözüm olması ihtimalini doğuruyor. Diğer taraftan hali hazırdaki Büyük Navi beklentisi ve güncel detaylar bizi kaslı bir karta yöneltiyor.

Ek olarak, normalde yamalarda direkt GPU kod adını görmeye alışığız. Buna karşın AMD’nin mühendisleri geçtiğimiz dönemde yeni kartların kod adının sızmasını önlemek adına sıra dışı kod adları kullanma kararı alması görünüşe göre pratiğe de dökülmüş.

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Bazı saat hızı kontrolü ve güç yönetimi değişikliklerinin de yer aldığı satırların eklenme zamanlaması düşünüldüğünde stabil çekirdeğe Sienna Cichlid desteğinin gelmesi ekim ayı civarına denk geliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Lisa SU düzenlediği bir canlı yayında Büyük Navi için birkaç aydan bahsetmişti.

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-Sienna-Cichlid

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