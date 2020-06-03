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    AMD’nin Sienna Cichlid GPU’su Linux yamalarında: Büyük Navi olabilir

    Kırmızı ekibin bir süredir güçlü bir RDNA temelli kart geliştirdiği biliniyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
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    AMD’nin Sienna Cichlid GPU’su Linux yamalarında: Büyük Navi olabilir
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    AMD’nin son dönemde Lisa SU tarafından doğrulanan  Büyük Navi kartı heyecanla bekleniyor. Son yamalar çözümü bir kere daha gündeme getirdi.

    Sienna Cichlid

    Gelen haberlere göre Linux çekirdeğine eklenen 200’den fazla yamada Sienna Cichlid kod adına sahip bir GPU geçiyor. Yeni video çözümleme motoru VCN 3.0 ve RDNA2 mimarili kartlarda görmeyi beklediğimiz DCN 3.0 görüntü motorunun satır aralarında geçmesi yamaların yaklaşan Büyük Navi modeline hazırlığın bir adımı olabileceğini düşündürdü.

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    Satırların arasında 128 bitlik veriyolu ve GDDR6 ibarelerinin geçmesi ise yeni GPU'nun üst seviye bir yonga olmaktan çok giriş seviyesi modellere güç verecek bir çözüm olması ihtimalini doğuruyor. Diğer taraftan hali hazırdaki Büyük Navi beklentisi ve güncel detaylar bizi kaslı bir karta yöneltiyor.

     Ek olarak, normalde yamalarda direkt GPU kod adını görmeye alışığız. Buna karşın AMD’nin mühendisleri geçtiğimiz dönemde yeni kartların kod adının sızmasını önlemek adına sıra dışı kod adları kullanma kararı alması görünüşe göre pratiğe de dökülmüş.

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    Bazı saat hızı kontrolü ve güç yönetimi değişikliklerinin de yer aldığı satırların eklenme zamanlaması düşünüldüğünde stabil çekirdeğe Sienna Cichlid desteğinin gelmesi ekim ayı civarına denk geliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Lisa SU düzenlediği bir canlı yayında Büyük Navi için birkaç aydan bahsetmişti.



    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-Sienna-Cichlid Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mamad 1 sa.
    Yahu sızsa ne olur? Artık Eylül-Ekim gibi geleceğini, donanımsal ray tracing desteklediğini ve 5700'ler üzerine %50 daha iyi w/p oranı sunacağını biliyoruz. En azından hedeflenen bu.

    Sanki hiç bilinmeyen bir gpu varmış da o sızmış gibi davranmaya gerek yok. 250-300w arasında güç tüketip 2080ti ve biraz üzerinde bir performans sunması beklenir. İşte ray tracing desteği de olunca rtx serisi kartlara karşılığı rakip sunulmuş olur. Kabaca 2080ti'ın bir benzeri veya full tu102 kullanan türevi gibi bir şey olacak.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Valla ben maalesef amd'den ekran kartı konusunda büyük bir atılım beklemiyorum. Cidden atı alan üsküdarı geçti. Nvidia şu anda çok başarılı ve rtx3xxx serisi dahi yolda. Amd f/p olarak yine güzel kartlar çıkartabilir elbete ama en fazla orta seviyeye kadar. Diğer yandan nvidia'nın yeni teknolojileri de bir çok yerde kullanılabilir olmaya başladı. Örnek Yapay zeka ile gürültü kısma, bir çok render uygulamalarında ek avantajlar, yapay zeka ile yüz değiştirme gibi. Yani belki f/p den ötürü alt ve alt/orta seviye kart alacaklar tercih edebilir ama orta ve üstünde şans yakalaması çok zor. Emektar rx 580'im epey bir işimi gördü, driverlar ile gücüne güç kattı lafım yok ama muhtemelen bütçe ayarlarsam rtx 3060'ı kaparım :)
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 1 sa.
    AMD nin linux sürücüleri nvidia nın aksine açık kaynak olduğu için böyle şeylerin erkenden sızması normal.
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